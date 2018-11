Op het autonome Caribische eiland binnen het koninkrijk, dat in september vorig jaar enorme schade opliep door de orkaan Irma, dient binnenkort een kort geding dat is aangespannen door bewoners. Zij willen dat de regering een einde maakt aan de branden op de dump.

De landsadvocaat voor de regering van Sint Maarten, Caroline van Hees, meldt in een zogenoemde voortgangsrapportage dat het onmogelijk is snel een einde te maken aan de problemen bij de dump, dat de burgers die het kort geding aanspanden hiervan ‘helemaal niets begrijpen’ en dat de regering zich de gevaren van de vuilstortplaats al jaren aantrekt.

Gevaar

Op de dump zijn metingen verricht door de Wereldbank, die 100 miljoen euro Nederlands hulpgeld zal uittrekken om de vuilnisbelt in het midden van de hoofdstad Philipsburg ‘schoon en duurzaam’ te maken. Bij branden komen nu nog giftige stoffen zoals koolmonoxide vrij, waardoor de concentratie op de dump, zo bleek tijdens de metingen, een gevaar vormt voor de volksgezondheid.

De landsadvocaat stelt dat bij de aanpak van het meest urgente probleem, de branden ónder de oppervlakte van de stortplaats, de situatie eerst ‘veel erger’ zal worden, ‘voordat deze zal verbeteren’. Hierbij kan bijvoorbeeld veel rook en gas vrijkomen. Ook bestaat een ‘reëel risico’ dat een van de wanden van 40 meter hoge dump zal instorten.

Als dat gebeurt, zo blijkt ook uit andere stukken, kan dat ‘levensgevaar’ opleveren voor honderd huishoudens en kleine ondernemingen die zich, al dan niet legaal, in de onmiddellijke nabijheid van de dump bevinden. De Wereldbank wil de mensen daar verplaatsen, maar zegt ook dat zorgvuldig gekeken dient te worden of zij zelf weg willen of kunnen.

Brandbrief

Volgens de regering van Sint Maarten bestaat er ‘geen twijfel’ dat op de dump stoffen vrijkomen die ‘niet gezond zijn voor de bevolking’. De eerdere metingen van de Wereldbank betreffen echter de concentratie van giftige gassen óp de vuilstortplaats en zouden niets zeggen over de gevaren hiervan voor de bevolking erbuiten. Naar dit laatste wil de regering nu onderzoek doen, blijkt uit een brief aan staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Hij heeft beschikking over de 550 miljoen euro die Nederland voor het herstel van Sint Maarten wil uittrekken.

In dezelfde brief vraagt Sint Maarten de hulp van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). De landsadvocaat meldt dat het onderzoek ‘mogelijk’ al in januari volgend jaar kan plaatsvinden. Sint Maarten hoopt daarbij dat Nederland de kosten van de RIVM-metingen voor zijn rekening neemt.