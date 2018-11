‘Schommelstaat’ Florida doet naam eer aan, hertellingen nodig na minieme marges verkiezingen

De marge van een aantal verkiezingsuitslagen in de Amerikaanse staat Florida is zo klein dat de stemmen moeten worden herteld. Daardoor is de overwinning van de Republikeinse kandidaten voor de Senaat en het gouverneurschap nog niet definitief.

Stembiljetten worden in een machine geladen in Broward County voor een hertelling van de stemmen. Beeld AP

In de Senaatsrace ligt de Republikein Rick Scott met 12 duizend stemmen voor op de Democraat Bill Nelson, die de zetel nu bezet. De gedoodverfde gouverneur Ron DeSantis ligt met 33 duizend stemmen voor op de Democraat Andrew Gillum. Gillum had dinsdag zijn verlies erkend, maar trok dat zaterdag in.

Ook de races voor landbouwminister en drie zetels voor het parlement van Florida vergen een hertelling, die automatisch vereist is als het verschil tussen twee kandidaten minder dan een half procent bedraagt.

Daarmee doet Florida zijn faam als belangrijkste schommelstaat weer eer aan. De verschillen in Florida tussen Democraten en Republikeinen zijn al twee decennia minimaal. De hertelling doet denken aan 2000, toen de Republikeinse presidentskandidaat George W. Bush na een tot aan het Hooggerechtshof uitgevochten telraamstrijd met 537 stemmen verschil van Al Gore won.

Senaat blijft Republikeins

Zelfs al verandert de uitslag, dan zal de balans in Washington niet veranderen. De Senaat blijft in handen van de Republikeinen. Maar hoe kleiner hun meerderheid, hoe groter de kans van de Democraten om over twee jaar, als weer een derde van de Senaatszetels op het spel staat, de macht over te nemen.

De kans op een andere uitslag is klein: ook al zijn de verschillen procentueel niet heel groot, het is niet waarschijnlijk dat er duizenden fouten (in het nadeel van de Democraten) zijn gemaakt bij het uitlezen van de stembiljetten. In eerste instantie zullen machines de papiertjes opnieuw lezen en tellen; als de verschillen dan minder dan een kwart procent zijn, zullen sommige ongeldige biljetten opnieuw met mensenogen worden bekeken. Als iemand bijvoorbeeld per ongeluk twee kandidaten heeft aangekruist en een daarvan duidelijk heeft doorgekrast, dan kan een menselijke teller daar anders over oordelen dan een machine.

De machines moeten donderdag klaar zijn met tellen, de eventuele menselijke nakijkers zondag.

Beeld Getty Images

Gevecht om elke meter

De uitgesponnen strijd is typerend voor de midterms van dit jaar, waarin om elke meter gevochten is. Ook in Arizona is de Senaatsstrijd nog niet beslist, en in Georgia weigert de gouverneurskandidaat Stacey Abrams de handdoek in de ring te gooien.

De Republikeinen, die zichzelf al winnaar waanden, vinden het verdacht dat de uitslag in de dagen na de verkiezingen steeds krapper is geworden. President Trump had het vrijdag zonder bewijzen over ‘stemmen uit het niets’, ‘grote verkiezingsfraude’ en ‘electorale corruptie’. Gouverneur Scott van Florida, zelf kandidaat voor de Senaat, begon een onderzoek naar Broward County, een overwegend Democratisch gebied rond Miami waar het tellen het langst duurde.

Chaos

De verkiezingschaos in Broward County is notoir. Om die reden had Scott vooraf al waarnemers afgevaardigd. Die hebben geen onregelmatigheden geconstateerd, al moest de verantwoordelijke functionaris vrijdag wel erkennen dat er een paar ongeldige stemmen waren geteld.

De Democraten hebben ook reden tot klagen: door het onduidelijke ontwerp van het stembiljet lijken duizenden stemmers te zijn vergeten een kruisje te zetten bij een Senaatskandidaat. Een deel van de chaos wordt toegeschreven aan het gebrek aan geld en aan personeel dat voor de verkiezingen beschikbaar is.