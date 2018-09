‘Schoolschutter’ Roermond verdacht van poging tot doodslag

De 16-jarige jongen die vrijdag in en bij een school voor bijzonder onderwijs in Roermond meerdere schoten heeft gelost, wordt verdacht van poging tot doodslag. Justitie verdenkt hem verder van nog twee strafbare feiten: het bedreigen van meerdere personen en wapenbezit.

Een 16-jarige jongen loste schoten bij het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) de Donderberg. Foto ANP

Dat bleek maandagmiddag voor de rechtbank in Roermond, waar de verdachte werd voorgeleid. De rechter-commissaris besloot het voorarrest van de jongen uit Koningsbosch, een dorp dat hemelsbreed vijftien kilometer ten zuiden van Roermond ligt, met veertien dagen te verlengen.

Hoe de jongen aan de wapens kwam, wordt nog onderzocht. De leerling van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) de Donderberg kwam vrijdagmorgen rond half negen met een taxibusje bij zijn school aan. Vervolgens liep hij gewapend met een licht geweer, een gasalarmpistool, twee messen en een bijl de school binnen.

In de school schoot hij één keer, buiten de school twee keer. Niemand werd geraakt. Volgens de politie vormde een ruzie tussen de verdachte en een medescholier de aanleiding voor de schietpartij. Vier docenten, die met de jongen in gesprek gingen, kregen een geweer tegen de buik, zo maakte het schoolbestuur dit weekend bekend. De medewerkers wisten hem te bewegen weer naar buiten te gaan, waar hij even later werd overmeesterd door gealarmeerde politieagenten.

Politie bij Kennis- en Expertisecentrum (KEC) De Donderberg. Foto ANP

Donderslag bij heldere hemel

Op sociale media zijn foto’s opgedoken waarop de verdachte poseert met een geweer over zijn schouders en een Wolverine-klauw over zijn vuist. Hij zou al langer gefascineerd zijn door wapens. Bestuursvoorzitter Hans Kelderman van de Aloysius Stichting, één van de deelnemende stichtingen in het KEC, zei tijdens de persconferentie dit weekend dat hij al in groep 4 ‘pistooltjes tekende’. Maar de school had geen aanwijzingen dat hij een wapenfreak zou zijn. ‘Een kind dat in groep 4 lucifers tekent, is niet meteen een pyromaan’, aldus Kelderman.

Volgens het schoolbestuur ontwikkelde de verdachte, die vier jaar op de school voor bijzonder onderwijs zat, zich juist goed. Hij stond zelfs op het punt om uit te stromen. Ook over mogelijke pesterijen, waarover sommige ouders en leerlingen hadden gerept, was de school niets bekend. Het schietincident kwam voor de school ‘als een donderslag bij heldere hemel’.

De advocaat van de verdachte, Gitte Stevens, wilde maandag niet ingaan op de omstandigheden of het motief van het schietincident. En ook niet op de vraag of haar cliënt een fascinatie heeft voor wapens en hoe hij aan die wapens komt. Zij vindt het gepast om ‘terughoudend’ te zijn bij strafzaken waarbij kinderen betrokken zijn.