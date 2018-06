Minister Slob heeft respijt beloofd, maar daarmee is de schade die VMBO Maastricht heeft aangericht nog niet hersteld. Gedupeerde leerlingen en hun ouders zijn boos en gestrest. ‘Nou weten we nog niets.’

Interview Kyara

‘Nou weten we nog niets’, verzucht Patrick Herren nadat hij woensdagmiddag de mail van VMBO Maastricht heeft ontvangen. Minister Slob heeft dan wel bekendgemaakt dat de cijfers van het centrale examen geldig blijven tot 1 januari 2019, pas maandag weet zijn dochter Kyara (16) wat ze nog moet doen voor het schoolexamen. ‘Ik denk dat ik alleen een paar toetsen voor Nederlands heb gemist’, zegt ze onder de parasol in de tuin van hun huis in Maastricht. Haar vader: ‘Je mag dat niet denken, je mag het slechts hopen.’

Kyara heeft het afgelopen schooljaar zes maanden geen Nederlands gehad door afwezigheid van de docent. ‘Soms zagen we de docent wel op school lopen, maar kregen we toch geen les’, vertelt ze.

‘Steeds werd gezegd dat de lessen zouden worden ingehaald, maar dat is niet gebeurd’, aldus haar vader. ‘Het was een grote chaos op die school. Er vielen zo veel lessen uit, dat is stuitend. En die pubers waren natuurlijk wel happy, die zijn blij als ze weer naar huis konden.’

De onzekerheid blijft knagen: tot welke categorie behoort Kyara? Kan ze de tekortkomingen in het schoolexamen nog voor de vakantie repareren, moet ze dat voor 1 januari doen of – in het slechtste geval – moet ze het hele jaar overdoen? ‘Het geeft veel onzekerheid en stress’, zegt Kyara. ‘Ik word ermee wakker en ga ermee naar bed.’

Dinsdag had ze zo veel buikpijn dat ze haar werk als vakkenvuller van de Plus moest afbellen. ‘Je zit er de hele dag aan te denken. Ik weet niet wat ik moet verwachten.’

Haar vader dacht eerst aan een practical joke toen de school vrijdag belde dat de diploma’s ongeldig waren verklaard. ‘Ik dacht dat het een soort Banana Split was: dat kan niet waar zijn’, aldus Herren. Kyara wil naar het mbo in Sittard, voor de opleiding grafisch ontwerpen en webdesign. Maar eerst gaat het hele gezin volgende maand voor drie weken op vakantie naar Spanje. Kan dat nog wel doorgaan? Kyara: ‘Ik hoop niet dat ik in Spanje nog moet gaan leren. Dat zou echt heel vervelend zijn’.

Student Lars en moeder Sabine Lemmens. Foto Harry Heuts

Interview Lars

‘Het is niet één iemand, het is de hele groep die heeft verzaakt: docenten, directie, schoolbestuur en zeker ook de onderwijsinspectie’, zegt Sabine Lemmens. ‘Je vertrouwt erop dat de school de kinderen klaarstoomt om examen te doen. En dan maken ze er zo’n zootje van en zitten ze ook nog eens te knoeien met de resultaten. Ik ben ook heel boos op de inspectie, die wist dat de school zwak was, maar heeft toch niet ingegrepen.’

Haar zoon Lars (16) dacht dat zijn moeder ‘een grap maakte’ toen ze hem vrijdag op zijn werk in een rijwielhandel belde met die nachtmerrie-achtige mededeling. Hij was ondanks privéproblemen (de ernstige ziekte van zijn vader, oud-wielrenner Ad Wijnands) met de grootste moeite geslaagd en dacht op 5 juli het felbegeerde diploma te kunnen halen. Volgend schooljaar lonkt het Cios, de sportopleiding in Sittard. En nu dit.

‘Overal waar ik kom, krijg ik de vraag: zit jij ook bij die 354 leerlingen?’, vertelt Lars aan de woonkamertafel in Maastricht. Hij doet aan wielrennen, in het voetspoor van zijn vader. ‘Fietsen is een uitlaatklep’, aldus Lars. ‘Onder het fietsen denk ik er niet aan. Alleen als ik hier zit.’

Wat is er allemaal misgegaan op school? ‘Heel veel, het was een zootje ongeregeld’, beweert de puber. ‘Er zouden voor Nederlands een extra docent en extra toetsen komen. Maar dat is minimaal geweest.’

Dat hij nog minstens tot maandag in onzekerheid moet blijven, vindt hij niet leuk. ‘Ik probeer me met andere dingen bezig te houden. Komend weekend is de Acht van Bladel, een driedaagse internationale wielerwedstrijd.’

Ook bij zijn moeder knaagt de onzekerheid. ‘Gaat het alleen om Nederlands, hoeveel uren, hoeveel toetsen of is het erger’, aldus Lemmens. ‘Kan hij doorgaan met het Cios? We weten het niet.’

Een jaar overdoen op de vmbo-school in Maastricht gaat Lars zeker niet doen. Het vertrouwen in die school is helemaal weg, zegt hij: ‘Ik ben er wel klaar mee.’ Moeder Sabine is het helemaal eens met haar zoon: ‘Jammer dan. Maar als over tien jaar iemand vraagt naar je vmbo-diploma, dan zal hij nog zeggen: dat is toch die school in Maastricht? Het is sowieso een besmet diploma.’