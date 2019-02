‘Lastige sta-in-de-weg’ Elbers krijgt toch nieuwe termijn en blijft baas KLM

Medewerkers bieden een petitie aan voor het herbenoemen van Elbers op het hoofdkantoor van KLM. Beeld ANP

De afgelopen weken werd nadrukkelijk gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Elbers. Naar verluidt zou de KLM-directeur de plannen van het hoofdbestuur om de autonomie van KLM in te perken dwarsbomen. Zijn vertrek is nu van de baan. Elbers’ contract wordt met vier jaar verlengd.

Het luchtvaartbedrijf maakte ook bekend dat Ben Smith, de in augustus aangetreden Canadese directeur van de moedermaatschappij, zal toetreden tot de raad van commissarissen van KLM. Beide benoemingen worden tijdens een aandeelhoudersvergadering in april voorgelegd aan de aandeelhouders van het bedrijf.

De afgelopen weken leek het erop dat Elbers’ positie onder vuur lag. Het bestuur van moedermaatschappij Air France-KLM wil de bedrijfsstructuren van de Franse en de Nederlandse tak stroomlijnen, zodat de combinatie meer als één bedrijf gaat functioneren. Het hoofdkantoor zag Elbers daarbij naar verluidt als hinderlijke sta-in-de-weg.

Het voornaamste hete hangijzer was de toetreding van hoofddirecteur Ben Smith tot de raad van commissarissen van de Nederlandse tak van het bedrijf. Voor Smith een middel om meer invloed uit te oefenen op de gang van zaken bij KLM. Nederlandse KLM-bestuurders vreesden dat Smith daarmee een al te grote vinger in de pap zou krijgen bij de Koninklijke.

Meer macht Smith

Dat Smith nu toch toetreedt tot de raad van commissarissen van KLM, terwijl Elbers toch mag aanblijven als directeur, duidt erop dat de Nederlandse tak tot een compromis is gekomen met het hoofdbestuur van Air France-KLM. In ruil voor het handhaven van Elbers, krijgt Smith naar het zich laat aanzien wel degelijk meer in de melk te brokkelen bij KLM.

Naast zijn directeurschap van de Nederlandse tak wordt Elbers ook adjunct-directeur van de moedermaatschappij. De directeur van Air France, de onlangs benoemde Anne Rigail, krijgt ook zo’n dubbelfunctie. Bovendien wordt er een commissie in het leven geroepen die de strategie voor de toekomst van Air France-KLM moet gaan bepalen. Die commissie zal, naast voorzitter Smith, bestaan uit Elbers, Rigail en Frédéric Gagey, de financieel directeur van Air France-KLM.

Petitie

Het aanblijven van Elbers, die geliefd is bij het personeel en de ondernemingsraad van KLM, is ook een opsteker voor het Nederlandse kabinet. Vorige week praatte een kabinetsdelegatie met onder meer minister van Financiën Wopke Hoekstra met Ben Smith, uit zorgen over het mogelijke vertrek van Elbers. Vanzelfsprekend zal ook het personeel van KLM de aanstaande contractverlenging van hun baas toejuichen. Een petitie voor het aanblijven van Elbers werd door meer dan 25 duizend KLM-personeelsleden ondertekend.

In een verklaring op de website van het luchtvaartbedrijf liet Elbers weten uit te kijken naar de komende vier jaar. ‘De reis die we binnen KLM de afgelopen vier jaar gemaakt hebben, was zowel spannend als verrijkend. Ik ben trots op al mijn collega’s binnen het bedrijf, en ben hen zeer dankbaar. In het jaar van onze honderdste verjaardag zijn we weer een gezond en bloeiend bedrijf. Onze resultaten in 2018 zijn daar het bewijs van. Ik dank de besturen van KLM en Air France-KLM voor het tonen van hun vertrouwen middels mijn herbenoeming.’