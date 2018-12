‘Nonsens!’ ‘Shut up!’ Als het over de Brexit gaat, zijn de Britse beleefdheden ver te zoeken

Nooit in zijn rijke voetballoopbaan kreeg Gary Lineker een gele kaart, maar nu heeft hij een forse waarschuwing gehad van een BBC-collega. Cricketverslaggever Jonathan Agnew heeft genoeg van Linekers opmerkingen over politiek in het algemeen en de Brexit in het bijzonder. ‘Ik zou worden ontslagen als ik jouw voorbeeld zou volgen. Dank je,’ twitterde een wrevelige Agnew, compleet met een link naar de redactionele richtlijnen van de publieke omroep. Lineker, het gezicht van Match of the Day, is bijzonder ongelukkig met Brexit en het beleid van de Conservatieve Partij.

Het akkefietje tussen de twee typeert de stemming in het publieke en politieke debat in het Verenigd Koninkrijk, waar traditionele beleefdheden tijdelijk plaatsmaken voor sneren als het Britse vertrek uit de Europese Unie ter sprake komt. Vooral binnen de Conservatieve Partij is de stemming beroerd. Afgelopen woensdag, op de dag van de vertrouwensstemming tegen May, weigerde Brexiteer Andrew Bridgen met de plaatsvervangend voorzitter van zijn partij, James Cleverly, in discussie te gaan. Voor het oog van de camera liep Bridgen, na zichzelf op kribbige wijze te hebben geëxcuseerd, weg.

Nadat May haar pyrrusoverwinning had behaald, noemde haar minister van Financiën Philip Hammond de Brexiteers ‘extremisten’. Een andere bewindsman, Alistair Burt, zei dat tegen de tijd dat de wereld vergaat alleen nog ‘mieren en Conservatieve Kamerleden die ruziemaken over Europa’ in leven zijn. May zelf verloor haar geduld tijdens haar bezoek aan Brussel, toen ze met ingehouden woede verhaal haalde bij Jean-Claude Juncker. De commissievoorzitter had de Brexit-benadering omschreven als ‘nebulous’ (‘nevelachtig’) en de premier had dit opgevat als een persoonlijk verwijt.

In de televisiestudio’s is het niet veel gezelliger, vooral niet wanneer Alastair Campbell bij de discussie betrokken is. De oud-spindoctor van Tony Blair, die thans de campagne voor een tweede referendum leidt, gaat steeds meer lijken op Malcolm Tucker, het vloekende personage uit de politieke sitcom The thick of it dat op hem gebaseerd is. Hij zei dat columniste Jerry Russell ‘nonsens’ uitkraamde toen ze zei dat Campbell de arrogante houding van een Remainer personificeert. Een tijdje terug riep Campbell ‘shut up’ in de richting van de bekende presentator Piers Morgan.

Ook de debatten in het Lagerhuis zijn roeriger dan ooit en maandag werd May uitgelachen na haar bewering dat ze naar het parlement luistert. Op dezelfde dag protesteerde de socialist Lloyd Russell-Moyle door het ceremoniële zwaard op te pakken en ermee weg te lopen. De gouden ‘mace’ symboliseert de koninklijke autoriteit en wanneer het niet op de tafel ligt, kan er geen parlementair debat plaatsvinden. Komende week zullen de gemoederen verder verhitten omdat de kans groot is dat de Labour Partij een vertrouwensstemming over de regering wil forceren.

Ook de woedende toespraken van Labour-leider Jeremy Corbyn beginnen op te vallen, de man die bij zijn aantreden ruim drie jaar terug had gepleit voor een ‘vriendelijker politiek’. Hij had buiten Brexit gerekend.