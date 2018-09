Metoo-beschuldigingen Kavanaugh stellen Republikeinen voor groeiend dilemma

Na nieuwe beschuldigingen aan het adres van Brett Kavanaugh, de door president Trump genomineerde opperrechter in spe, is het voor Republikeinse senatoren lastig geworden in te schatten hoe zij zich moeten opstellen om zelf in november herkozen te worden. Is het politiek verstandig om Trump te volgen, die Kavanaugh onvoorwaardelijk steunt?

Trump deed de nieuwe beschuldigingen maandag af als een Democratisch complot. ‘Mensen die ineens uit allerlei kieren tevoorschijn kruipen, na 36 jaar en na 30 jaar, zonder het er ooit over te hebben gehad, dat is volgens mij totaal politiek, totaal politiek’, zei hij. Zijn woordvoerder Kelly-Anne Conway zei in een interview met tv-zender CBS dat de beschuldigingen ‘beginnen te klinken als een uitgebreide Democratische samenzwering’.

Donderdag om 10 uur komt het tot een climax, als zowel Kavanaugh als zijn eerste beschuldiger, Christine ­Blasey Ford, wordt gehoord door de ­juridische commissie van de Senaat. Nadat die heeft gestemd over de nominatie van Kavanaugh moet ook de voltallige Senaat nog instemmen met de benoeming. De Republikeinen kunnen zich maar één dissident veroorloven.

Inmiddels hebben zeker drie vrouwen beschuldigingen geuit tegen ­Kavanaugh. Twee van hen hebben zich bekendgemaakt. Zondag onthulde The New Yorker dat Deborah Ramirez, een eerstejaars studiegenoot van Kava­naugh aan Yale University, door hem seksueel zou zijn lastiggevallen. Ook Michael Avenatti, de advocaat van pornoster Stormy Daniels, zegt een vrouw te vertegenwoordigen die door Kavanaugh zou zijn misbruikt.

Het verhaal van Ramirez kan juridische consequenties hebben, omdat Kavanaugh 18 was toen het vermeende voorval plaatsvond (tijdens de aanranding van Ford zou hij 17 zijn geweest). Kavanaugh heeft tijdens een hoorzitting twee weken geleden onder ede verklaard dat hij als volwassene ‘geen verbale of fysieke seksuele misstappen heeft begaan’.

Schaamte

Volgens Ramirez deed Kavanaugh tijdens een drankspelletje in een studentenhuis zijn broek omlaag en liet hij zijn penis voor haar gezicht bungelen. Toen ze hem wegduwde zou ze zijn geslachtsdeel hebben aangeraakt, wat haar, een conservatieve katholiek, bijzonder overstuur maakte. ‘Ik zou nooit een penis aanraken tot ik getrouwd was’, zei ze in een interview tegen The New Yorker. ‘Ik schaamde me en voelde me vernederd.’

De door Trump genomineerde opperrechter in spe Brett Kavanaugh verlaat zijn huis in Bethesda, Maryland. Foto Reuters

Ondanks een flinke zoektocht hebben de schrijvers van het artikel, onder wie Weinstein-onthuller Ronan Farrow, geen andere getuigen kunnen vinden van het incident. Ook Ramirez liet enige twijfel klinken: ze had zes dagen nodig om haar geheugen op te frissen en met haar advocaat te overleggen, alvorens ze zich Kavanaugh met genoeg zekerheid zei te kunnen herinneren.

Wel zei een voormalige klasgenoot ‘voor honderd procent zeker’ te zijn dat hij een paar dagen na het incident al hoorde wat er was gebeurd. De naam Kavanaugh zou toen al zijn gevallen. Deze klasgenoot vertelde uit zichzelf tegen The New Yorker details die onderdelen van het verhaal van Ramirez bevestigden, zoals de plek waar het drankgelag plaatsvond.

Avenatti schemt met een derde beschuldiger, die slachtoffer zou zijn geweest van een groepsverkrachting, zo valt op te maken uit vragen die hij zondag aan de benoemingscommissie van de Senaat stuurde, en die volgens hem tijdens de hoorzitting donderdag aan Kavanaugh moeten worden voorgelegd. ‘Heeft u ooit tijdens een huisfeestje een rij mannen voor een slaapkamer zien staan waar een vrouw was die werd verkracht of werd misbruikt?’

Hij waarschuwde Republikeinen dat zijn cliënte op verschillende ministeries heeft gewerkt en dus zeer geloofwaardig is.

Tot dusver lijken de meeste Republikeinen de aantijgingen tegen Kava­naugh te willen wegwuiven. De paradox is dat zij elke nieuwe beschuldiging als nieuw bewijs zien van Democratische machinaties en niet als nieuwe aanwijzing voor Kavanaughs mogelijke seksuele misdragingen.

‘Nee, tenzij er iets meer is, ga ik niet het leven van rechter Kavanaugh ruïneren vanwege een beschuldiging’, zei senator Lindsey Graham, die eraan toevoegde dat hij het zielig vindt dat Ford ‘wordt gebruikt’ door de Democraten.

Nervositeit

Tegelijkertijd groeit de nervositeit over de beschuldigingen, over de hoorzitting donderdag en de gevolgen daarvan. Vrouwelijke kiezers zullen een belangrijke rol spelen tijdens de verkiezingen in november, wanneer 435 afgevaardigden en 35 senatoren worden gekozen. Trump is al niet populair onder vrouwen, en een te ongevoelige houding tegenover een zo prominente #MeToo-zaak zou de Republikeinen nog meer stemmen in de voorsteden kunnen kosten.

Zo wordt het argument dat de beschuldigers ‘nooit eerder wat hebben gezegd’ en dus ongeloofwaardig zijn, onderuitgehaald door duizenden vrouwen die sinds vorige week onder de noemer #ididntreportit vertellen dat ook zij na misbruik niets hebben gezegd, vanwege de schaamte, de angst, de sociale druk, of de behoefte het te willen vergeten.

Brett Kavanaugh ontkende maandagavond alle beschuldigingen in een televisie-interview op de Amerikaanse zender Fox News. Daarin toonde hij zich ook vastberaden: 'Ik laat me niet uit deze procedure verdrijven door valse beschuldigingen.'