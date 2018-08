'Man die gemeentehuis Lingewaard ramde is 59-jarige vrachtwagenchauffeur'

De man die dinsdagnacht met een auto met explosieven het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel is ingereden, zou de 59-jarige Hans van M. zijn. Dat meldt De Gelderlander . De uit Gendt afkomstige vrachtwagenchauffeur was bekend bij zorginstanties.

De politie heeft de identiteit van de dader nog niet bevestigd. Wel gaf zij eerder aan ‘een stevig vermoeden’ te hebben om wie het gaat. Een woordvoerder laat weten dat donderdagochtend mogelijk nieuwe informatie volgt.

Geen aanslag

Het lichaam van de bestuurder is naast de auto gevonden. ‘Het was duidelijk een bewuste actie en geen ongeluk', aldus de politie. 'Of het een aanslag was, weten we pas als het technisch en tactisch onderzoek klaar is. Over het motief van het slachtoffer weten we dan ook meer.'

3 - update Gemeentehuis Lingewaard: laten we niet speculeren over de oorzaak van de brand in het gemeentehuis Lingewaard. De politie heeft een stevig vermoeden om wie het gaat, dat zijn we op dit moment nader aan het onderzoeken. Meer info volgt zsm. #Bemmel #politie #Lingewaard Politie Lingewaard

Op de bijrijdersstoel van het voertuig lagen verschillende gasflessen. Een daarvan ontplofte. De brand die daarop ontstond was rond 3.00 uur 's nachts onder controle.

Als gevolg van de botsing van de auto, het vuur, de rook en het bluswater heeft het gemeentehuis van Lingewaard ernstige schade opgelopen. Het gebouw ging daarom woensdag niet open, meldt de politie op Twitter. Speurhonden doorzochten het pand en er zijn drone-opnames gemaakt. Het wrak van de geëxplodeerde auto stond woensdag nog voor de balie in het gemeentehuis. De plaats van het incident was afgesloten met zwarte schermen.

Alarmerend telefoontje

De dader heeft zijn actie mogelijk vooraf aangekondigd. Even na middernacht ontving de meldkamer van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden een alarmerend telefoontje. Een man zei dat hij zichzelf en anderen iets aan wilde doen.

Volgens de zegsman van de politie was de beller iemand die bij ‘het zorgkader’ van de gemeente bekend was. Om die reden is meteen na zijn telefoontje actie ondernomen. De man is gebeld en er is naar hem gezocht op verschillende locaties. Maar voordat hij was gevonden, reed een auto het gemeentehuis binnen. Of de beller en de bestuurder dezelfde persoon zijn, staat volgens de politie nog niet onomstotelijk vast.

Gemeente als doelwit

Het is niet voor het eerst dat boze of verwarde burgers met een auto op een gebouw van de gemeente inrijden. Begin dit jaar ramde een 52-jarige man het pand van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek in Lisse. Daarbij raakte niemand gewond, maar het gebouw werd wel voor korte tijd ontruimd.

Goed voorbereid leek de aanslag in 2012 met twee auto's op het gemeentehuis van Waalre. Nadat zij binnen waren gereden, brandde het monumentale pand geheel uit. De politie wist de zaak uiteindelijk niet definitief op te helderen.

2- Door brand- en roetschade gaat gemeentehuis Lingewaard morgen niet open. Nadere info volgt via website gemeente (https://t.co/0AHF1Am4Bg) #Bemmel #Lingewaard Politie Lingewaard

De restanten van de ontplofte en uitgebrande auto in het gemeentehuis. Foto ANP