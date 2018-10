‘Ik zal voor jullie strijden’, beloofde Trump transgenders. Nu wil hij hun erkenning juist dwarsbomen

Hij beloofde voor ze te zullen strijden, maar perkt hun vrijheden steeds verder in. Nu wil Trump met een juridische goocheltruc de erkenning van transgenders onmogelijk maken. De plannen, gepubliceerd in The New York Times , leiden tot grote woede bij de 1,4 miljoen transgenders in de VS.

Enigszins onhandig zwaaide hij in 2016 tijdens een verkiezingsrally in Colorado met een regenboogvlag, die hij op het podium niet goed uitgevouwen kreeg. Maar het publiek juichte hoe dan ook, en hij keek triomfantelijk. Natuurlijk mochten transgenders zelf bepalen naar welke openbare wc ze gingen. Hij, Donald Trump, zou de eerste Republikeinse president zijn die voor hun rechten opkwam. ‘Bedankt lhbti-gemeenschap!’ twitterde hij na afloop van de bijeenkomst. ‘Ik zal voor jullie strijden, terwijl Hillary Clinton jullie vrijheden en overtuigingen juist bedreigt!’

Het liep anders. Na Trumps beëdiging wist hij zich al snel omringd door religieuze conservatieven als vice-president Mike Pence en minister van Justitie Jeff Sessions, mastodonten die de president uitlegden hoe een Republikeins wereldbeeld eruitziet.

Binnen een jaar kregen transgenders te horen dat ze niet pasten in het leger, dat immers op een ‘overweldigende overwinning’ gericht moest zijn. Ook probeerde de regering-Trump de vrijheid om zelf te bepalen van welke openbare wc men gebruik wenst te maken – een wet ingevoerd door Barack Obama – te torpederen. De Republikeinse plannen sneuvelden echter bij de rechter.

Uitgelekte memo

Nu is daar het nieuwe voorstel, dat alle voorgaande Republikeinse mislukkingen moet rechtzetten: een juridische goocheltruc die de erkenning van transgenders onmogelijk maakt. Volgens een uitgelekte memo van het ministerie van Volksgezondheid, die in handen is gekomen van The New York Times, probeert de Amerikaanse overheid een nieuwe betekenis van het begrip ‘geslacht’ vast te leggen in de wetboeken. Iemands sekse moet straks ‘onveranderlijk’ en ‘door de geboorte bepaald’ zijn. Wijzigingen in het paspoort zijn dan niet meer mogelijk.

Als het voorstel door het ministerie van Justitie en door het Congres wordt goedgekeurd, betekent dat het einde van de rechten van circa 1,4 miljoen Amerikaanse transgenders. Zij kunnen dan bijvoorbeeld niet meer zelf bepalen naar welke wc ze gaan. Maar, wellicht nog belangrijker: zij kunnen dan niet meer individueel over hun identiteit beslissen. Dat heeft de regering al gedaan.

En zo hangt een nieuwe dreiging als een donkere wolk boven het bestaansrecht van de Amerikaanse transgenders. Op sociale media plaatsen ze selfies begeleid door de hashtag #WontBeErased (‘ik zal niet worden uitgewist’). De regenboogvlag wordt uitgevouwen, maar wappert ditmaal tegenover Trump. De grootste bedreiging is immers niet Hillary Clinton, zoals hij in zijn campagne betoogde. Dat is hijzelf.