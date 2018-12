‘Noodtoestand’ in Oss: politie mag iedereen in Schadewijk aanhouden, fouilleren en weren

2018-09-20. Burgemeester Wobine Buijs tijdens een persconferentie op het gemeentehuis van Oss. Beeld ANP

Volgens Buijs zorgen de incidenten voor een gevoel van onveiligheid onder bewoners. ‘We hebben last van een hardnekkige jeugdgroep, die ook in 2016 al voor grote schade zorgde’, zo lichtte de burgemeester haar besluit toe in een interview met Omroep Brabant. ‘Deze groep gebruikt vuurwerk gericht als wapen. Er is de afgelopen tijd vuurwerk (bij een huis) naar binnen gegooid, er is een poort opgeblazen, er was een steekincident. En december is nog maar net begonnen’, zo verzuchtte Buijs dinsdag.

Het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied is een noodmaatregel die de burgemeester – in overleg met de officier van justitie – kan treffen op basis van de Gemeentewet. De politie krijgt, bij verstoring van de openbare orde in een bepaald gebied, tijdelijk meer bewegingsruimte in de handhaving. Zo mogen agenten mensen die overlast veroorzaken direct een gebiedsverbod opleggen. Ook mag de politie preventief fouilleren, voertuigen en bagage doorzoeken.

Het veiligheidsrisicogebied in de Schadewijk zal gelden vanaf 5 december tot en met 6 januari. De maatregelen gelden van 15.00 uur tot 07.00 uur. Tijdens de kerstvakantie zijn ze 24 uur per dag van kracht.