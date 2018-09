‘Koossie’ was een doorzetter die zich het levenslied niet zomaar liet ontnemen

Koos Alberts tijdens een optreden in de Amterdam Arena. Foto ANP Kippa

Koos Alberts, geboren op 3 februari 1947, was een rasechte Amsterdamse smartlappenzanger, met het stempel van goedkeuring achter de naam op zijn cv: opgegroeid in de Amsterdamse Jordaan. Dat een door hem vertolkt liedje uit 1984 ook buiten de kringen van de piratenradio en de feesten en partijen bekend werd, zegt veel over de status die Alberts genoot in het Nederlandstalige repertoire. Zijn naam werd vaak gekoppeld aan die andere legenden van de smartlap: Johnny Jordaan en - natuurlijk - André Hazes.

Alberts was een echte, een levensliedvertolker met het hart op de goede plek.

Van metselaar tot uitbater van een snackbar

Zoals vrijwel al zijn collega’s begon Alberts zijn carrière in de kroeg: als zanger in cafés, op feesten en partijen, hier en daar een bruiloft. Zijn artistieke prestaties konden niet in zijn levensbehoeften voorzien: Alberts had vele baantjes, van metselaar tot uitbater van een snackbar in het Noord-Hollandse dorp Sint Pancras.

Begin jaren tachtig werd hij ontdekt door de Nederlandse hitmaker Willem van Kooten, beter bekend als Joost den Draaijer. Met hem en de liedschrijvers en arrangeurs Bart van der Post en Peter de Wijn fabriceerde Alberts een paar joekels van hits. Zijn debuutsingle Ik verscheurde je foto maakte indruk tot ver buiten de Jordaan. Het nummer bereikte een tweede plaats in de Nationale Hitparade, de voorloper van de Mega Top 50. Een prestatie van formaat voor een klassieke smartlap.

En Alberts, die door zijn fans steevast ‘Koossie’ werd genoemd, brak door. De opvolgers van zijn hit, zoals de kerstkraker Waarom ben ik met Kerstmis zo alleen? en het alweer in hartzeer gedrenkte Gisteren heeft zij mij verlaten, werden eveneens hits, en Alberts stond eind 1984 kortstondig met drie singles in de toptien. Het was het jaar van zijn doorbraak. Vervolgens kon Alberts zijn verdere carrière bouwen op dat succes.

Een concert van Koos Alberts in het Amsterdamse Concertgebouw. Foto ANP

Dwarslaesie

Drie jaar na zijn bestorming van de hitparades kreeg Alberts een ernstig auto-ongeluk, waarbij hij een dwarslaesie opliep. De tragedie werd landelijk nieuws, en toen Alberts na het ongeval weer op de podia verscheen in een rolstoel en zingend verder ging waar zijn muzikale carrière plotseling was opgehouden, stal hij de harten van het volk. Hij koesterde het imago van doorzetter, een rasartiest die zich het levenslied niet zomaar liet ontnemen.

Alberts verscheen veelvuldig op de televisie, bij de programma’s en kanalen die het Nederlandstalige lied een warm hart toedroegen, zoals Nederland Muziekland en TV Oranje. En Alberts trad onvermoeibaar op, opnieuw bij feesten en partijen maar bijvoorbeeld ook als gast bij de concerten van de Toppers in de Amsterdam Arena.

In 2000 werd Alberts benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zette zich in voor lotgenoten, als ambassadeur van het Dwarslaesie Fonds. En trad op in het programma Ali B op Volle Toeren, waarin Alberts een nieuwe versie van zijn klassieker Ik verscheurde je foto opnam met rapper Nino.

Eeuwigheidswaarde

Veel van zijn liedjes kregen eeuwigheidswaarde; ook latere nummers van Alberts, zoals de inhaker Zijn het je ogen, worden nog tot het ochtendgloren luid meegezongen in de kroegen tot ver buiten Amsterdam.

Afgelopen zomer werd bij Alberts blaaskanker geconstateerd. Hij onderging en aantal operaties, maar overleed vrijdag aan de gevolgen van zijn ziekte. Koos Alberts is 71 jaar geworden.