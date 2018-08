MeToo-activiste Asia Argento ontkent seksueel misbruik tiener

Argento benadrukt in een verklaring nooit enige seksuele relatie met Bennett te hebben gehad, volgens haar was er slechts sprake van vriendschap.

De activiste en regisseur hoorde bij de eerste groep vrouwen die filmproducent Harvey Weinstein vorig jaar van seksueel wangedrag beschuldigde in The New York Times. Dit zou later het startschot blijken van de #MeToo-beweging; na de beschuldigingen aan het adres van Weinstein werden tientallen andere machtige en beroemde mannen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Argento betichtte Weinstein van verkrachting en vertelde haar verhaal dit jaar nogmaals op het podium van het filmfestival in Cannes, waar hij haar in 1997 aangevallen zou hebben.

Het was dezelfde The New York Times die een paar dagen geleden berichtte dat Argento misbruik zou hebben gemaakt van een jonge acteur die in 2004 haar zoon had gespeeld in een film. De krant schreef dat de actrice een schikking van 380.000 dollar (330.000 euro) heeft getroffen met Bennett. Hij beschuldigt Argento van seksueel wangedrag, dat in 2013 zou hebben plaatsgevonden in een hotelkamer in Los Angeles.



De 42-jarige actrice zegt nu dat Bennett onverwacht bij haar aanklopte nadat ze Weinstein had beschuldigd van verkrachting. Ze stelde dat de jonge acteur destijds kampte met 'ernstige financiële problemen' en om een exorbitant geldbedrag vroeg. Als er niet betaald werd, zou hij haar aanklagen.



Volgens Argento besloot haar partner, de inmiddels overleden kok Anthony Bourdain, het geld over te maken. Het ging om een fractie van 3,5 miljoen dollar, het bedrag waarom Bennett zou hebben gevraagd. Bourdain wilde zo 'negatieve publiciteit' vermijden. Bennett werd nooit gevraagd om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen in ruil voor het geld, dat het stel 'uit medeleven' aan de jonge acteur gaf. Wel kwamen de rechten voor een paar selfies van het tweetal, die in bed zouden zijn genomen, bij Argento te liggen. Deze foto's zijn in het bezit van The New York Times en de krant laat weten dat de authenticiteit van de afbeeldingen geverifieerd is. 'Wij geloven dat onze berichtgeving juist is', aldus een woordvoerder.

De politie in Los Angeles heeft laten weten dat er pogingen zijn ondernomen om contact op te nemen met Bennett naar aanleiding van zijn beschuldigingen.