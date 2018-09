‘Ik zit klaar in mijn waggie met een gunnie tussen mijn benen’ - zo werd de mislukte helikopterontsnapping van Benaouf A. gepland

Rechtbanktekening van verdachten Abdelghafour L., Saifeddine M., Rachid el M., Garavito B., Sofyan el H. en Abdellatif N. in de rechtbank van Amsterdam. Foto ANP

‘Heb je je gunnie bij je?’ Het is 11 oktober 2017 rond de klok van één als Houssain el M. (27) veelvuldig met Rachid el M. (24) en Abdelghafour L. (39) belt. Ze hebben die dag een coördinerende rol en vragen zich af: moet Houssain ook zijn wapen meenemen?

Het is bijna zover: sinds augustus hebben ze aan een plan gewerkt om crimineel kopstuk Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond te bevrijden met een helikopter. Kosten noch moeite lijken gespaard, aldus het Openbaar Ministerie. ‘Ze hebben zelfs een piloot in Colombia weten te strikken. Voor een bedrag van 100 duizend euro.’

Rond de klok van twee moet het gebeuren: dan is Benaouf A. op de luchtplaats.

‘Ik vlieg pas om vijf voor twee’, zegt Houssain.

‘Liever om twee uur’, reageert Abdelghafour. Hij is de veronderstelde leider van de groep en een goede vriend van Benaouf A.. Ze willen voorkomen dat de bewakers de helikopter al zien aankomen, terwijl de gedetineerden nog niet op de luchtplaats staan. ‘Dan slaan ze alarm en mogen de gevangenen niet meer naar buiten’, zegt Abdelghafour aan de telefoon.

Ze willen Benaouf A. met behulp van een autoband omhoog takelen. De voor het oog bijna niet zichtbare staalkabels boven de luchtplaats – speciaal bedoeld om zulke ontsnappingen te voorkomen – schrikken hen niet af. Voorafgaand heeft Benaouf A. vanuit zijn cel een foto gestuurd met een van zijn verborgen telefoons, met daarop een tekening van de luchtplaats.

Kraaienpoten, benzine en vuurpijlen

Alles is voorbereid. De groep – die uit veelal zeer jonge mannen bestaat – is zwaarbewapend. Ze hebben kraaienpoten klaarliggen voor het geval de politie ze achterna komt. En ook de jerrycans met benzine en vuurpijlen liggen binnen handbereik in de gestolen vluchtauto’s. Dan kunnen de auto’s die dag nog snel in brand worden gestoken, om eventuele forensische sporen uit te wissen.

Wat ze alleen niet weten, is dat de Hollywoodachtige helikopterontsnapping nog geen uur later zal worden verijdeld. Een oplettende helikopterverhuurder heeft enkele dagen eerder argwaan gekregen, en de politie houdt de groep van in totaal negen verdachten sindsdien nauwlettend in de gaten.

‘Het lijkt misschien wel een spectaculair plan, maar het was levensgevaarlijk en bracht onbeheersbare risico’s met zich mee’, aldus de officier van justitie woensdag in de Amsterdamse rechtbank. Volgens haar getuigt het plan van een ‘totaal gebrek aan respect voor de rechtsstaat’.

Hoge straffen

En daarom eisen de aanklagers hoge straffen. Tegen degenen met een uitvoerende rol eist het OM celstraffen tot acht jaar. Het drietal dat een coördineerde en organiserende rol zou hebben gehad, moet wat het OM betreft negen jaar de gevangenis in. ‘Met uitzondering van de Colombiaanse piloot heeft geen enkele verdachte gesproken, laat staan spijt betuigd. Dit doet vrezen voor de toekomst’, aldus de officier van justitie.

Wat raadsman Stijn Franken betreft, is het niet zo gek dat de verdachten zwijgen. ‘Praten is een doodzonde in dit milieu. Van niemand kan verwacht worden dat hij zijn leven of dat van zijn familie in de waagschaal stelt.’ Hij vindt net als zijn collega-advocaten dat het OM te ver gaat met zijn strafeis. Er was helemaal geen sprake van een poging om met een gekaapte helikopter een gevangene te bevrijden, stelt hij. Door ingrijpen van de politie is het nooit zover gekomen. Volgens hem gaat het in deze zaak slechts om het voorbereiden van een kaping. En dat valt juridisch gezien in een andere categorie, eentje met veel lagere straffen.

‘Ik heb mijn gunnie niet mee’, reageert Houssain. Hij is op weg naar Kempen Airport in Budel. Hij wil geen enkel risico nemen, bespreekt hij over de telefoon. Want stel nou dat hij op het helikoptervliegveld door een metaaldetector moet en zijn ‘gunnie’ wordt ontdekt?

In Budel zal Houssain in zijn eentje in de helikopter stappen. Daarna maakt hij samen met de piloot van het helikopterbedrijf een tussenstop in Weert. Om, zo luidt de smoes die ze aan de helikopterverhuurder hebben verteld, zijn vriendin op te pikken. De vlucht met de helikopter moet een ‘romantische verrassing’ worden. Om het verhaal geloofwaardiger te maken, stopt Houssain onderweg naar Budel nog bij de benzinepomp, voor een bosje bloemen.

Ondertussen zoekt ook Benaouf A. via één van zijn verborgen telefoons contact met de groep. Vlak voordat alles moet gaan gebeuren, belt hij vanuit de cel naar Rachid. Daarbij gebruikt hij een telefoon met stemvervormer. Benaouf wil zijn telefoonnummer doorgeven. Maar erg succesvol is deze belpoging niet.

‘Dit is mijn nummer. Hé, ik zeg je: dit is mijn nummer’, zegt Benaouf.

‘Ik hoor je niet, man’, antwoordt Rachid.

‘Dit is mijn nummer.’

‘Ik hoor je niet, man.’

Voor het plan maakt het echter niks uit. Abdelghafour en Houssain hebben inmiddels besproken wat Houssain moet doen zodra hij in de helikopter stapt. Hij moet zijn telefoon aanzetten, en doen alsof hij zijn vriendin belt. ‘Ik zeg: hé, schatje dit en zo.’ Zodra de helikopter landt, zal Houssain zeggen: ‘Mijn vriendin zit daar in die waggie.’ In werkelijkheid zitten er vier anderen in de gestolen BMW. Onder wie Rachid en de Colombiaanse piloot. Klaar om het toestel te kapen.

Van de andere ‘officiële’ piloot, moet Houssain de ‘handen meteen van het stuur trekken’ op dat moment. Om te voorkomen dat deze voortijdig wegvliegt. Dat Houssain daarbij niet meteen kan dreigen met een wapen, vinden ze geen probleem.

Want Rachid zit in ‘zijn waggie’, bespreken ze veertien minuten voordat de politie ingrijpt. Hij is er klaar voor. ‘Ik zit met een gunnie tussen mijn benen.’

De rechtbank doet op 12 november uitspraak.