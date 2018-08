‘Jij zult voor altijd regeren als koningin’, reacties op het overlijden van Aretha Franklin

Carole King, zangeres en schrijfster van Franklins hit ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’

‘Wat een leven. Wat een nalatenschap! Zo veel liefde, zo veel respect en dankbaarheid. R.I.P.’

Zanger Elton John, voor wiens AIDS Foundation Franklin een van haar laatste optredens gaf eind 2017, noemt haar als pianist ondergewaardeerd

‘Het verlies van Aretha Franklin is een klap voor iedereen die van echte muziek houdt; Muziek uit het hart, de ziel en de Kerk. Haar stem was uniek, haar pianospel ondergewaardeerd – ze was een van mijn favoriete pianisten.’

Congreslid en burgerrechtenactivist John Lewis roemt Franklins rol bij de beweging

‘Wanneer we waren vrijgelaten uit de cel na een geweldloos protest, gingen we soms naar een nachtclub om onze harten te laten vullen door de muziek van Aretha Franklin. Haar muziek gaf ons een groter gevoel van vastbeslotenheid om nooit op te geven.’

Producer Quincy Jones werkte met Franklin samen aan het album 'Hey Now Hey (The Other Side of the Sky)' (1973) en herinnert zich kleine en grote momenten

‘Ik koesterde ieder moment dat we samen in de studio hebben doorgebracht, tot het optreden op de trappen van het Lincoln Memorial, of simpelweg het rondhangen in de keuken en ik zal haar zeer missen. RIP Ree-Ree. Je zult voor altijd regeren als koningin.’

Oud-president Barack Obama werd in 2015 tot tranen geroerd door Franklins uitvoering van 'A Natural Woman' en ziet in Franklins werk de Amerikaanse geschiedenis terug

‘In haar stem konden we onze geschiedenis voelen (…) onze kracht en onze pijn, onze duisternis en ons licht, onze zoektocht naar verlossing en ons zwaarbevochten respect. Dankzij haar voelden we ons meer verbonden met elkaar, meer hoopvol, meer menselijk. En soms hielp ze ons gewoon alles te vergeten en te dansen.’

President Donald Trump

‘De Queen of Soul, Aretha Franklin, is dood. Ze was een geweldige vrouw, met een wonderlijk geschenk van God, haar stem. Ze zal worden gemist!’

Chance the Rapper citeert simpelweg uit Franklins 'I Say a Little Prayer' (1968)

‘The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you.’

Ruimtevaartorganisatie NASA vernoemde een asteroïde naar Franklin

‘We zijn bedroefd door het verlies van Aretha Franklin. Asteroïde 249516 Aretha, gevonden door onze NEOWISE missie en vernoemd naar de zangeres om de Queen of Soul te herdenken, zal voorbij Mars blijven cirkelen.’

Diana Ross coverde meerdere liedjes van Franklin waaronder, in 1970, 'You're All I Need to Get By' en bidt voor haar

‘Ik zit in gebed voor de geweldige, gouden ziel Aretha Franklin.’

Paul McCartney

‘Laten we allemaal een moment nemen om dankbaar te zijn voor het prachtige leven van Aretha Franklin, de Koningin van onze zielen, die ons allen vele, vele jaren inspireerde. Ze zal gemist worden maar de herinnering aan haar grootsheid als muzikant en als een mooi mens zal altijd bij ons blijven.’

Mariah Carey

‘De grootste zangeres en musicus van mijn tijd. De kracht van je stem in de muziek en in de burgerrechten openden de deur voor mij en zo veel anderen. Je was mijn inspiratie, mijn mentor en mijn vriendin.’

Ook de Nederlandse muziekwereld rouwt om Franklin

Radio-dj Gerard Ekdom

‘De wereld is de allerbeste zangeres ooit kwijtgeraakt.’

Zangeres Shirma Rouse toerde met een theatershow rondom Franklin

‘Ik kon me met haar identificeren, op muzikaal en persoonlijk vlak. Ze kwam uit de gospel, net als ik. En ze heeft een bescheiden leven geleid. Nooit ging het om haar privéleven. Het draaide om haar muziek, haar stem, haar artisticiteit’, zegt Rouse tegen de Volkskrant.

‘Op het podium deed ze niks geks, ze rende niet van links naar rechts. Ze zong, ze vertelde, en dat kwam bij je binnen. Haar stem had zo’n gigantisch bereik; het is bijna onmogelijk haar nummers in dezelfde toonsoort te zingen.’

‘Het maakte niet uit wat ze zong, je wist altijd meteen: dit is Aretha. Weinig nummers zijn voor haar geschreven, vaak coverde ze die van anderen. Zoals R.E.S.P.E.C.T. van Otis Redding. Maar ze drukte daar zó’n stempel op, dat je altijd aan haar versie denkt. Dat is toch crazy!’

Zanger Waylon

‘Nu moeten we je missen. Probeer je eens voor te stellen wat we allemaal zouden hebben gemist als zij er niet geweest was.’