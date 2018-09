‘Uitholling van de rechtspraak dreigt door tekort aan geld en mensen’

De kwaliteit van de rechtspraak in Nederland staat onder druk. Er is een nijpend tekort aan rechters en officieren van justitie, er is sprake van structurele overbelasting en gebrekkige ict-voorzieningen. Daardoor dreigt de rechtspraak te worden uitgehold.

Foto ANP

Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVR), de beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie, in een brandbrief die vrijdag is verstuurd aan minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker.

Het gebeurt niet vaak dat magistraten in het openbaar aan de bel trekken. Maar de nood is hoog, zegt Geert van Rhee, directeur van de NVR. ‘Er is al jarenlang bezuinigd op de rechtspraak, onze leden werken zich een slag in de rondte. En we zien de volgende bezuinigingsronde alweer aankomen.’

De rechtspraak kampt al jaren met financiële problemen. Onlangs maakte de Raad voor de Rechtspraak, de koepel van rechtbanken en gerechtshoven, bekend dat het tekort op de begroting dit jaar oploopt tot 40 miljoen euro. Daarboven op ligt nog een bezuinigingsopdracht van 80 miljoen euro van het vorige kabinet.

Daardoor kunnen er niet genoeg nieuwe mensen worden aangenomen, met als gevolg dat de werklast voor de bestaande magistraten nog hoger wordt. ‘Rechters en officieren werken nu al de avonden en weekenden door’, aldus Van Rhee. ‘Dat gáát gewoon niet langer.’

De tekorten bij de rechtspraak worden onder meer veroorzaakt door het mislukte digitaliseringsproject Kei (Kwaliteit en Innovatie). Dat was begroot op 7 miljoen euro, maar de kosten zijn inmiddels opgelopen tot 200 miljoen. Bovendien is het aantal rechtszaken teruggelopen, waardoor de inkomsten teruglopen; de rechtspraak wordt per zaak betaald.

De Raad voor de Rechtspraak heeft een begroting van 900 miljoen, telt 10 duizend medewerkers en kreeg in 2017 bijna 1,6 miljoen zaken aangemeld. ‘Wij leveren al jaren strijd om elke cent’, zegt Barbara den Uyl, woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak. ‘Het houdt een keer op.’