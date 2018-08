Metoo in China breidt zich uit: zes nonnen beschuldigen prominente monnik van seksuele intimidatie

De #Metoo-beweging in China breidt zich uit met beschuldigingen aan het adres van een hooggeplaatste boeddhistische geestelijke. Stuitten de eerste aanklachten wegens grensoverschrijdend seksueel gedrag door universiteitsprofessoren begin dit jaar op een muur van stilzwijgen en overheidscensuur, nu komt voor het eerst een Chinees met een hoge overheidsfunctie in opspraak.

Zes nonnen melden dat ze slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie door eerwaarde Xuecheng (52), een boeddhistische monnik met ruim een miljoen volgers op de Chinese sociale media. Als lid van een landelijke adviescommissie van de regering en hoofd van de Boeddhistische Associatie, is Xuecheng ook een machtig politicus. Al even prominent is zijn Longquan-tempel in Noord-West Beijing, die mede met behulp van donaties uit de Chinese gemeenschap in Nederland, in 2004 is gerenoveerd. De tempel is een bekend toevluchtsoord voor gestreste carrièremensen uit de hightechsector. Veel van de ruim honderd monniken die er wonen zijn afkomstig van gerenommeerde technische universiteiten.

Foefjes

Xuecheng combineert laagdrempelige spiritualiteit die via hightechfoefjes zoals robots en iPads, vaderlandsliefde en loyaliteit propageert, met de Communistische Partij. Zo maakte hij van de Longquan-tempel een schoolvoorbeeld van patriottisch ‘Chinees boeddhisme’, een fenomeen dat zelfs complimenten van partijleider Xi Jinping oogstte. De Longquan-tempel werd the place to be voor de moderne hoofdstedelijke boeddhist. Tot deze week een gedetailleerd rapport uitlekte, waarin Xuecheng wordt beschuldigd van het dwingen van zijn veelal piepjonge, vrouwelijke discipelen tot seks.

Non Xianjia werd tien dagen lang, elke avond, twee tot vier uur lang via sms’jes opgedragen ‘de meester te volgen’, zogenaamd om een hoger niveau van spiritueel bewustzijn te bereiken. De op hersenspoeling lijkende instructies werden afgewisseld met grove vragen over seks. Dit alles werd gepresenteerd als normaal onderdeel van de reguliere boeddhistische studie.

Celibaat

Veel nonnen raakten in verwarring, omdat in het klooster het celibaat geldt. De ‘meester’ zei dat geslachtsgemeenschap zou helpen een ‘doorbraak’ te bereiken. Hij maakte misbruik van de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de leermeester, die het boeddhisme voorschrijft. ‘Meester en leerling zijn één. Ben je nat van onderen?’

Sommige nonnen dachten dat ze aan een soort Tibetaanse tantra-methode werden blootgesteld, anderen belandden in een religieuze crisis. Xianjia: ‘Mijn waardesysteem stortte bijna in. Ik stond op het punt het boeddhisme op te geven en terug te gaan naar het wereldse leven.’

Testament

Een non deed aangifte bij de politie. Twee monniken onderzochten de zaak intern. Ze constateerden dat tenminste vier vrouwen seks hebben gehad met de geestelijk leider. Twee nonnen bezweken niet onder de druk, maar waren zo bang dat ze hun testament lieten opmaken, omdat ze ‘in levensgevaar verkeerden.’

Daags voordat het rapport uitlekte werd Xuecheng ondervraagd door de politie. Hij ontkent alle beschuldigingen. Op sociale media benadrukt hij zijn vaderlandsliefde door foto’s van de Chinese vlag op het Plein van de Hemelse Vrede bij zonsopkomst te posten. Of dat hem zal helpen is nu de grote vraag.

Doorbraak

De Longquan-affaire heeft de potentie een echte doorbraak voor de Chinese #MeToo-beweging te bewerkstelligen. Die kwam aanvankelijk aarzelend op gang, omdat het Chinese politieke systeem hooggeplaatste publieke figuren beschermt. Discussies over seksueel wangedrag worden routineus van de sociale media geveegd. #MeToo komt 77 miljoen keer voor op Twitter-dienst Weibo, maar de meeste berichten zijn gewist. Wat wel blijft staan: de ontkenning van de beschuldigden.

Waar eerdere slachtoffers in #Metoo-zaken ontmoedigd werden werk van hun klachten te maken, werkt de politie in de Longquan-affaire soepel met de nonnen samen. Na elke sms-sessie kreeg de non die op dat moment de belangstelling van Xuecheng had, het bevel de conversatie te wissen. Via de autoriteiten kregen de monniken die intern onderzoek deden, toegang tot de gewiste berichten op de servers van telecombedrijven. De opstellers van het rapport zeggen dat hun advocaten via de politie en het openbaar ministerie hebben geverifieerd dat de telefoonnummers die gebruikt werden voor het sms-verkeer geregistreerd stonden op Xuechengs naam. Ook is vastgesteld dat de nummers niet zijn gehackt.

Ideale hoofdpersoon

Het staatsorgaan dat namens de partij toezicht op godsdienstige organsaties houdt heeft een onderzoek naar Xuecheng ingesteld. Vergeleken bij eerdere affaires is Xuecheng als religieuze figuur een ideale hoofdpersoon om in het openbaar aan de schandpaal te worden genageld. Hij is politiek tot dusver weliswaar heel nuttig geweest, maar China is een atheïstische staat.

Binnen de communistische partij zijn genoeg partijleden die vinden dat godsdienst een noodzakelijk kwaad is, dat veel strenger aan banden moeten worden gelegd. Christelijke kerken kregen te maken met sloopacties waarbij kruizen van kerken werden gehaald en moslims staan onder druk overheidsbemoeienis met hun geloof te accepteren. Het Chinees boeddhisme bleef tot dusver echter redelijk buiten schot. Met de Longquan-affaire heeft de fanatiek atheïstische vleugel binnen de partij nu bruikbare munitie in handen om ook het boeddhisme onder strenger toezicht te stellen.