‘Reïncarnatie van Boeddha’ raakt in opspraak: vijf volgelingen van ‘seksmonster’ vermist

Ram Bahadur Bomjon, die na jaren van verering in opspraak is geraakt. Beeld AFP

In 2005 werd een 15-jarige jongen wereldnieuws, omdat hij tien maanden onder een boom in de Ratanpuri-jungle van Nepal zat te mediteren zonder, volgens volgelingen, te eten of te drinken. Ram Bahadur Bomjon zou de reïncarnatie van Boeddha zijn, de grote preker van geweldloosheid. Daarop trokken wekelijks duizenden naar het bos om Bomjon met eigen ogen te zien.

Maar na jaren van verering is de goeroe nu in opspraak geraakt. De Nepalese politie zoekt in drie van zijn ashrams (spirituele centra) naar de lichamen van vijf vermiste volgelingen. Bomjon wordt onder strikt toezicht gehouden. Opgravingen in de ashrams hebben tot nu toe niets opgeleverd. Nepalese media volgen de krimi met esoterische trekken op de voet.

Duistere praktijken

De families van de vermisten, onder wie drie nonnen, hadden al jaren niets van hun geliefden vernomen. Ze dachten dat zij zich onder begeleiding van Bomjong hadden onderworpen aan een meditatie van drie jaar, drie maanden en drie dagen, waarin contact niet was toegestaan. Maar ze begonnen zich zorgen te maken nadat de doorgaans goed geïnformeerde Nepalese nieuwssite Setopati in december een verhaal publiceerde over ‘duistere praktijken’ van Bomjon.

De nu 28-jarige Bomjon wordt in het verhaal een ‘seksmonster’ genoemd. Hij zou vrouwen misbruiken en geweld plegen tegen iedereen die hem weerwoord geeft. Ook zegt Setopati twee personen te hebben gesproken die toezagen hoe een discipel op verzoek van Bomjon werd doodgeslagen. Geruchten gingen al langer, maar na dit verhaal konden de Nepalese autoriteiten er niet meer omheen een onderzoek te beginnen.

‘Het was mij meteen duidelijk dat het allemaal oplichterij was’, zegt de Britse journalist Thomas Bell aan de telefoon. Hij was het die in 2005 in The Daily Telegraph als eerste verslag deed van het fenomeen. Hij noemde hem ‘Buddha Boy’, een term die andere media sindsdien hebben overgenomen. ‘Het ging om geld, om donaties. De jongen had ook duidelijk gegeten. Het was gewoon een jonge knul die onder een boom zat, een weirdo. Later bleek hij ook nog eens bijzonder agressief en sinister te zijn.’

Het gerucht dat de jongen een reïncarnatie van Boeddha was, vond in Nepal veel weerklank. Het land ging al sinds 1996 gebukt onder een oorlog tussen maoïsten en de regering, en daar kwam ineens dat wonder: hij zat onder eenzelfde soort boom als de historische Boeddha 2.500 jaar eerder. Er werd een groot hek geplaatst om de pelgrims op afstand te houden. Daaromheen ontstond een bruisende lokale industrie. Winkeltjes verkochten pruimtabak, wierook en foto’s van de jongen.

Spiritueel charisma

De Amerikaanse schrijver George Saunders, zelf boeddhist en in 2017 winnaar van de Booker Prize voor Lincoln in de bardo, raakte helemaal bedwelmd door een bezoek aan de mediterende jongen. In het tijdschrift GQ schreef hij: ‘Er is iets bijzonders aan hem, hij heeft een merkwaardige spiritueel charisma. Hij lijkt heel jong maar tegelijkertijd heel oud. De verhouding tussen zijn hoofd en lichaam, zijn houding en zijn vogelachtige concentratie suggereren iets buitenaards.’

Op 11 maart 2006 raakte Bomjon ‘vermist’ en dook een paar maanden later weer op in een blakend wit gewaad en met lang golvend haar dat tot ver over zijn schouders viel. Bomjon ging preken voor menigten over geweldloosheid en compassie. Hij droeg ook een zwaard. De historische Boeddha moest tenslotte ook op zijn veiligheid letten, zei hij tegen lokale media. Een jaar later verwondde hij een 22-jarige man, Anil Khatri, met het wapen.

Sindsdien zijn er talloze geweldsincidenten gerapporteerd. In 2010 viel Bomjon volgens The Himalayan Times met zijn monniken zeventien Nepalezen aan, die naar eigen zeggen wilde vruchten plukten in de jungle rondom zijn ashram. Volgens Bomjon ‘haalden ze hem uit zijn meditatie’. De slachtoffers zouden drie uur lang met het handvat van een bijl op hun hoofd en rug zijn geslagen, waardoor één persoon zwaar verwond werd. In lokale media zei Bomjon dat hij had gehandeld volgens de ‘goddelijke wet’.

In 2012 bond Bomjon de Slowaakse vrouw Zsusanna Takacs drie maanden lang vast aan een boom. Ook zij zou hem in zijn meditatie hebben verstoord. Toen Bomjon haar vrijliet, had ze een gebroken arm.

Invloedrijke aanhangers

Ondanks dit soort incidenten is Bomjon nooit eerder door de politie aangepakt. Thomas Bell: ‘Ik denk dat de Nepalese autoriteiten terughoudend zijn om in te grijpen bij religieuze zaken. Ze vinden het niet prettig om verwikkeld te raken in controverses.’

Bovendien heeft de gemeenschap van Bomjon invloedrijke aanhangers. Mani Lama bijvoorbeeld, de voormalige minister van Gezondheid. Toen de 18-jarige non Ganga Maya Tamang in september de goeroe van verkrachting beschuldigde, zei Mani Lama direct dat de vrouw loog en geld uit de kas van de sekte had gestolen. Volgens Setopati wilde de politie haar zaak vervolgens niet in behandeling nemen.

De huidige vijf vermissingen lijken echter moeilijk onder het tapijt geschoven te kunnen worden. De Nepalese media volgen de zaak op de voet. ‘We stoppen niet totdat we weten wat er is gebeurd’, zei politiewoordvoerder Uttam Raj Subedi tegen The Kathmandu Post.