‘Met Pasen is er een EU-asielakkoord, ik weet alleen niet in welk jaar’

Migranten kijken vanuit een reddingsboot naar de kust van Sicilië. Italië, Spanje en Griekenland zijn het beu vanwege hun geografische ligging aan de Middellandse Zee de grootste last van de migratiegolven op te vangen. Foto AFP

De Luxemburgse minister van Migratie Asselborn heeft er dinsdag zichtbaar de smoor in. ‘Dit is mijn 33-ste overleg over een nieuw Europees asielstelsel’, sneert hij bij aanvang van het overleg met zijn EU-collega’s. Toch een hoogst urgente kwestie na het migratierampjaar 2015 waarin meer dan een miljoen migranten de EU binnenkwamen en vele duizenden verdronken. Drie jaar en vijf EU-voorzitterschappen verder, zit het debat muurvast. ‘Met Pasen is er een akkoord’, belooft Asselborn. ‘Ik weet alleen niet in welk jaar.’

Geen enkel ander onderwerp verdeelt de EU-landen zo diepgaand als migratie. De asielstroom raakt de burger, zowel de beelden van aangespoelde lijken en gezonken boten als een besluit om in de buurt een asielopvang te openen. Politici weten dat ze vanwege migratie de verkiezingen kunnen winnen (Italië en Slovenië) of klappen moeten incasseren (CDU in Duitsland).

Een ‘duivels pact’ tussen zuidelijke (Italië, Spanje, Griekenland) en oostelijke (Hongarije, Polen, Slowakije, Slovenië) lidstaten, maakte dinsdag een eind aan de illusie van EU-voorzitter Bulgarije een doorbraak te forceren. Voor- en tegenstanders van de verschillende onderdelen van het Bulgaarse compromis – symbolisch verbeeld als schietschijf – hielden elkaar gegijzeld. Tot afgrijzen van Nederland, Duitsland, Zweden en België, landen die baat hebben bij een crisisbestendig asielstelsel omdat ze populair zijn bij migranten.

De Belgische staatssecretaris Francken (Migratie) stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken. ‘Voor mij is de EU een huis. We discussiëren al drie jaar over wie in welke kamer moet slapen. Maar belangrijkste is dat de voor- en achterdeur dichtgaan.’

De heikele kwestie belandt nu op tafel bij de regeringsleiders die elkaar eind deze maand in Brussel treffen. EU-president Tusk, voorzitter van die vergadering, liet eerder weten dat hij het voortouw neemt als een akkoord uitblijft. De nieuwe Italiaanse regering met haar anti-migratieplannen maakt het overleg echter niet eenvoudiger.

Oostenrijk, dat vanaf 1 juli de EU-voorzittershamer overneemt, acht het tijd voor een ‘Copernicaanse omwenteling’ in het Europese asielbeleid. Volgens Wenen moet Europa zijn grenzen sluiten voor alle economische migranten en asielverzoeken van vluchtelingen buiten de EU afhandelen. Dat kost zoveel tijd – zonder garantie op succes – dat lidstaten ondanks de grootste migratiecrisis ooit, volgend jaar mei de Europese verkiezingen ingaan met het oude, falende asielstelsel. ‘Dat is nu net de boodschap die ik wil voorkomen’, zei staatssecretaris Harbers (Justitie) na afloop van het overleg met zijn EU-collega’s.

Foto de Volkskrant

Twistpunt 1: Asielquota

Het grootste twistpunt tussen de lidstaten is en blijft het verplicht opnemen van asielzoekers volgens een Brusselse verdeelsleutel. Italië, Spanje en Griekenland vragen daarom, zij zijn het beu vanwege hun geografische ligging aan de Middellandse Zee de grootste last van de migratiegolven op te vangen.

Voor de Visegradlanden (Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije) en Slovenië zijn asielquota onbespreekbaar. Zijn zien die als een aanslag op hun soevereiniteit en vrezen voor hun christelijke cultuur en waarden. Een eenmalige herverdelingsoperatie tussen 2015-2017 mislukte grotendeels door hun tegenwerking, slechts een kwart van de asielzoekers vond nieuw onderdak.

Het Bulgaarse compromis voorziet in talloze uitzonderingen om gedeeltelijk onder de asielquota uit te komen: ze kunnen voor de helft worden afgekocht door andere hulp te leveren (manschappen, tenten), met geld (circa 30.000 euro per niet opgenomen migrant, veel goedkoper dan de 250.000 euro die de Europese Commissie destijds voorstelde) en er komen limieten voor de maximale instroom.

Verder is er een vergoeding voor de lidstaten die wel asielzoekers opnemen, het gaat om tienduizenden euro’s per asielzoeker. Maar het mocht niet baten, de Visegradlanden hebben zich tot de oksels ingegraven. En de druk van een acute crisis is er niet. Het aantal migranten stijgt, maar niet snel genoeg om de lidstaten uit hun loopgraven te halen.

Twistpunt 2: Registratie

Waar de zuidelijke landen vragen om solidariteit, zetten de westelijke en oostelijke lidstaten in op verantwoordelijkheid: het naleven van bestaande en nieuwe asielregels. Grootste geschilpunten zijn welk land opdraait (en hoe lang) voor de opvang van asielzoekers en een sluitende registratie van de migranten om te voorkomen dat ze door de EU gaan zwerven.

Zo is ruwweg de helft van de asielzoekers die Nederland over land bereikt nergens anders geregistreerd terwijl ze door minimaal één ander EU-land zijn gereisd. Italië, Spanje en Griekenland voelen echter niets voor een strikte registratieplicht uit vrees alle naar andere lidstaten vertrokken migranten terug te krijgen.

Onder de huidige regels is het eerste land van aankomst verantwoordelijk voor de asielzoeker, maar de praktijk leert dat die plicht vaak wordt ontdoken. Bovendien zitten er gaten in de wet die asielshoppen (in opeenvolgende landen een asielaanvraag indienen) mogelijk maken. Het Bulgaarse voorstel dicht de mazen en verplicht het aankomstland acht jaar lang zorg te dragen voor de asielzoeker. Staatssecretaris Harbers drong dinsdag aan op een periode van minimaal tien jaar.

Ook het drastisch inkorten van de asielprocedures, stuit in Italië en Griekenland op tegenwerking. Tussen de aanvraag van een asielverzoek en het uiteindelijke oordeel zit vaak meer dan drie jaar, een periode waarin de asielzoeker vaak in de illegaliteit verdwijnt. Rome en Athene kregen afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s van de EU om hun asielstelsel te verbeteren.

De Belgische staatssecretaris Francken riep de oostelijke en zuidelijke lidstaten op in te binden. Een nieuwe migratiecrisis zonder nieuw asielstelsel leidt volgens hem tot een kiezersrevolte tegen de EU. Harbers noemde de komst van een nieuw crisisbestendig asielstelsel ‘een lakmoestest voor de EU’. Slaagt ze niet, dan is volgens hem de herinvoering van nationale grenscontroles nabij.