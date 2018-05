‘Onvoldoende goede kandidaten’ voor Amsterdams burgemeesterschap

Dat schrijft Remkes in een persbericht na overleg met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, waarin alle twaalf partijen in de raad één stem hebben. Volgens de commissie is het aantal geschikte kandidaten zo beperkt dat het niet mogelijk is een ‘brede selectie’ te maken om in juni aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.

In totaal kwamen er 29 sollicitatiebrieven binnen op het provinciehuis van Noord-Holland, maar slechts vier waren afkomstig van mensen met ervaring in het (openbaar) bestuur. Ervaring was een van de eisen die de gemeenteraad voor een nieuwe burgemeester heeft opgesteld. Van de overige kandidaten hebben er achttien een functie ‘daarbuiten’. Van zeven is bij Remkes ‘geen functie bekend’.

‘Verrassend en zeer ongebruikelijk’, zegt emeritus-hoogleraar bestuurskunde Arno Korsten over de heropening. De burgemeesterskenner vindt net als de commissie dat vier kandidaten met ervaring in het openbaar bestuur erg weinig is. ‘Maar je moet je toch afvragen waarom zich volgende week ineens wel een aantal geschikte kandidaten zou melden.’

Zware eisen

Al houdt Korsten er rekening mee dat er zich bij de commissaris afgelopen weken al een spijtoptant heeft gemeld. ‘Dat zou je bijna gaan hopen, want het zou toch treurig zijn als de commissie na 2 juni zonder nieuwe kandidaten alsnog de procedure voortzet.’

Het burgemeesterschap van Amsterdam wordt algemeen gezien als een van de meest prestigieuze banen in het openbaar bestuur. Dat er toch zo weinig ervaren bestuurders op hebben gesolliciteerd heeft mogelijk te maken met de enorm zware eisen die de gemeenteraad in het functieprofiel heeft opgenomen. Kandidaten moeten naast bestuurlijk ervaren onder meer de belichaming zijn van de wapenspreuk van Amsterdam (‘Heldhaftig, Vastberaden, Standvastig’) en humor hebben. Daarbij heeft een meerderheid in de raad voorkeur voor een vrouw. Korsten: ‘Als je burgemeester van een stad als Amersfoort bent, voel je je door zo’n advertentie al snel ontmoedigd.’

Verder speelt mogelijk ook het afbreukrisico mee. Bij een vorige procedure in 2010 lekte de naam van Annemarie Jorritsma uit. Verschillende politici die vaak werden genoemd lieten de afgelopen maanden weten dat zij niet beschikbaar waren: Alexander Pechtold, Jeanine Hennis, Frank Weerwind, Lilliane Ploumen en Wouter Bos. Daardoor gaat iedereen ervan uit dat twee vrouwen die niet op de speculaties willen reageren wel degelijk kandidaat zijn: oud-GroenLinksleider Femke Halsema en voormalig wethouder van Amsterdam Caroline Gehrels.

Mochten die vrouwen inderdaad gesolliciteerd hebben, dan is de brief van Remkes voor hen een behoorlijke domper, stelt bestuurskundige Korsten vast. ‘De tekst is toch behoorlijk hard. Dit komt toch over als: eigenlijk zijn jullie niet goed genoeg.’