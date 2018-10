‘Ministerie van Justitie bemoeide zich onbehoorlijk met WODC'

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in enkele gevallen 'niet behoorlijk' of zelfs 'onbehoorlijk' gehandeld als het gaat om de bemoeienis met wetenschappelijke drugsrapporten. Dat blijkt volgens het Algemeen Dagblad uit een rapport over de WODC-affaire, dat woensdag wordt gepresenteerd.

In 2014 diende klokkenluider Marianne van Ooyen een klacht in over politieke sturing op het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), dat belangrijke rapporten schrijft voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mede op basis van deze rapporten worden beleidsbeslissingen genomen. Met deze klacht werd toen niets aantoonbaars gedaan.

Nieuwsuur legde in 2017 de hand op hand op de klacht, waarna een onderzoek werd ingesteld naar de onafhankelijkheid van het WODC. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie nam de klacht serieus en zei dat ‘beleid los moet staan van wetenschappelijk onderzoek’. Een eerdere onderzoekscommissie concludeerde dat met de klacht van de klokkenluider niet zorgvuldig genoeg is omgesprongen. WODC-directeur Frans Leeuw stapte naar aanleiding hiervan op.

Van Ooyen, een inmiddels gepensioneerde hoofdonderzoeker, had drie rapporten genoemd waarbij druk zou zijn uitgeoefend door het ministerie, die de resultaten zou hebben beïnvloed. Het ging om onderzoeken naar softdrugs en het coffeeshopbeleid. De onderzoekscommissie, geleid door voormalige vicepresident van de Hoge Raad Jacques Overgaauw, nam de rapporten in kwestie onder de loep.

Bij een onderzoek genaamd Recht en Cannabis ging het volgens de commissie drie keer mis. De betrokkenheid van het ministerie wordt bestempeld als ‘niet behoorlijk of onbehoorlijk’, blijkt uit toelichting van de commissie: ‘Het betrof incidenten die plaatsvonden onder hoge druk in een politiek gevoelig dossier.’ Een directeur van Justitie en Veiligheid las in dit geval mee in een vertrouwelijk concept en drong erop aan een bepaalde passage te verwijderen. De betrouwbaarheid van het rapport werd hierdoor echter niet aangetast, aldus de commissie.

Dat geldt ook voor de andere rapporten die zijn beoordeeld. Ondanks de ongeoorloofde bemoeienis zijn de WODC-rapporten zowel eerlijk als zorgvuldig. Wel doet de commissie aanbevelingen om de onafhankelijkheid van de WODC beter te beschermen. Zo wordt direct overleg tussen het ministerie en onderzoekers afgeraden.