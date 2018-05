‘Wat een hemelse muziek. Dit is echt een sprookje.’ Met kippenvel op haar donkere huid kijkt Sharon, een Londense van in de dertig, naar de entree van Meghan Markle in St George’s Chapel bij Windsor Castle, kort voor het middaguur. Er klinkt gejuich op het veld voor Queen’s House in Greenwich, een van de zonovergoten plekken in Londen waar duizenden mensen zich hebben verzameld om het huwelijk tussen prins Harry en de Amerikaanse actrice op een groot scherm te aanschouwen. Union Jacks wapperen, champagnekurken ploppen en een vertederd ‘aaaaahhhh’ klinkt wanneer de kleine Windsor-kinderen in beeld komen, de bruidsmeisjes en –jongetjes.

‘Het is niet alleen de koninklijke familie, maar ook de nationale familie’, zegt Jim, een bejaarde Schot die met zijn vrouw Valerie, zijn kinderen en kleinkinderen op strandstoelen aan de Pimm’s zit. ‘En met Meghan zijn we vandaag een stukje rijker geworden. Het bewijs dat iedereen erbij hoort.’

Jim (helemaal rechts)

De 36-jarige bruid ziet er glorieus uit in haar Givenchy-bruidsjurk en lijkt een stuk ontspanner dat Harry, die wachtend op zijn aanstaande vrouw op zijn gemak wordt gesteld door zijn oudere broer. Het wemelt van de bekendheden onder de zeshonderd genodigden, onder wie Elton John, Serena Williams, David Beckham, George en Amal Clooney en John Major (een van de weinige politici).

‘She is such a lucky girl’, zegt een gespeeld-jaloerse Yinka, een Britse van Nigeriaanse komaf die met haar geadopteerde zoontje Abbiskeh is komen kijken. ‘Ik ben zo blij voor Harry dat hij eindelijk de ware heeft gevonden, hij is immers al 34.’ Dat Meghan van gemengde komaf is, een veelbesproken onderwerp, zegt haar niet zoveel. ‘Ik ontdekte dat pas toen het me werd verteld. Ja, toen pas zag ik het, dat ze ‘mixed-race’ was. Wat voor mij vooral telt is dat dit bewijst dat iedereen prinses kan worden, dat iedereen succesvol kan zijn als je hard werkt. Kijk alleen maar naar de gasten, naar iemand als Serena Williams. Dit is in wezen een heel gewoon huwelijk, zonder hotemetoten.’

Yinka met haar zoon.

Verandering

De ceremonie is wat minder traditioneel dan die van eerdere koninklijke huwelijken. Opvallend is de levendige preek van Michael Curry, de Amerikaanse bisschop die altijd actief is geweest in de burgerrechtenbeweging. Hij spreekt lang en levendig over de kracht van de liefde, maar deinsde er niet voor terug om het even over het slavernijverleden te hebben. Met geestige kwinkslagen breekt hij de spanning en laat hij de gasten lachen. Wanneer een gospelkoor Stand By Me zingt, pinkt Martinello een traantje weg, een jonge Australische die met enkele vrienden de bruiloft volgt. ‘We zien hier iets heel speciaals,’ zegt ze, ‘en het bewijst dat ons koningshuis open staat voor verandering.’

Martinello (helemaal rechts) met haar vrienden.

Iets verderop zit de Chuck Duke met een Union Jack in zijn hand te genieten, een man uit San Francisco die in de Londense animatiewereld werkt. ‘Dit kunnen de Britten als geen ander, een show opvoeren. Ik zie dit vooral als een gratis film, met mooie kostuums en veel paarden. Ik ben dol op paarden.’

Na een uur is de ceremonie voorbij en komt het koningskoppel, eerder op de dag omgedoopt tot de hertog en hertogin van Sussex, naar buiten voor de langverwachte kus en rit met de koets. Een gejuich galmt over de velden waar Hendrik VIII ooit op herten joeg en waar het bleke gezicht van zijn dochter Elizabeth I te zien is op banieren voor een tentoonstelling.

Wanneer haar naamgenoot, de huidige koningin, met haar Philip naar buiten komt, zingen de duizenden koningsgezinden God Save The Queen. Alle wereldse zorgen zijn even verdwenen.