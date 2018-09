‘President van de rijken’ hoopt met nieuw plan zijn imago te veranderen én armoede te bestrijden

De Franse president Emmanuel Macron Foto AFP

In het antropologische Musée de l’Homme in Parijs presenteerde de president zijn langverwachte plan. Het pakket van in totaal 21 maatregelen moet armoede onder de Franse bevolking voorkomen en terugdringen.

Zo’n 14 procent van de Fransen – ongeveer 8,8 miljoen – staat in de statistieken geregistreerd als arm, wat voor volwassenen betekent dat ze minder dan 1.026 euro per maand te besteden hebben. Van de Fransen onder de 18 jaar leeft 19,8 procent in armoede - dat zijn 3 miljoen kinderen.

Oud-bankier

De oud-bankier Macron krijgt vaak het verwijt dat hij een ‘président des riches’ is, een president van de rijken. Van dat imago wil hij graag af. Macron zei te willen strijden tegen wat hij ‘het determinisme van de armoede’ noemt: voor wie geboren wordt in een arm gezin, is het moeilijk de armoede te ontstijgen.

Vooral het hoge aantal minderjarigen in de armoedecijfers is hem een doorn in het oog. Het tegemoetkomen van kinderen en jongeren in een armlastige financiële positie is dan ook een van de pijlers van het nieuwe beleid. Een deel van het armoedeplan lijkt meer op een onderwijsplan, waarin scholen een essentiële rol spelen.

Schoolmaaltijden

Een van de maatregelen betreft de prijs van maaltijden in schoolkantines. Macron wil dat kinderen op Franse openbare scholen voor 1 euro kunnen lunchen. Franse kinderen gebruiken de lunch, vaak een warme maaltijd, traditioneel op school. Zeker voor kinderen uit arme gezinnen is de schoollunch van groot belang voor een gezond voedingspatroon. In een opiniepeiling die Le Monde maandag publiceerde, gaf 21 procent van de Fransen aan door hun financiële situatie niet altijd een gevarieerde maaltijd op tafel te kunnen zetten.

Op zogeheten ‘prioriteitsscholen’, waar veel kinderen uit arme gezinnen naar school gaan, zal daarnaast ontbijt op school worden aangeboden. Volgens president Macron kunnen kinderen zo ‘op een gelijkwaardige manier aan de dag beginnen’. Om vroegtijdig schoolverlaten – en daarmee een grote kans op jeugdwerkloosheid – te voorkomen, zal de leerplicht worden verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Minder bureaucratie

Een ander speerpunt van het nieuwe armoedebeleid is het vereenvoudigen van het sociale zekerheidsstelsel. Het aanvragen van uitkeringen is in Frankrijk notoir bureaucratisch en omslachtig. Minister van Financiën Bruno Le Maire noemde het systeem ‘ineffectief’. Wie een uitkering aanvraagt, moet maanden, soms zelf jaren wachten tot hij die daadwerkelijk ontvangt. Macron wil een einde maken aan die administratieve rompslomp. Iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt en daar recht op heeft, moet binnen een maand na de aanvraag een afspraak hebben, beloofde de president.

Macron wil armoede bij de wortel aanpakken. Wie aanspraak maakt op een bijstandsuitkering, moet daar zo snel mogelijk over kunnen beschikken. Als uitkeringsgerechtigden snel worden gesteund, kunnen ze ook weer snel aan het werk, is daarbij de gedachte.

Het recht op bijstand komt dan ook niet zonder plichten. Macron ziet de bijstandsuitkering als het even kan als een tijdelijke maatregel. Werklozen zullen intensiever worden begeleid bij het zoeken van een nieuwe baan en zijn verplicht om daar actief aan mee te werken. De bijstand is ‘veeleisend’, zei de president.