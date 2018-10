‘Timmermans wil Juncker opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie’

Frans Timmermans (links) naast Juncker. Foto AFP

Timmermans is de eerste-vicevoorzitter van de Europese Commissie, de tweede man achter Juncker. De Luxemburger houdt er na de Europese verkiezingen van volgend jaar mei mee op. Als zogeheten Spitzenkandidat van de Europese sociaaldemocraten zou Timmermans nu een gooi willen doen naar de hoogste post.

Daarvoor moet hij wel eerst een paar hordes nemen. Hij moet lijsttrekker zien te worden van de PvdA voor de Europese verkiezingen, aangezien bij deze verkiezingen alleen kan worden gestemd op kandidaten uit eigen land. Naar verluidt gaat dit gebeuren. Vervolgens moet hij door de andere sociaaldemocratische partijen in Europa worden aanvaard als Spitzenkandidat. Tot dusver heeft zich één politicus voor die positie aangediend, Maros Sefcovic, vicevoorzitter van de Europese Commissie. De verwachting is dat de Slowaak het in een lijsttrekkersverkiezing zal afleggen tegen Timmermans.

Maar ook als de PvdA’er de Spitzenkandidat van de Europese sociaaldemocraten wordt, dan is de weg naar Junckers opvolging lang en onzeker. De sociaaldemocratische partijen in Europa maken moeilijke tijden door. De kans dat zij er in de verkiezingen van mei in slagen de grootste formatie te worden in het Europees parlement wordt op dit moment niet groot geacht. Toch hoeft Timmermans ook dan niet kansloos te zijn.

Tandenknarsend

In 2014 dwong het Europees parlement af dat de Spitzenkandidat van de grootste partij de voorzitter van de Europese Commissie werd. Dat was Juncker namens de christendemocraten van de Europese Volkspartij (EVP). De staats- en regeringsleiders van de lidstaten accepteerden dat tandenknarsend. De vraag is of het weer zo zal gaan. Het is niet uitgesloten dat ook de Europese verkiezingen in dit populistische tijdperk zullen leiden tot een parlement dat zo versplinterd is dat er een impasse ontstaat over de keuze van Junckers opvolger. Dat zou dan openingen kunnen bieden voor Timmermans.

Hij wordt alom geprezen als een getalenteerd politicus, een communicator die vele talen spreekt en een goed verhaal kan neerzetten. Het heeft hem veel bewonderaars opgeleverd, maar ook vijanden, met name in Oost-Europa. Door zijn gehamer op de Europese democratische waarden en verdediging van de rechtstaat zien de rechts-nationalistische regeringen in Polen en Hongarije hem als verpersoonlijking van het Brusselse kwaad.

Met zijn uitgesproken profiel zal Timmermans de Europese verkiezingen zeker kleur geven. Met name als de campagne een krachtmeting wordt tussen de progressieve en populistische krachten in Europa. Hij neemt een gok. Stilzwijgend was afgesproken dat het kabinet-Rutte hem zou laten aanblijven in de nieuwe Commissie, ook al zit de PvdA niet in de regering. Mocht Timmermans er niet in slagen Juncker op te volgen, dan blijft voor hem het Europees parlement over, mits de PvdA daarvoor genoeg stemmen wint.