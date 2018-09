‘Zwarte dag’ in Oss: vier kinderen in elektrische bolderkar van kinderopvang komen om bij treinaanrijding

Update - Bij een treinaanrijding in Oss met een Stint, een elektrisch aangedreven bolderkar, zijn vier kinderen van 4, 4, 6 en 8 jaar oud omgekomen. Een vijfde kind en een volwassen begeleider, die de bolderkar bestuurde, liggen volgens de politie in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Op de achtergrond worden slachtoffers geborgen. De voorkant van de trein is afgedekt met een doek. Foto Marcel van den Bergh

Bij de politie kwam om 8.22 uur een melding binnen over het ongeluk, bij een bewaakte spoorwegovergang op de Braakstraat nabij station Oss West. Een elektrisch aangedreven bolderkar met daarin vijf kinderen werd gegrepen door een sprinter tussen Nijmegen en Den Bosch.

De kinderen zaten op kinderdagverblijf Okido aan de Obrechtstraat en werden vanuit deze locatie dagelijks naar school gebracht. Een pedagogisch medewerker was met de kinderen op weg naar school, nadat ze eerder die ochtend al een of meerdere kinderen had afgezet.

Meerdere slachtoffers komen uit hetzelfde gezin. ‘Er zijn vijf kinderen uit drie gezinnen bij betrokken’, lichtte een politiewoordvoerder toe tijdens een persconferentie op het gemeentehuis. De politie wil de leeftijd van de kinderen niet bevestigen, maar zegt wel dat ze allemaal ‘de basisschoolleeftijd’ hebben.

Hevig ontdaan

Getuige Jo Hartjes stond met zijn busje voor de spoorwegovergang te wachten. Voor hem stonden ongeveer vijftien auto’s. ‘Ineens zag ik het bakje voorbij rijden’, zegt hij tegen de Volkskrant. ‘Hij reed gewoon door. Even later hoorde ik een knal.’ Hij kon niet zien of de bestuurder in paniek was.

De politie onderzoekt een afgebroken slagboom. Foto Marcel van den Bergh

Paniek

Een andere anonieme getuige, die op het moment van het ongeluk net vanaf de andere kant de spoorwegovergang was gepasseerd, hoorde het ongeluk achter zich gebeuren. Ze sprak vervolgens met getuigen die vooraan stonden. Volgens hen zou de leidster in paniek een poging hebben gedaan om de kinderen te redden.

De bestuurder van de bolderkar zou hebben geroepen dat het niet lukte om te remmen, zegt een getuige tegen de NOS. Of de bolderkar inderdaad op hol is geslagen, is onderdeel van het onderzoek, en het enige dat de politie hierover kwijt wil.

Twee slagbomen

Leerlingen van Okido worden dagelijks tussen 8 en half 9 ’s ochtends met de Stint, waarin plek is voor tien kinderen, naar school gebracht, staat in het pedagogische beleidsplan van de opvanglocatie. Alle kinderen en medewerkers zijn verplicht een gordel te dragen tijdens de rit.

De bewaakte spoorwegovergang in Oss bestaat uit twee slagbomen voor de fietspaden en twee voor het autoverkeer. Een van de slagbomen op het fietspad is door het ongeluk ontwricht geraakt en functioneert niet meer.

De spoorwegovergang in Oss. Foto VK graphics

Hulpdiensten

Meerdere hulpdiensten waren vanochtend aanwezig op de plaats van het ongeval. Twee traumahelikopters en meerdere ambulances ontfermden zich over de slachtoffers. De brandweer zette de omgeving af met schermen.

Het treinverkeer lag een groot deel van de dag plat, maar is inmiddels weer vrijgegeven. De 57 reizigers die in de trein zaten, werden vanochtend geëvacueerd. NS ving reizigers, ooggetuigen en betrokken collega’s op.

Marjan Rintel, lid van de raad van bestuur van de NS, reisde naar Oss om ‘steun te geven aan betrokkenen’, zei een woordvoerder van de NS. Ook NS-topman Roger van Boxtel kwam vervroegd terug van een dienstreis in Berlijn. De vlag bij het NS-hoofdkantoor hangt halfstok.

De spoorwegovergang in Oss. Foto Marcel van den Bergh

‘Zwarte dag’

Op de plek van het ongeval zijn bloemen en knuffels neergelegd, ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Leeftijdgenootjes van de basisschoolkinderen hebben briefjes en kaarten achtergelaten. De gemeente heeft ook een wijkcentrum ingericht als ontmoetingsplek voor direct betrokkenen bij de slachtoffers.

‘Dit is een dag waarvan je hoopt dat ie nooit zou komen’, zei Wobine Buijs-Glaudemans, de burgemeester van Oss, op de persconferentie. ‘Wat hier is gebeurd, raakt iedereen. Kleine broertjes, kleine zusjes, grootouders en directe familie. Het ongeluk laat grote gaten na op de kinderopvang, de school en de directe omgeving van de gezinnen die het betreft. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die vandaag hun kind hebben opgehaald om bij elkaar te zijn. Vandaag wordt elk gezin geraakt. Het is een zwarte dag.’

Ook premier Mark Rutte is ‘diep geraakt door het ontzettend verdrietige nieuws uit Oss’, meldt hij op Twitter.

De Korenaer, de school waar de kinderen naar op weg waren, spreekt in een reactie van 'een gruwelijk ongeluk'. 'Als een kansrijke toekomst zo wordt afgebroken, worden we overvallen door immens verdriet. De impact is enorm als een aantal kinderen in de ochtend niet komt opdagen.'

Kinderdagverblijf Okido de ochtend na het drama. Foto Marcel van den Bergh

Onderzoek

Onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn in Oss voor verkennend onderzoek naar het ongeval. Op basis van deze verkenning volgt later een besluit over een eventueel vervolg, aldus de raad.

Ook ProRail gaat, zoals bij ieder ongeluk, onderzoeken wat er is gebeurd. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van beelden van de trein, die aan de voorkant was uitgerust met een camera.

Volgens ProRail-directeur Pier Eringa stond de spoorwegovergang in Oss niet bekend als gevaarlijk. ‘Was dit een risico-overweg, was er narigheid? Dat is niet het geval.’ Volgens hem lijkt de overweg goed te hebben gefunctioneerd en was er donderdagochtend ook geen storing aan de bomen of het waarschuwingssysteem.

Eringa: ‘We zijn wel wat gewend bij ProRail, maar dit gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Dit soort klappen, ik heb het nog even na laten kijken, komt zelden voor. En zo’n triest verhaal, een bakfiets met kinderen en een begeleider die voor de trein komen, dat kennen wij niet.’