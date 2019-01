‘Rolmodel’ en ‘geen kwajongen’: Rotterdam-West rouwt om rapper Feis

Een vriendelijke en aardige jongen. Een goede rapper. Behulpzaam ook. Over de doden wordt vaker positief gesproken, maar nu klinken er opvallend veel mooie woorden in de straten van Rotterdam-West, als buurtbewoners wordt gevraagd naar Faisal Mssyeh (32), oftewel rapper Feis.

Feis werd doodgeschoten in de late nieuwjaarsnacht, schuin voor het Kaapverdische restaurant Iolanda. Zijn één jaar jongere broer Bilal werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De politie is nog op zoek naar de schutter. Vrienden van de Rotterdamse rapper organiseren vrijdagavond een eerbetoon voor Feis op het Heemraadsplein, vlakbij de plek waar hij is neergeschoten.

Een paar honderd meter verderop, in de straat waar Feis is opgegroeid, zijn buurtbewoners donderdag nog altijd geschokt. ‘Ik heb die twee jongens zien opgroeien met mijn kinderen’, zegt buurvrouw Ireen (59). ‘Ik zie die bolle wangen van kleine Feis zo voor me. Het waren geen kwajongens.’

‘Ze deden alles voor mij, ik zag ze ook als mijn kinderen’, zegt hun tante Mesda (51), tevens buurvrouw. Zij woont bij haar zus in de straat, die de broers na haar scheiding heeft opgevoed. Daarom doet het haar zo veel pijn, zegt de tante met Rotterdamse tongval, dat de link meteen wordt gelegd. Rapper van Marokkaanse afkomst wordt doodgeschoten, dan moet hij wel crimineel zijn geweest. ‘Rappen heeft zo’n slecht imago. Terwijl zijn teksten de laatste tijd gingen over bijvoorbeeld relatieproblemen en discriminatie. Hij was de straatcultuur allang voorbij. Hij was aan het settelen.’

Zijn goede vriend Winston Bergwijn – beter bekend als rapper Winne – belt er speciaal voor op uit het ziekenhuis waar de broer van Feis ligt. Dat van die criminaliteit, zegt hij, ‘daar weet ik niets van. Ik ken hem sinds 2004. Het doet pijn dat hij nu weer zo geportretteerd wordt.’ Het ging juist goed met Feis. ‘Hij had een fulltime baan in de IT. Hij was verliefd, had een nieuwe woning en was bezig met nieuwe muziek.’

Op zijn soloalbum Hard van buiten, gebroken van binnen, in 2014 uitgebracht door platenlabel TopNotch, rapte Feis zelf over dat verleden. In het nummer Hier bij Mij beschrijft hij een schietpartij vanuit een auto. ‘Ramen omlaag, er kwamen wapens tevoorschijn.’

Verleden

De link tussen zijn verleden en zijn gewelddadige dood, is gemakkelijk gelegd. Ten onrechte, vindt ook onderzoeker Jeroen van den Broek. ‘Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd, maar dit lijkt mij een tragisch geval van iemand die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.’

Van den Broek doet onderzoek naar jeugdcriminaliteit, straatcultuur en social media – onder meer voor de gemeente Rotterdam. ‘Ik ken rapper Feis als een vriendelijke jongen die criminaliteit niet verheerlijkte in zijn teksten, en een positief rolmodel was voor jongeren.’

De dood van Feis volgt op een reeks dodelijke schietpartijen waarbij rappers omkwamen. Afgelopen zomer alleen al werden in Amerika de rappers XXXTentacion en Jimmy Wopo doodgeschoten. In Canada trof rapper Smoke Dawg rond die tijd hetzelfde lot. In Amsterdam-Zuidoost werd in oktober de 19-jarige rapper Bolle – van rapformatie Sevengang – op straat doodgeschoten. Een jaar eerder werd in Rotterdam ‘rapper’ en vlogger Parsa010 doodgeschoten.

‘Het probleem met dit soort berichten is dat het in een deel van de gevallen gaat om jongens die in het criminele circuit verkeren’, zegt Van den Broek over de overleden Nederlanders. ‘Zodra ze worden vermoord zijn het opeens rappers, maar dat was vaak maar een hobby. Ik weet niet veel van rapper Bolle, maar Parsa010 was een jongen die tot over zijn oren in de criminaliteit zat. Rapper was hij niet.’

Dronken gasten

Hoe heeft het zo mis kunnen gaan met Feis die nieuwjaarsnacht? Veel is nog onduidelijk. Met zijn broer klopte Feis laat die nieuwjaarsnacht aan bij het Kaapverdische restaurant Iolanda aan de Nieuwe Binnenweg. ‘Ik had daar een familiefeest en was eigenlijk niet open’, vertelt eigenares Iolanda Vieira Gonzalez (58). ‘Maar ik kende deze broers, dus ze waren welkom.’ Kort na hun komst kwam er een groep dronken, onbekende gasten haar restaurant binnen, vertelt de eigenares. ‘De deur was open, omdat we soms naar buiten gingen voor het vuurwerk.’

Rapper Feis in 2014. Beeld ANP

Gonzalez zegt dat ze het op een gegeven moment genoeg vond en iedereen naar buiten wilde hebben. Volgens andere versies die circuleren, zouden de twee broers ruzie hebben gekregen met de ongenode gasten. Zeker is dat rond 4 uur ’s nachts Feis neergeschoten werd schuin voor het restaurant. Zijn broer raakte zwaargewond.

Direct na het schietincident hield de politie zeven verdachten aan op het Heemraadsplein, vlakbij het restaurant, vier mannen en drie vrouwen. Allen zijn inmiddels vrij, alleen een 36-jarige man zit nog vast vanwege het bezit van een vuurwapen. De politie verdenkt hem niet van het beschieten van de twee broers. Na een eerdere getuigenoproep zijn er inmiddels wel ‘bruikbare tips’ binnengekomen.

Nooit zo gelukkig

Het ging niet alleen goed met Feis, hij zat de laatste jaren ‘misschien wel in de mooiste fase van zijn leven’, zegt rapper Winne. ‘Ik heb hem nog nooit zo gelukkig gezien als het afgelopen jaar.’ Winne was niet alleen een goede vriend van Feis, maar werkte ook vaak met hem samen. ‘Feis was heel perfectionistisch. Hij ging als een chirurg te werk bij het schrijven, zijn teksten waren zo goed geconstrueerd dat niemand hem dat na kan doen.’

Omdat Feis zo geliefd was, verwachten veel vrienden en buurtgenoten dat het vrijdagavond heel druk gaat worden bij het eerbetoon aan hem. De bijeenkomst was aanvankelijk gepland op het plein waar hij opgroeide, maar vanwege de verwachte drukte verplaatst naar het grotere Heemraadsplein. Zijn tante Mesda kan het niet opbrengen daar heen te gaan, zegt ze. ‘Als ik bedenk wat een tortelduifjes het waren, hij en zijn vriendin, net aan het samenwonen. Ik kan het nog niet geloven dat hij er niet meer is.’