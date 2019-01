‘Peter, ik ben bedreigd door Ficq’: fragmenten uit de geluidsopname van Holleeder door Peter R. de Vries

Peter R. de Vries in april bij de bunker in Osdorp voor zijn getuigenverhoor in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Beeld ANP

Willem Holleeder: ‘Peter, ik ben bedreigd door Ficq, de advocaat van Dino. Zij heeft gezegd dat ik een getuigenverklaring moet afleggen ten nadele van mezelf. Dat ik Willem Endstra heb afgeperst, en dat ik daarbij ten onrechte de naam van Dino heb gebruikt.’

Het noemen van Dino’s naam blijkt onder meer uit dagboekaantekeningen en de zogenoemde ‘achterbankgesprekken’ met de recherche van vastgoedhandelaar Endstra, die in 2004 werd geliquideerd.

‘Als dat soort maffiapraktijken door advocaten wordt gepleegd ben je van God los. […] Bram, Stanley, Mink, Jopie van der Bijl, Willie, Ariën Kaale, Orminda – hun is ook gezegd wat ze moeten zeggen. Endstra weet ik niet.’

Later in het gesprek zegt Holleeder dat hij dit van Bram Moszkowicz ook niet zeker weet.

Peter R. de Vries: ‘Hoe zeker weet jij dat dit een bedreiging was?’

Holleeder: ‘Het was geen optie, het moest gewoon gebeuren. […] Als het niet loopt zoals zij willen, kan dat een reden zijn om mij om te leggen – ik kom wel een keer vrij, natuurlijk. […] En dan krijg je te horen dat je familie ook op de hoogte is, dat er mensen bedreigd worden. […] Ik heb cryptisch met mijn familie gesproken. Die zaten in zak en as.’

De Vries: ‘Waarom zeg je dit niet in de rechtbank?’

Holleeder: ‘Ik ben geen verrader. […] Ik wil geen mensen in gevaar brengen.’

De Vries: ‘Vroeger maakte jij de dienst uit.’

Holleeder: ‘Soms moet je je plek weten, dit is een hogere macht dan een rechter. Hier kan niemand aan tippen.’

De Vries: ‘Heeft de moord op Stanley Hillis hiermee te maken?’

Holleeder: ‘Dat zeg ik niet, dat wordt veel te gevaarlijk.’ […] Als ik een onnatuurlijke dood sterf, dan heeft mevrouw Ficq daartoe geleid.’

De Vries: ‘Maar Dino S. verraadt jou wel.’

Holleeder: ‘Ik had dit niet van hem verwacht als vriend. Hij probeert mij hier gewoon in te luizen. […] Het verhaal ligt heel anders. Het geld wat ik tegoed had van Endstra staat in geen verhouding tot die 17 miljoen die zijn overgemaakt naar Paarlberg. Daar moesten ook anderen, onder wie die Ouwe (wijlen Stanley Hillis, red.) van betaald worden. […] 10 van de 17 miljoen was voor Hillis.’

De Vries: ‘Voor wie was de rest?’

Holleeder: ‘Dat zeg ik niet. […] Endstra wilde een buitenlandse betaling, van een buitenlandse rekening naar een buitenlandse rekening van Hillis. Daar zijn gesprekken over gevoerd in aanwezigheid van Dino (Hillis’ compagnon, red.) Het gesprek op het kantoor van Moszkowicz (destijds de advocaat van zowel Holleeder als Endstra, red.), daar was Dino bij.’

[…] ‘Na dat interview met Mieremet (in De Telegraaf, waarin Endstra ‘Bankier van de onderwereld’ werd genoemd, red.) wilde iedereen ineens z’n geld terug. Dat gaat niet. Toen is een constructie bedacht: we spannen Paarlberg voor het karretje, die heeft allemaal buitenlandse vennootschappen. Endstra deed altijd zaken met Paarlberg, maar dit wilde hij meer kracht bij zetten, daarom werd ik ertussen gezet.’

De Vries: ‘Kan het zijn dat Paarlberg zich door jou bedreigd voelde?’

Holleeder: ‘Ik sprak Paarlberg in de wc van het Dorchester Hotel in Londen. Paarlberg wist niet dat ik zou komen, de afspraak was gemaakt via Beesemer, toen stond ik ineens voor z’n neus. Ik zei: ik kom namens Endstra. Dat was niks bijzonders, dat was een ouwe truc van ons. Mij ernaartoe sturen heeft Endstra met heel veel zakenlieden gedaan. Ook naar de bovenwereld, als dingen niet goed liepen.’

De vorige passage zou betekenen, als Holleeder gelijk heeft, dat Paarlberg in zijn rechtszaak onder ede heeft gelogen. Paarlberg ontkende steeds Willem Holleeder ooit te hebben ontmoet, anders dan twee keer kort bij Willem Endstra op kantoor.

Holleeder: ‘Paarlberg is van nature een hele bange man, zo bang dat hij maar slikt wat hij moet doen, hij is gewoon een slachtoffer. Hij heeft nooit geweten dat er geld naar die Ouwe of criminelen moest, hij dacht dat dat het om fiscale redenen ging.’

De Vries: ‘Paarlberg heeft in de rechtbank een heel ander verhaal opgehangen.’

Holleeder: ‘Paarlberg is ook bedreigd. Dat weet ik omdat Ficq kwam met vragen of er problemen waren met Paarlberg.’ […] Hij heeft vierenhalf jaar gekregen terwijl hij gewoon een slachtoffer is, dat is eigenlijk heel zielig. Hij is gewoon een hele nette man. Ik heb hem niet bedreigd, want ik wist wel dat-ie het zou doen.’