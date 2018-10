‘UWV geeft WW-uitkering zonder controle of werknemer is ontslagen’

De uitkeringsinstantie UWV keert werkloosheidsuitkeringen uit aan werknemers zonder na te gaan of ze zijn ontslagen. Met name arbeidsmigranten uit Polen, Turkije en Marokko, die zelf ontslag nemen, zouden zich schuldig maken aan deze fraude. Dit meldde Nieuwsuur maandag.

Een kantoor van het UWV in Den Haag. Foto Peter Hilz / HH

Volgens bronnen bij het UWV zou er sprake zijn van grootschalige fraude met WW-uitkeringen. De uitkeringsinstantie zou al jarenlang hiervan weten maar het probleem niet of amper aanpakken.

Uitzendorganisaties bevestigen de fraudepraktijken. Zij maken aan de lopende band mee dat hun werknemers, onder andere in het Westland, zich met succes bij het UWV melden na er zelf de brui aan te hebben gegeven. De WW is echter alleen bestemd voor werknemers die buiten hun schuld hun baan hebben verloren.

‘Ik zie een heel duidelijk patroon’, aldus Michael Mostert van uitzendbureau Tradiro uit De Lier maandag in de uitzending. ‘Arbeidskrachten komen hier naar Nederland om een strikt aantal dagen te werken, totdat ze recht hebben op WW. Vervolgens laten ze alles uit hun handen vallen, vragen WW aan en zitten die helemaal uit. Daarna beginnen ze opnieuw.’

Volgens uitzendbureaus zouden hun arbeidskrachten zelf stoppen met werken om daarna met succes een WW-uitkering aan te vragen. Foto ANP

Amper controle

Het UWV zou nauwelijks controleren waarom de arbeidskrachten ‘werkloos’ zijn geworden. Bij werkgevers wordt niet of zelden navraag gedaan of er sprake is geweest van ontslag. Binnen de uitkeringsinstantie zouden medewerkers hebben gewezen op de fraude, zo blijkt uit interne stukken waarover Nieuwsuur beschikt.

Ook sommige uitzendorganisaties hebben alarm geslagen bij het UWV, maar zonder enig resultaat. ‘Ik heb een lijst met honderd namen aan het UWV in Rotterdam gegeven van mensen die WW aanvroegen terwijl ik gewoon werk voor ze had’, aldus Mostert. ‘Daar is weinig mee gebeurd.’

Een andere uitzendorganisatie, in Andijk, meldde het UWV ook dat haar uitzendkrachten ten onrechte WW hadden aangevraagd. In plaats van onderzoek te doen, verwees het UWV haar door naar de fiscale opsporingsdienst Fiod. Daar ving zij ook bot.

Poolse arbeidskrachten in Limburg. Foto Marcel van den Bergh

Vele duizenden onterechte uitkeringen

Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken zeggen in een reactie dat er ‘bij twijfel of er sprake is van verwijtbare werkloosheid’ wel degelijk nader onderzoek wordt gedaan. ‘Het onderzoek houdt in dat er informatie over de redenen van het ontslag ingewonnen wordt bij de werknemer en de werkgever’, aldus het ministerie en het UWV. Hoe vaak dit wordt gedaan, melden ze niet.

Als de meldingen van de uitzendbureaus kloppen, krijgen vele duizenden arbeidskrachten op deze wijze ten onrechte een WW-uitkering. Mostert schat dat alleen al zevenhonderd van zijn uitzendkrachten jaarlijks onterecht een uitkering krijgen. Zijn collega Rob Mesken van uitzendbureau Interactief in Berkel en Rodenrijs bevestigt de fraude.

Mesken: ‘Mensen lopen zelf weg van het werk. En gaan vervolgens naar het UWV om met succes WW aan te vragen.’ Hij zegt dat ongeveer de helft van zijn uitzendkrachten WW aanvraagt na zelf ontslag te hebben genomen. Volgens het tweetal maken arbeidsmigranten uit niet alleen Polen, Turkije en Marokko maar ook uit Bulgarije en Roemenië zich schuldig aan de fraudepraktijken.

Het is de tweede keer in korte tijd dat uitkeringsfraude aan het licht komt die gepleegd is door buitenlandse arbeidsmigranten. Vorige maand meldde Nieuwsuur dat Poolse werknemers met behulp van nepsollicitaties en valse woonadressen erin slagen een WW-uitkering te krijgen terwijl ze gewoon in Polen verblijven.