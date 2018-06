‘Zelfmoord? Dat geloof ik niet. De politie heeft dit onderzoek afgeraffeld’

Moeder Marion van Buul strijdt al jaren voor inzage in het politiedossier over de dood van haar dochter Jessica.

Sinds die fatale dag in september 2005 brandt er, voor het grote Jezusbeeld met opengespreide armen, een kaars naast de foto van Jessica in de wandkast van Marion van Buul. Nog dagelijks praat zij tegen haar bijna dertien jaar geleden overleden dochter, vertelt de 60-jarige moeder in haar opgeruimde doorzonwoning in Eersel.

Zo helder staat het Van Buul voor ogen, hoe ze die middag in september 2005 naar de flat van haar dochter in Geldrop ging, op de zevende verdieping, om poolshoogte te nemen: ze had gehoord dat haar dochter niet op haar werk was verschenen. Van Buul kon gewoon de flat in met haar sleutel. ‘De politie had haar woning niet eens afgesloten voor forensisch onderzoek’, zegt ze, nog steeds verontwaardigd. Bij de lift trof Van Buul politiemensen. Die zeiden dat haar dochter die nacht zelfmoord had gepleegd door van de reling naar beneden te springen.

Van Buul geloofde daar niets van. Ook de Jessica's drie zussen en anderen die haar kenden konden het zich niet voorstellen dat de toen 25-jarige stralende jonge vrouw een einde aan haar leven had gemaakt. Ze had net een nieuwe relatie, sportte veel en had een hechte band met haar familie. En áls ze al uit het leven had willen stappen, had ze met haar hoogtevrees een andere methode hebben gekozen. En had ze zeker een afscheidsbrief achtergelaten, daar is haar moeder van overtuigd.

Afgeraffeld onderzoek

Hoe kon de politie al dezelfde dag de conclusie trekken dat het zelfmoord was, vraagt moeder Van Buul zich dagelijks af. Zij denkt dat het politieonderzoek is ‘afgeraffeld’ en wil dat de zaak heropend wordt. Met haar advocaat Sébas Diekstra begint ze daartoe nu een zogeheten artikel 12-procedure. ‘Er zijn zo veel losse eindjes in deze zaak’, zegt Diekstra. ‘Belangrijke sporen zijn niet veiliggesteld. Er is direct aangenomen dat er niemand anders in de woning was toen Jessica stierf, maar dat is nooit uitgesloten.’

Het steekt Van Buul dat de politie haar tot op heden het politieonderzoeksdossier van haar dochter niet heeft willen geven; niet in oktober 2005, toen ze er voor het eerst naar vroeg, tot op heden. In 2011 heeft ze een klein deel van de onderzoekstukken mogen inzien op het politiebureau. ‘Het grootste gedeelte niet, vanwege de privacy van de getuigen’, zegt Van Buul. ‘Ik zat daar niet op m’n gemak, met twee politiemensen tegenover me, van wie een met een papiertje zat te frommelen waardoor ik me slecht kon concentreren. De verhoren had ik graag willen lezen, maar dat mocht niet. Ik mocht ook geen kopietjes maken om dingen rustig te kunnen lezen.’

Ze voelt zich onbeschoft behandeld door de politie. ‘Als ik in het dossier had kunnen lezen dat de politie alles goed had onderzocht, had ik me er bij neer kunnen leggen’, zegt Van Buul. ‘Nabestaanden hebben het recht om te weten wat er met hun kind is gebeurd. Als er fouten zouden zijn gemaakt in het onderzoek, waarom zou je dan 13 jaar een moeder in het ongewisse laten?’

Moeder Marion van dochter Jessica van Room. De politie concludeerde zelfmoord, haar familie weigert zich hierbij neer te leggen. Foto Aurélie Geurts

Televisieprogramma

Er kwam weer beweging in haar zaak nadat Van Buul in juni 2016 de omroep SBS6 had benaderd, die zaken zocht voor hun serie Moord of Zelfmoord. De dag erna kreeg ze al bericht. De aflevering over de zaak van Jessica is eerder dit jaar uitgezonden. Zo kwam Van Buul in contact met advocaat Sébas Diekstra, die meewerkte aan dat programma. Hij ziet voldoende aanknopingspunten om bij het gerechtshof om heropening van de zaak te vragen.

Jessica’s beste vriend Peter had kort na haar dood tegen de politie verklaard dat Jessica bang was, omdat ze door haar werk in een café en in een coffeeshop in een vete zou zijn beland tussen twee criminele families. Opvallend is dat Peter drie weken na de dood van Jessica verdronk nadat hij in een kanaal was gereden, volgens de politie ook zelfmoord. De politie heeft toen het dossier weer geopend voor nieuw onderzoek, maar daar zou niets zijn uitgekomen. Ook had Jessica een extreem jaloerse ex met een fors strafblad, die haar stalkte. Van Buul: ‘Een paar maanden voor haar dood had ik al eens tegen Jessica gezegd, kijk uit meisje, je gaat met de verkeerde mensen om.’

In de periode dat SBS6 bezig was met eigen onderzoek, liet de politie het dossier opnieuw bekijken door een coldcaseteam. Ook dat zag geen aanwijzingen voor een misdrijf.

‘Dat nieuwe onderzoek was alleen vanwege die televisieaandacht, meent Van Buul. Als ik in het dossier had gezien dat alles goed was onderzocht, had ik me er bij kunnen neerleggen...’ Ze wil het hoofdstuk afronden om vooruit te kunnen: ‘Ik op aarde verder, Jessica in het geestenrijk. Als we deze artikel-12-zaak verliezen, dan weet ik dat ik er alles aan heb gedaan als moeder om gerechtigheid te krijgen.’

Reactie politie: De politie zegt dat zij de dood van Jessica van Room uitgebreid heeft onderzocht en volgens de regels heeft gehandeld naar de nabestaanden. ‘Op geen enkele wijze is gebleken dat er sprake is geweest van betrokkenheid van anderen bij de dood van Jessica. Het coldcaseteam heeft de zaak vorig jaar opnieuw uitgebreid bekeken en geen enkele aanwijzing gevonden voor een misdrijf.’ Het zou een zelfmoord, maar ook een ongeluk kunnen zijn geweest, volgens dit team. ‘Het is niet onmogelijk dat Jessica op de reling is geklommen en haar evenwicht heeft verloren.’

Reactie Openbaar Ministerie Oost-Brabant ‘Per vraag om verstrekking van het dossier door nabestaanden bekijkt het Openbaar Ministerie of de belangen van de nabestaanden zwaarder dienen te wegen dan de privacybelangen van derden of van een eventuele verdachte, wiens persoonsgegevens in het dossier voorkomen. Soms kan met anonimisering van persoonsgegevens tegemoet worden gekomen aan dit bezwaar. In dit specifieke dossier heeft het OM Oost-Brabant besloten dat verstrekken van het dossier in geanonimiseerde vorm geen optie is, omdat er teveel persoonsgegevens van derden in het dossier zijn verwerkt en niet uitgesloten kan worden dat er aanwijzingen overblijven die naar deze personen zouden kunnen wijzen. Mevrouw is wel in de gelegenheid gesteld om het overgrote deel van het dossier in te zien, zij heeft daarvan ook gebruik gemaakt.’