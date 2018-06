'Noord-Korea vervangt legertop vanwege betrekkingen met VS'

Het regime in Pyongyang heeft drie mensen in de top van het Noord-Koreaanse leger vervangen, onder wie de minister van Defensie. Ze zijn vermoedelijk aan de kant geschoven vanwege de veranderende houding van Noord-Korea ten opzichte van buurland Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Een anonieme Amerikaanse functionaris bevestigt de berichtgeving van Zuid-Koreaanse en Japanse media over de vervanging van de legertop. Volgens hem bestond binnen het leger onenigheid over de manier waarop de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toenadering zoekt tot de VS en Zuid-Korea. Op 12 juni staat een top gepland tussen de landen in Singapore.

Vooral de eis van de Verenigde Staten dat Noord-Korea moet toewerken naar denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland zou binnen het leger voor frictie hebben gezorgd. De leiding zou juist hebben willen vasthouden aan het bestaande kernprogramma.

Volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap zou het gaan om de minister van defensie Pak Yong Sik en om Ri Myong Su en Kim Jong Gak van de Korean People's Army (KPA). Volgens een inlichtingenfunctionaris zou Pak Yong Sik zijn vervangen door de viceminister van het leger No Kwang Chol, terwijl Ri Myong Su werd vervangen door zijn 21 jaar jongere vaste plaatsvervanger Ri Yong Gil.

Volgens Yang Moo-jin, een hoogleraar aan de Universiteit van Noord-Koreaanse Studies in Seoul, zijn alle vervangers 'jongere, maar eveneens capabele mensen'.