'Postcode-racisme' van Dijkhoff oogst hoon bij Politieke Beschouwingen

Vandaag vielen coalitie én oppositie over een opmerkelijk voorstel van VVD'er Klaas Dijkhoff tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Uiteraard mocht een discussie over de dividendbelasting niet ontbreken. En wat te denken van twee politiek leiders die elkaar toebijten dat ze zouden moeten 'oprotten', met een zuchtende Kamervoorzitter tot gevolg?

VOORSTEL VAN DE DAG

Zwaarder straffen in probleemwijken

Onder een spervuur van hoon en verontwaardiging, ook uit coalitiekringen, presenteerde VVD-fractievoorzitter Dijkhoff vanochtend in de Tweede Kamer zijn oplossing voor criminaliteit in probleemwijken: het zwaarder bestraffen van de vele wetsovertredingen die in zulke wijken worden gepleegd.

‘Wij moeten de mensen in die wijken helpen', sprak Dijkhoff, volgens wie het huidige beleid tekortschiet. 'Een kind dat op z’n vierde voor het eerst Nederlands hoort. Een meisje dat klein wordt gehouden door haar vader en niet mag kiezen met wie ze trouwt. Een jongen die in elkaar wordt geslagen als hij vertelt dat hij homo is. Te veel mensen hebben een achterstand.’

Dat is deels wijkgebonden, stelt hij vast: ‘We beginnen met de wijken waar de ongelijkwaardigheid het grootst is.' Hij wil in die wijken onder meer verplichte intensieve kinderopvang die moet zorgen voor betere integratie. Plus strengere straffen voor misdrijven die in zo’n wijk worden gepleegd.'

Coalitiepartners CDA en D66 haastten zich naar de interruptiemicrofoon om Dijkhoff te vragen hoe hij dat voor zich zag. Buma: ‘De plek waar je het feit pleegt, wordt bepalend voor de ernst ervan? Dus in Amstelveen is een hulpverlener in elkaar slaan minder erg dan in Amsterdam-West? Dat kan niet.’

Je zoekt een probleem niet bij een groep in een wijk. Je zoekt het bij een individu.



Dijkhoff: ‘Dat kan wel. We maken in strafmaat nu ook al verschillen. Het maakt uit of een hulpverlener aan het werk is als je hem in elkaar slaat of dat hij buiten werktijd in elkaar wordt geslagen. We maken al verschil, zo werkt ons strafrecht. Omstandigheden wegen mee in de strafmaat. In dit geval is die omstandigheid het verder verzuren van een wijk.’

Denk-aanvoerder Tunahan Kuzu verweet hem dat hij postcode-racisme bedrijft en een dubbele maat wil instellen. Ook dat wierp Dijkhoff verre van zich: ‘Het moet een stapeling van problemen zijn waarop wijken worden geselecteerd. Ze kunnen al niks hebben, die wijken, dus daar verhogen we de straf. Er kunnen heel goed wijken zijn met veel niet-westerse allochtonen waar geen probleem is. Dan kunnen die meteen van dat stigma af.’

Straffen verdubbelen in probleemwijken? Een afleidingsmanoeuvre van de VVD, zodat we het niet over de #dividendbelasting hebben.



DEBAT VAN DE DAG

'Dit is niet uw land, uw land is Turkije'

DEN HAAG - Tunahan Kuzu (DENK) en Geert Wilders (PVV) tijdens de algemene politieke beschouwingen. FREEK VAN DEN BERGH Foto Freek van den Bergh

Je kunt niet zeggen dat Geert Wilders niet weet hoe hij de aandacht op zich moet vestigen tijdens de Politieke Beschouwingen. Vorig jaar diende hij een motie van wantrouwen in tegen twee kabinetsleden (Kajsa Ollongren en Barbara Visser) met dubbele nationaliteiten. Dit jaar mocht Wilders het spits afbijten. Van die gelegenheid maakte hij gebruik door Denk af te branden.

'Zij willen dat wij vreemden in eigen land zijn', haalde Wilders uit naar de Denkers, die de aandacht ineens op zich gevestigd zagen. 'Rot zelf op, u bent het vergif van deze democratie. Dit is niet uw land, uw land is Turkije.'

Dat liet fractievoorzitter Tunahan Kuzu uiteraard niet over zijn kant gaan. 'De heer Wilders moet maar oprotten', zei hij later in het debat. Kamervoorzitter Khadija Arib sloeg het zuchtend gade. 'Het niveau wordt er niet beter op.'

Gelukkig werden er naast schimpscheuten ook inhoudelijke argumenten uitgewisseld. Daarbij ging het debat niet alleen over Dijkhoffs controversiële aanpak van probleemwijken, maar uiteraard ook over de afschaffing van de dividendbelasting, die twee miljard euro gaat kosten. En ook bij dit punt was Dijkhoff als fractievoorzitter van de grootste regeringspartij de pineut.

Samen met Buma (CDA), die ook werd aangesproken op de dividendtaks, bleef Dijkhoff hameren op het belang van de afschaffing. Wil de oppositie dan niet dat onze kinderen en kleinkinderen ook in een welvaartsstaat kunnen opgroeien? Oh, wel? Dan is de afschaffing van de belasting noodzakelijk. Want doen we het niet, dan vertrekken onze multinationals.

Het debat duurt naar verwachting tot vanavond laat. Op de hoogte blijven? De Volkskrant houdt de hele dag een liveblog bij van de Beschouwingen.

BLIK OP DE MILJOENENNOTA

De rekenmeesters zijn kritisch

Minister Wopke Hoekstra van Financiën presenteert op Prinsjesdag in de Tweede Kamer met het koffertje met de Miljoenennota. Foto ANP

De coalitie jubelde gisteren bij de presentatie van de Miljoenennota. Wat een prachtige cijfers, en wat fijn dat de koopkracht gestaag blijft toenemen. Toch is op het financiële beleid wel het een en ander af te dingen. De Raad van State en het Centraal Planbureau voorzagen de Miljoenennota van het nodige zure commentaar. Want zo prudent is die begroting van Hoekstra helemaal niet, constateren de onafhankelijke vorsers aan de zijlijn.

De Raad van State was het duidelijkst in haar kritiek op de feestbegroting. 'Er is sprake van een verslechtering van het structureel begrotingssaldo. Dit is het gevolg van extra uitgaven die vanuit economisch oogpunt bekeken niet in de rede liggen in de huidige gunstige conjuncturele jaren.'

Het politieke patroon in tijden van economische voorspoed is altijd hetzelfde, weet parlementair verslaggever Yvonne Hofs. 'Politici moeten cadeautjes uitdelen aan hun kiezers om herkozen te worden. Juist als het goed gaat met de economie groeit de druk op politici om uit te delen en de pot te verteren. Doe niet zo ongezellig, neem er nog eentje: geniet ervan!'

EN DAN NOG EVEN DIT

CU: Hilversum moet totaal op de schop

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) tijdens de Politieke Beschouwingen. Foto Freek van den Bergh

De Hilversumse omroepen moeten zich op korte termijn voorbereiden op een grondige hervorming van het bestel, zonder taboes. Die boodschap presenteerde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vandaag in de Volkskrant.

Segers sluit nadrukkelijk niet uit dat enkele van de traditionele omroepen het onderspit zullen delven. En of die vervelende reclame nog op 'de publieke' thuishoort? 'Misschien minder, misschien helemaal niet meer.'

