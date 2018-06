‘Rusland had niets met neerhalen MH17 te maken’ - Poetin blijft ontkennen, ondanks JIT-onderzoek

De Russische president Vladimir Poetin heeft zich maandag in een interview met de Oostenrijkse televisie verweerd tegen de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek naar de MH17-ramp. Zo bleef hij het onderzoek partijdig noemen. Poetin werd geïnterviewd naar aanleiding van zijn bezoek aan Wenen.

Rusland heeft altijd ontkend achter het neerhalen van vlucht MH17 te zitten en blijft dat doen. Zelfs na de uitkomsten van de gezamenlijke onderzoeksgroep JIT, die juist wel in de richting van Rusland wijzen. Bij de aanslag kwamen alle 298 passagiers en bemanningsleden om het leven. Onder hen waren 196 Nederlanders.

Het lukte de Oostenrijkse interviewer Armin Wolf gisteravond ook niet om de Russische president op televisiezender ORF tot een bekentenis te verleiden. Poetin leek weliswaar verre op zijn gemak toen de journalist hem op de man af vroeg of het na vier jaar geen tijd werd toe te geven en excuses aan te bieden aan de nabestaanden. Toch bleef de president volhouden dat het onderzoek niet zorgvuldig was gedaan.

‘Waarom kunt u het niet gewoon toegeven?’, vroeg Wolf nogmaals. ‘Misschien kunt u het geduld opbrengen om naar mij te luisteren’, antwoordde Poetin. ‘Als ze goed onderzoek hadden willen doen, hadden ze ook Russische experts toe moeten laten. Ze hebben niet naar onze kant geluisterd. Australië en Nederland mogen geloven dat Rusland erachter zit, maar wij zien daarin geen bewijs’, aldus de president.

De Russische president Vladimir Poetin tijdens het interview met Armin Wolf op de Oostenrijkse televisie. Foto ORF/Daniel Hack

Joint Investigation Team

Volgens Poetin is Rusland niet het enige land dat over een BUK-installatie, waarmee MH17 werd neergeschoten, beschikt. Ook het Oekraïense leger heeft het raketsysteem. ‘Ik heb eerder gezegd dat Russische wapens door beide partijen worden gebruikt’, aldus de president. ‘Het Russische leger heeft exact dezelfde wapensystemen, zoals deskundigen ook zeggen, in zijn arsenaal. Precies dezelfde, geproduceerd in de vroegere Sovjet-Unie of in Rusland.’

Het Joint Investigation Team (JIT) meldde echter dat de BUK die het toestel neerhaalde afkomstig was van de 53ste Russische luchtafweerbrigade in Koersk. Daar bestaat volgens de onderzoekers geen enkele twijfel meer over. Het JIT bevestigde daarmee eerdere berichtgeving van het journalistieke onderzoeksplatform Bellingcat.

Datzelfde Bellingcat kwam onlangs weer met nieuwe onderzoeksresultaten. Een van de hoofdverdachten van het neerhalen van vlucht MH17 zou Oleg Ivannikov zijn, een officier van de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Bellingcat zegt dat Ivannikov feitelijk de leiding had over alle militaire operaties van de pro-Russische rebellen in de regio Loegansk.

De onderzoeksgroep zegt hem te hebben opgespoord aan de hand van onder andere een geluidsopname waarop pro-Russische rebellen meldden dat de BUK-installatie was aangekomen in het gebied.

Harde sancties

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra riep Nederland gisteren op om zich harder op te stellen tegen Rusland, als het gerechtigheid wil voor de slachtoffers van de ramp. Dat zei hij in een interview met BNR.

Volgens Hoekstra moet Nederland de nationale veiligheid verbinden met zijn economische politiek en moet het de steun voor de aanleg van Nordstream 2 intrekken. Deze gaspijpleiding moet Russisch gas naar West-Europa brengen. Er kan geen sprake zijn van ‘business as usual’, aldus Hoekstra.

‘Dit vraagt werkelijk om harde economische sancties en om Rusland aansprakelijk te stellen’, aldus Hoekstra. ‘Er moeten consequenties zijn.’