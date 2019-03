‘Waar gaat u op stemmen?’ Twaalf kiezers aan het woord

Wiecher ter Bork. Beeld Katja Poelwijk

‘Iedereen zijn eigen energie, dat is mooi’

Wiecher ter Bork (38), eigenaar van een meubelwerkplaats en een dagbesteding voor mensen met een beperking

Stemt Waarschijnlijk GroenLinks

‘Het gaat hier over windmolens en zonneparken. Maar veel mooier zou ik het vinden als huishoudens zelfvoorzienend zijn. Dat iedereen zijn ­eigen energie opwekt en je niet meer afhankelijk bent van een energieboer. Dat is mogelijk, want iedereen heeft een dak. De provincie zou zonnepanelen ­betaalbaarder kunnen maken. Ook zou ik graag zien dat er plekken in elke wijk komen waar opgewekte energie kan worden op­geslagen. Bij de TU Delft ontwikkelen ze nu bijvoorbeeld de AquaBattery. Ze slaan energie op in een zwembad met water. Dat moet hier in Drenthe ook kunnen. Er is veel ruimte.’

‘Ik heb niet zo’n behoefte om te gaan stemmen’

Amber Strijk (27), doktersassistent

Stemt PvdD

‘Deze verkiezingen gaan over het waterschap, toch? En over de provincie? Nee, politiek is niet echt mijn ding. Ik zeg weleens dat ik niet zo’n behoefte heb om te gaan stemmen. Die ene stem, denk ik dan, wat maakt die nou uit? Mijn man is het daar niet mee eens. Daarom stemt hij voor me. Vaak vult hij vooraf een stemwijzer in en stelt hij me vragen. Hoe denk jij hierover? Eens of oneens? Wij vinden vooral de natuur belangrijk. Dit keer zat er een vraag over windmolens in. Daar ben ik op zich wel voor, maar niet hier in Drenthe. Laat ze die maar in zee zetten.’

Verkiezingen maart 2019 Provinciale Staten eerste kamer. Kiezers op straat in Dwingeloo Drente Nederland. Portret van Amber foto Katja Poelwijk Beeld Katja Poelwijk

‘De aansluiting op de Randstad moet beter’

Ruwan Berculo (41), is bij Jaarbeurs Utrecht verantwoordelijk voor internationale beurzen.

Stemt ChristenUnie

‘Drenthe moet beter aangesloten worden op de Randstad. Want het is hier hartstikke mooi wonen, maar voor de banen moeten veel mensen toch naar het westen. Zelf werk ik in Utrecht. De A28 is geen optie, met al die files. Meestal ga ik daarom vanuit Meppel met de intercity. Die gaat nu elk halfuur, maar elk kwartier zou beter zijn. Ik rij altijd met de auto naar het station. Dat duurt een kwartier. Als ik de bus zou nemen, zou me het een uur kosten voordat ik in de trein zit. Het onderliggende ov-netwerk kan ook een stuk beter.’

Ruwan Berculo. Beeld Katja Poelwijk

‘Ik stem vooral voor de Eerste Kamer’

Lies Doorduijn (72), gepensioneerd kraamverzorgende

Stemt VVD

‘Niet dat ik nou zo van de VVD ben, hoor. Maar Rutte doet het prima, vind ik. Nederland is een goed land, ik zou nergens anders willen wonen. Vandaag stem ik vooral voor de Eerste Kamer. Wat de provincie precies doet, daar hoor en zie je niet veel van. Ik zou ook niet goed weten wat hier beter moet. Drenthe is een prachtige provincie. De natuur hier rond Dwingeloo is echt schitterend. Daar hebben ze jarenlang heel veel aan gedaan. Of dat het beleid van de provincie is? Dat weet ik eigenlijk niet.’

Lies Doorduijn. Beeld Katja Poelwijk

‘Eigen volk eerst, daar sta ik achter’

Erik-Wim Vlasblom (37), plaatst schuifdeuren, nu in de ziektewet

Stemt waarschijnlijk VVD

‘De PVV heeft goede punten, de VVD legt die iets anders uit. Bij allebei komt het hierop neer: eigen volk eerst. Daar sta ik achter. Kijk eens in de flats hier. Mensen klagen over de stookkosten. Maar ja, ze zitten ook de hele dag thuis, terwijl veel van hen best kunnen werken. Ook houden veel allochtonen hun eigen regels erop na. Ze gooien afval op straat, spugen in de gang en pissen in de lift. Dan denk ik: pas je gewoon aan! Ik maak me ook zorgen om mijn kinderen. In wat voor land wonen die straks? Zelf doe ik een beetje aan kickboksen. Daar zou ik de kinderen ook op moeten doen.’

Erik-Wim Vlasblom. Beeld Katja Poelwijk

‘De mensen in de politiek doen het allemaal slecht’

Yusuf Cicek (48), eigenaar supermarkt Öz Halk Market

Stemt niet

‘Ik stem niet. Ze zijn allemaal hetzelfde. Allemaal doen ze het slecht. Iedereen. Overal gaan mensen dood. In Turkije. Syrië. Afghanistan. Israël. Er is zoveel oorlog. Dat komt hier ook. Die aanslag in Utrecht. En op de moskeeën in Nieuw-Zeeland. Het is overal. Turkije had vroeger een beetje problemen met de Koerden. Nu zijn de problemen groot. Overal doen de mensen in de politiek het slecht. Nee, ik denk niet dat het beter wordt. Als iedereen vooral aan zichzelf denkt, blijft het misgaan. Mensen moeten ook aan anderen denken. Ik probeer een beetje positief te blijven.’

