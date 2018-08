‘Telefoonleverancier van de criminelen’ moet voor zijn veiligheid zijn huis uit

Danny M. handelde met zijn bedrijf Ennetcom in zogenoemde PGP-telefoons (Pretty Good Privacy). Jarenlang waanden criminelen zich veilig met deze speciale Blackberry’s die circa 1.500 euro per stuk kosten. Je auto, een huis of horecagelegenheden kan de politie volhangen met afluisterapparatuur, dus vrijuit praten is geen optie. Maar met deze zeer dure, speciaal beveiligde mobieltjes kun je niet te kraken berichten naar elkaar versturen. Althans: dat dacht menig crimineel.

In 2016 bleek echter dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) erin geslaagd was om enkele PGP-berichten te kraken. In 2017 werd bekend dat justitie na een inval bij het Nijmeegse Ennetcom beschikte over miljoenen van zulke versleutelde berichten. Dit mailverkeer tussen criminelen leverde justitie een schatkamer aan bewijs op. Het gaf een inkijkje in een wereld die tot voor kort gesloten bleef. Meerdere criminelen zijn inmiddels (deels) op basis van de ontsleutelde berichten veroordeeld tot jarenlange celstraffen, onder wie een kopstuk uit de zogenoemde Mocro War.

Wereldwijd communicatienetwerk

Danny M. wordt zelf verdacht van witwassen. Hij werd in 2016 gearresteerd en zat korte tijd in voorarrest. Met zijn bedrijf Ennetcom runde M. een wereldwijd communicatienetwerk. Het is nog onduidelijk wanneer deze strafzaak inhoudelijk wordt behandeld. De telecomondernemer ontkent schuldig te zijn. De verkoop van beveiligde Blackberry’s is niet verboden.

Zijn advocaat Inez Weski liet donderdag weten dat M. de maatregelen disproportioneel vindt. Hij en zijn gezin moesten niet alleen hun woning verlaten, maar ook de stad. ‘Cliënt lijkt thans in een volstrekt oncontroleerbaar overheidsoptreden verzeild te zijn geraakt, waarbij hem onbekende dreigingen worden voorgehouden, maar hij zelf degene wordt die verbannen wordt naar buiten de stadsmuren’, schrijft ze in een persbericht.

Het is niet de eerste keer dat er gevaar dreigt voor M. en zijn gezin sinds duidelijk is geworden dat zijn telefoonnetwerk te kraken is. Zo gingen in 2016 twee auto’s voor M.’s huis – dat grenst aan een speeltuintje – in vlammen op. Enkele maanden later werd een nabijgelegen woning getroffen door een kogelregen. Destijds legde burgemeester Bruls Danny M. korte tijd een gebiedsverbod op.

Omgekeerde wereld

In september 2016 keerde M. terug naar huis. Volgens hem was er geen gevaar voor hem en zijn omgeving. De kogelregen zou niet voor hem zijn bedoeld maar voor een buurtgenoot, zei M. in een interview met de Gelderlander. De veiligheidsmaatregelen van de burgemeester vond M. destijds de omgekeerde wereld. ‘Wij zijn het slachtoffer van brandstichting geworden. Ons gezin is iets vreselijks aangedaan, en dan moet ik vervolgens zelf wekenlang mijn huis uit. Ik kon de kinderen ’s avonds niet in bed leggen. Mijn vrouw zat hier thuis alleen. Feitelijk zijn we dubbel slachtoffer.’

Ditmaal is M.’s woning voor onbepaalde tijd gesloten. Aanleiding voor het noodbevel was een tip over een verdachte auto die zich ophield in de wijk. Later hield de politie deze auto elders staande. Het voertuig bleek gestolen, de kentekenplaten waren vals en er werd een automatisch wapen met munitie aangetroffen.

Volgens advocaat Weski werd het gezin woensdag overvallen door het bericht. De familie keerde net terug van vakantie, onder begeleiding van zwaarbewapende agenten mochten ze nog wat spullen uit hun woning halen. Het gezin mag zich voorlopig helemaal niet meer in Nijmegen vertonen. Ze hebben zelf elders onderdak gezocht, aldus Weski. ‘Een beschermingsprogramma heeft M. nadrukkelijk geweigerd.’ Het stoort haar dat haar cliënt slechts ‘zeer summiere informatie’ heeft gekregen over de dreiging. ‘Kort daarna is die informatie bovendien zonder enigerlei objectiveerbare rechtvaardiging wereldkundig gemaakt.’ Volgens haar heeft de gemeente Nijmegen de privacy van M. geschaad.

De gemeentewoordvoerder zegt dat M. al enige tijd op de hoogte was van de dreiging. ‘Al voor zijn vakantie is er contact geweest over deze serieuze dreiging.’