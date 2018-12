'Van spionage verdachte Russin Boetina sluit deal met Amerikaanse aanklagers'

De 30-jarige Boetina, die in juli van dit jaar werd opgepakt, zou hebben bekend dat ze heeft deelgenomen aan een samenzwering en heeft toegezegd samen te zullen werken met het Openbaar Ministerie in de VS. De aanklager kan vijf jaar cel eisen tegen Boetina. Door mee te helpen in het onderzoek, hoopt ze haar straf te verminderen.

Wat de precieze voorwaarden zijn voor de deal met het OM, is nog niet bekend gemaakt. De Amerikaanse rechter Tanya Chutkan heeft op woensdag een hoorzitting gepland. Een woordvoerder van het OM wilde niet reageren op het nieuws.

Wapenliefhebbers

Boetina is de assistente van Alexander Torshin, een directielid van de Russische Centrale Bank die tevens gelieerd is aan de georganiseerde misdaad. Beiden zijn wapenliefhebbers en vaste gasten op conferenties van de Amerikaanse wapenlobby NRA. Boetina kwam de afgelopen jaren geregeld op bezoek in de Verenigde Staten en woonde sinds 2016 op een studentvisum in Washington.

Haar belangrijkste contact in de VS is haar ex-vriend Paul Erickson, een Republikeinse verbindingsman die ze kent van een bezoek van een NRA-delegatie aan Moskou in 2013. Ze probeerde via haar vriend in 2015 invloed te krijgen in de nieuwe regering. Boetina wilde ook infiltreren bij de NRA. Ze zou zelfs een ontmoeting tussen de top van de NRA en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov hebben geregeld.