Yusuf Cicek. Beeld Katja Poelwijk

‘Ik stem op mijn oom, hij is een integere man ’

Jorien van der Meulen (18), student technische ­natuurkunde

Stemt VVD

‘Mijn oom staat op de lijst voor de Eerste ­Kamer: Alfred Arbouw. Hij was wethouder in Breda. Op hem ga ik stemmen. Of ik ook achter zijn standpunten sta? Vast wel. Hij is een integere man. Hij verdient het om verkozen te worden. Zelf vind ik de groene standpunten van partijen relevant. Er zijn snel maatregelen nodig, want de planeet is belangrijker dan een volgende recessie. Iedereen moet een steentje bijdragen. Nee, dat is niet echt een VVD-standpunt. Misschien past D66 ook wel beter bij me. Maar ja, ik moet met Kerst wel mijn familie onder ogen kunnen komen, hahaha.’

Jorien van der Meulen. Beeld Katja Poelwijk

‘Een tactische stem, de partij is linkser dan ik’

Anton Mihalevscki (24), student civiele techniek

Stemt PvdD

‘Een tactische stem is het, want op sommige vlakken vind ik de Partij voor de Dieren te radicaal. De partij is linkser dan ik ben. Het lijkt wel of ze vinden dat we allemaal weer in een hutje moeten wonen. Wat me aanspreekt is dat ze als enige nadenken over de vraag wat nu echt vooruitgang is. Dat ze zich afvragen of we zo veel moeten produceren. Ook vind ik dat we de natuur die we nog hebben moeten koesteren. Daarbij speelt de provincie een belangrijke rol. Verderop is een nieuwe woonwijk met huizen met zonnepanelen. Dat heeft wel weer een stuk groen gekost. Soms verbaas ik me daarover. We moeten niet alles volbouwen – zelfs niet met milieuvriendelijke huizen.’

Anton Mihalevscki. Beeld Katja Poelwijk

‘Ze bouwen alleen maar huur, huur, huur’

Fon Martens (76) werkte als internationaal vertegenwoordiger bij een aluminiumleverancier.

Stemt D66

‘Ik wil die Jetten wel een kans geven. Hij vecht voor het klimaat, dat vind ik belangrijk. En hij heeft aandacht voor ouderenbeleid en zorg. Hier in de regio merk ik dat er problemen zijn op de woningmarkt. Mijn vrouw is aan het dementeren en we zouden wel een ander huis willen. Nu hebben we een grote koopwoning. We zijn aan het rondkijken, maar wat ze bouwen is huur, huur, huur. En ik wil niet naar een huurwoning en dan vervolgens belasting over ons vermogen betalen. Jongeren vinden trouwens ook niet makkelijk een huis hier. Ik ben niet haatdragend en racistisch, maar migranten krijgen toch vaak sneller een woning.’

Fon Martens. Beeld Katja Poelwijk

‘Het persoonlijke van de SP spreekt me aan’

Carla de Geus: (55), werkte bij een schoolmeubelfabrikant, heeft nu een wia-uitkering

Stemt SP

‘Het draait te veel over de economie: winst, aandelen, geld. Waarom? Ik ben pas lid geworden van de SP. Dan komen ze een keer langs om kennis te maken. Dat persoonlijke, dat spreekt me aan. Hopelijk slaan ze met Lilian Marijnissen een nieuwe weg in. Ze kunnen meer menselijkheid in de politiek brengen. Ik zie dat andere politici liegen en bedriegen. En worden ze daarop aangesproken, dan lachen ze het weg. Veel mensen zijn murw geslagen. Ik probeer ze te motiveren om te gaan stemmen, maar ze zijn op. Al die mensen die met moeite de eindjes aan elkaar knopen denken er hetzelfde over: het helpt toch niets. Dat is toch erg!’

Carla de Geus. Beeld Katja Poelwijk

‘Ik erger me aan politici die valse beloften doen’

Wilfred Bekker (47), werkt bij een leasemaatschappij

Stemt niet

‘We bouwen een nieuw huis en wonen daarom op een vakantiepark. Om te stemmen zou ik naar Etten-Leur moeten rijden. Dat ga ik niet doen. Ik weet ook niet goed wat er speelt in de provincie. Voor de Tweede Kamer stem ik meestal wel. Ik heb wel op PvdA gestemd en neig nu naar de VVD. De laatste tijd erger ik me aan politici die valse beloften doen. Onlangs riepen ze nog dat iedereen erop vooruit zou gaan. En ondertussen verbetert de koopkracht van de meeste mensen helemaal niet. Laatst hadden ze ook weer verkeerde cijfers gebruikt. Hartstikke slordig is dat. Maar ja, soms denk ik ook wel: wie gaat het beter doen?’

Wilfred Bekker. Beeld Katja Poelwijk

‘Mijn idee is: hoe meer er komen, hoe meer onrust’

Therry Daris (54), werkt als secretarieel medewerker op een accountantskantoor

Stemt waarschijnlijk FvD

‘Het is niet vanwege mijn voornaam dat ik waarschijnlijk op Forum voor Democratie ga stemmen. Het kwam uit de stemwijzer. Ik ben het op een aantal punten eens met die partij. De kritiek op het vluchtelingenbeleid bijvoorbeeld. Migratie is een belangrijk thema, zeker na wat er in Utrecht is gebeurd deze week. Iedereen wordt maar binnen­gehaald en ze kijken niet wat voor mensen dat zijn. Mijn idee is: hoe meer er komen, hoe meer onrust er is. Nee, in Dongen merken we daar niet veel van. Het is echt dorps hier. Al vind ik het wel vreemd dat een gebouw waar eerst jongeren woonden nu wordt verbouwd voor arbeidsmigranten.’