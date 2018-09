‘Levensbedreigende’ orkaan Florence rukt op: inwoners North Carolina opgeroepen om gebied te verlaten

North Carolina zet zich schrap voor orkaan Florence, die elk moment aan land kan komen. Foto REUTERS

Er verblijven nog ongeveer tien miljoen mensen in het gebied, al geldt de oproep tot evacuatie vooral voor de één miljoen inwoners die langs de kust wonen. ‘Als je nog niet weg bent, doe dat dan nu, het is je laatste kans’, aldus gouverneur Roy Cooper. ‘Je brengt niet alleen je eigen leven in gevaar, maar ook dat van hulpverleners die je moeten redden.’

.@NASA footage shows the 'nightmare' Hurricane Florence pic.twitter.com/70UMu4z5QD Tech Insider

Meer dan honderdduizend huishoudens in North Carolina zitten vanwege de orkaan zonder stroom. Duizenden hebben donderdagnacht hun intrek genomen in noodopvanglocaties die speciaal voor de storm zijn geopend.

In de kustgebieden zijn al veel straten overstroomd door hevige regenval en het stijgende zeewaterpeil zorgt ervoor dat rivieren overstromen. Het water zal alleen nog maar verder stijgen als de orkaan dichterbij komt.

Enkele uren voordat Florence aan land komt, is de orkaan afgezwakt tot categorie 1. Het Nationale Orkaancentrum (NHC) van de Verenigde Staten laat echter weten dat het daardoor niet minder gevaarlijk wordt. De overstromingen en regenval worden niet minder doordat de windkracht afneemt, zegt het NHC, die spreekt van een ‘levensbedreigende storm’.

Hurricane #Florence is producing a life-threatening storm surge and hurricane conditions over portions of eastern North Carolina. The threat of freshwater flooding will increase and spread inland over the next several days. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/3OokbkFeb7 National Hurricane Center

In North Carolina wordt tussen vrijdag en zaterdag ongeveer een meter aan regenwater verwacht. Dat is een hoeveelheid die normaal gesproken in acht maanden valt.

Verwacht wordt dat de orkaan langzaam over North- en South Carolina trekt en pas zondag de staten verlaat. De windkracht zal tegen die tijd al flink zijn afgenomen, maar het blijft het hele weekend veel regenen in de getroffen staten.