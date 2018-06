‘Nou, dat werd tijd’: Tommy Wieringa wekt woede met grap over Telegraaf-aanslag

Een auto is de voorgevel van dagblad De Telegraaf binnengereden. Daarna is hij in brand gevlogen. Foto ANP

Daarop klonk gelach en geklap vanuit het publiek. Huys, zichtbaar ongemakkelijk, vroeg Wieringa vervolgens of hetzelfde gold voor de aanslag op het kantoor van Panorama, vorige week. Wieringa beaamde dit, opnieuw tot hilariteit van de mensen in de zaal.

Pijnlijk, aangezien de zaal was gevuld met bestuurders. De hoofdredacteuren van De Telegraaf en Panorama spraken woensdag hun afschuw uit over de opmerking én over het gelach. ‘Stuitend’, vond Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen. Ook landelijke politici als PvdA-leider Lodewijk Asscher en PVV-voorman Geert Wilders reageerden gepikeerd.

Na de opmerkingen van Wieringa vroeg Huys zich hardop af hoe hij het gesprek moest afsluiten. ‘We hebben nog 33 seconden. Hoe eindigen we dit vrolijk?’ Toen Wieringa vervolgens grappend suggereerde dat filmbeelden wellicht beter waren geweest dan een livegesprek, zei Huys dat er met het gesprek niets mis was.

Het thema van de tweejaarlijkse VNG-bijeenkomst was dit jaar ‘over grenzen’. Grenzen tussen mensen, tussen landen en tussen vakgebieden en dossiers. Tommy Wieringa was uitgenodigd vanwege zijn reiservaring.

De VNG noemt de opmerkingen achteraf ongepast. ‘Het was ongemakkelijk, dat realiseerden we ons vooral na afloop’, zegt Edward Ernst, woordvoerder van de organisatie. ‘We staan als VNG voor persvrijheid en democratie. De aanslagen op De Telegraaf en Panorama veroordelen we.’

Bespottelijk

Wieringa is zich daarentegen van geen kwaad bewust. Hij noemt de commotie desgevraagd ‘bespottelijk’. ‘Je kan van alles van mijn opmerking vinden. Dat het misplaatst was, of een nare grap. Maar dat het een grap was, niet ernstigs, dat was evident.’ Wieringa snapt dat er vanuit de zaal werd gelachen. ‘We hadden het op dat moment over bedreigingen aan het adres van burgemeesters. Omdat iedereen de ernst van het onderwerp inzag, werd er om mijn opmerking gelachen. Dat is de aard van humor: de omdraaiing.’

Op de vraag of hij de opmerking onverstandig vond, reageert Wieringa lachend. ‘Voor een politicus zou het een onverstandige uitspraak zijn geweest. Het was een grap. Ik ben verbluft over de heilige verontwaardiging. Over de gretigheid waarmee De Telegraaf de slachtofferrol op zich neemt naar aanleiding van mijn woorden.’