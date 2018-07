‘Misdrijf niet uit te sluiten.’ Opnieuw onderzoek naar schimmige dood van Nederlands fotomodel in Maleisië

Justitie in Maleisië gaat opnieuw onderzoek doen naar de dood van Ivana Smit. Het Nederlandse model werd in december vorig jaar dood aangetroffen na een val van een balkon in hoofdstad Kuala Lumpur. De politie ging uit van een ongeval, maar de familie acht dat onwaarschijnlijk.

Ivana Smit Foto ANP

In augustus zal een patholoog-anatoom de kwestie opnieuw onderzoeken om te bepalen of er sprake is van verdachte omstandigheden. Is dat het geval, dan volgt alsnog een strafrechtelijk onderzoek.

Sébas Diekstra, advocaat van de familie, bevestigt berichtgeving over de zaak in Maleisische media. ‘Het is goed te vernemen dat er nu toch nader onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak’, zegt hij. ‘De nabestaanden zien dit als een positieve kentering in de zaak.’ Volgens Diekstra heeft het Landelijk Parket in Nederland ‘druk op de zaak’ gezet.

Amerikaans echtpaar

De 18-jarige Ivana Smit ging op 7 december 2017 na een avondje uit mee met een Amerikaans echtpaar. Vervolgens viel ze van het balkon van hun appartement op de twintigste verdieping. Haar naakte lichaam werd op een balkon op de zesde etage aangetroffen.

Het Amerikaanse echtpaar ontkende tegenover de Maleisische politie iets met de dood van Smit te maken te hebben. Ze zouden op het moment van de val hebben geslapen. De politie concludeerde daarop dat er sprake moest zijn van een ongeval.

De familie twijfelde aan die lezing en vermoedde dat er opzet in het spel was. ‘Wij weten met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat er geen sprake is van een ongeluk’, zegt Fred Agenjo, een oom van Smit, donderdag tegen het Algemeen Dagblad. ‘Ieder weldenkend mens die alle feiten kent, zal dat beamen.’

'Misdrijf niet uit te sluiten'

Eerder concludeerde patholoog-anatoom Frank van de Goot al dat een misdrijf niet uit te sluiten was. Mogelijk was het fotomodel dood voordat ze van het balkon viel, stelt hij.

Zo trof Van de Goot op het achterhoofd van Smit een bloeduitstorting aan, die voor de val ontstaan moet zijn. Ook had ze op beide bovenarmen blauwe plekken, wat erop zou kunnen duiden dat ze tegen haar wil is vastgehouden. In haar lichaam werden bovendien verschillende soorten drugs aangetroffen, die in combinatie dodelijk kunnen zijn.

Last night #Kuala Lumpur-with @lawyer1972 investigating suspicious death of #IvanaSmit . Have findings of 2nd Post Mortem & along with my investigation now have clear evidence Ivana’s death should become a Homicide investigation @staronline @malaysiandaily Mark Williams-Thomas

Ook de Britse privé-detective Mark Williams-Thomas kwam tot de conclusie dat de dood van Ivana Smit als een moordzaak moet worden behandeld.