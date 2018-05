‘Spiderman’ uit Mali krijgt Frans paspoort nadat hij kleuter op heldhaftige wijze redde

Emmanuel Macron en 'Spiderman' Mamoudou Gassama in het Élysée-paleis. Foto EPA

Op zondagavond rond acht uur liep Mamoudou Gassama met zijn vriendin over straat in Parijs, toen hij geschreeuw hoorde. Ze zagen een 4-jarige hangen aan het balkon van de vierde verdieping van een flatgebouw. Gassama aarzelde geen seconde: hij klauterde via de balkons naar boven en bracht het kind in veiligheid. Het filmpje dat hiervan is gemaakt, is door miljoenen mensen op sociale media bekeken en Gassama werd door Frankrijk omarmd als een held.

De kleuter hield slechts een gebroken nagel over aan het incident en Gassama, een Malinees zonder verblijfspapieren, liep een paar schrammen op. ‘Ik dacht niet aan de hoogte, ik dacht niet aan de risico’s’, zegt hij tegen de Franse krant Le Parisien. ‘Ik deed het omdat het een kind is. Ik ben dol op kinderen.’

Toen de brandweer even later arriveerde, was het kind al veilig. ‘Gelukkig was er iemand fit genoeg, en dapper genoeg, om het kind te halen’, zei een woordvoerder.

Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, prees Gassama op Twitter voor zijn heldendaad. Ze noemt hem de Spiderman van het 18de district, de plaats waar het incident plaatsvond, en zei dat ze Gassama telefonisch had gesproken. ‘Hij legde me uit dat hij een paar maanden geleden uit Mali is aangekomen en ervan droomt hier een leven op te bouwen. Uiteraard zal ik hem helpen in zijn pogingen hier in Frankrijk te blijven.’

Het lijkt erop dat de ouders van de kleuter niet thuis waren. De vader is voor verhoor aangehouden door de politie en wordt later bij de rechter verwacht omdat het kind alleen was gelaten. De moeder was niet in Parijs.