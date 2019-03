‘Ik vind WNL een baggeromroep’: Denk-voorman Kuzu eist eerlijke behandeling tijdens live uitzending

Goedemiddag,

De vonken spatten er vanochtend af bij Goedemorgen Nederland, waar Kuzu en presentatrice Maaike Timmerman minutenlang bekvechtten over de behandeling van Denk door het tv-programma. De SP toog op haar beurt met een krui- en geldwagen naar het hoofdkantoor van Shell om daar miljarden euro's op te halen.

CONFLICT VAN DE DAG

Kuzu en WNL vechten live ruzie uit

‘Ik vind WNL een baggeromroep, die de puurste vorm van riooljournalistiek bedrijft.’

Er zijn dagen waarop trouwe Goedemorgen Nederland-kijkers zulke taal niet bij hun ontbijtje geserveerd krijgen. Vanochtend wel: Tunahan Kuzu was te gast, en de Denk-voorman liet presentatrice Maaike Timmerman in niet mis te verstane bewoordingen weten wat hij van haar programma vond. Medegast Syp Wynia zat erbij en keek ernaar. ‘Dit een VVD-omroep, dit is een CDA-omroep, dit heeft niks te maken met de diversiteit van Nederland.’

De live ruzie blijkt zijn oorsprong achter de schermen te hebben. Drie dagen voor de uitzending werd Kuzu medegedeeld dat hij niet welkom was als gasthoofdredacteur, zoals de andere lijsttrekkers, maar slechts als gast. Na de kritiek van Denk op De Nieuwe Maan, het tv-programma dat de multiculturele samenleving behandelt, en eerdere oproepen tot meer controle op de pers van Denk, vond WNL het niet gepast Kuzu mee te laten denken.

Dat was tegen het zere been van Kuzu, die in de uitzending A4'tjes omhooghield met daarop kritische artikelen over Denk van de WNL-website. Kuzu noemde het ‘tekenend voor de samenleving’ dat uitgerekend hij als leider van het multiculturele Denk niet als gasthoofdredacteur mocht langskomen. ‘Ik zie dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van politieke achtergrond, op basis van etnische achtergrond, op basis van allerlei factoren.’ Waarom mag Wilders, die WNL uitmaakte voor ‘PVV-haters', binnenkort anders wél hoofdredacteurtje spelen?

Na afloop legde Kuzu het optreden op de sociale media uit als een overwinning voor Denk, terwijl Maaike Timmerman bijval kreeg van half twitterend Nederland. Zo won iedereen, voor het eigen publiek tenminste.

ONDERZOEK VAN DE DAG

Dubbelgangers op verkiezingslijsten

Verkiezingsborden worden geplaatst in Rotterdam voor de verkiezingen op 20 maart. Beeld ANP

Politieke partijen hebben zo veel moeite om hun kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten en de waterschappen te vullen dat allerlei kandidaten noodgedwongen op beide lijsten staan. In negen provincies staan kandidaten er dubbel op voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Landelijke partijen als GroenLinks en D66 blijven zelfs weg uit de waterschappen.

Zeeland telt de meeste dubbele aanmeldingen: 40 procent van de namen is terug te vinden op de lijsten voor de provinciale én de waterschapsverkiezingen. Een partij als de ChristenUnie (70 procent dubbeling) kan daar niet anders, verzucht het Zeeuwse Statenlid Ria Rijksen-Blok. ‘Er is een beperkt aantal kandidaten. Ons ledental komt niet boven de driehonderd uit.’ Hoeveel kandidaten er dit jaar dubbelen in uw eigen provincie leest u hier.

DEBAT VAN DE DAG

Onafhankelijk onderzoek en de politiek

Hoe buigzaam mogen onderzoekers zijn? Daarover debatteert de Tweede Kamer vandaag, naar aanleiding van de WODC-affaire vorig jaar. Is het normaal dat er een spel van duwen en terugduwen ontstaat tussen onderzoekers en politici, voor een zo compleet mogelijk beeld? Of moeten onderzoeksbureau's te allen tijde onafhankelijk opereren, zoals de Algemene Rekenkamer en de Onderzoeksraad voor Veiligheid zeggen te doen?

Het eerste, is in elk geval het antwoord van Frans Leeuw, de WODC-directeur die als gevolg van de affaire opstapte. Vandaag reageerde hij in een interview met de Volkskrant voor het eerst: ‘Er zijn etiketten geplakt, enorme schoenen aangetrokken met uitspraken over mijn stijl van leidinggeven (...). Dat is slecht voor het instituut. Dus ik ben opgestapt. Maar ik vond het wel een vorm van character assassination. ­Karaktermoord ja.’

EN DAN DIT NOG

JSF voorbeeld voor hoe het niet moet

Tussen de 6 en 17 miljard euro geeft Nederland de komende jaren uit aan nieuw defensiematerieel, zoals onderzeeboten, fregatten en voertuigen voor de landmacht. Om er zeker van te zijn dat zoveel geld goed wordt uitgegeven - en fouten uit het verleden niet worden herhaald - presenteerde de Algemene Rekenkamer vandaag het rapport Lessen van de JSF, waarin het 20 jaar aan onderzoek naar de aankoop van de gevechtsvliegtuigen op een rij zet. Met 4,5 miljard euro vormen de JSF's de grootste defensieuitgave ooit - maar er ging heel wat mis.

Vlieger kolonel Bert de Smit bij de officiële presentatie van de Joint Strike Fighter F35. De eerst operationele F35 werd in januari officieel overgedragen aan de Nederlandse luchtmacht. Beeld Hollandse Hoogte / Eline van Nes

Doet Jesse Klaver een AOC’tje?

Eerst waren er de speeches van Jesse Klaver, die wel erg veel weg hadden van wat Barack Obama jaren eerder opdiste. Daarna volgde de ode van Klaver aan Jan Modaal, die verdacht veel leek op een eerdere lofzang van cabaretier Vincent Bijlo. En nu is er de ‘klimaattreuzelaar’. Een term die volgens Klaver op Rutte en Buma zou slaan, maar behoorlijk lijkt op het climate delayer van het Amerikaanse fenomeen Alexandria Ocasio-Cortez, schrijft de Telegraaf. Klaver ontkent: ‘Ik gebruik verschillende termen, al een hele tijd. Ik heb dit altijd benoemd.’

SP wil handje contantje van Shell

Met een geld- en een kruiwagen stonden zo’n vijftig SP’ers vanochtend op de stoep van het hoofdgebouw van Shell in Den Haag. Het doel: 2,5 miljard euro ophalen voor de klimaattransitie, zodat de verhoging van de energierekeningen kan worden teruggedraaid. Head Government Relations Norbert Both toonde zich niet onder de indruk van de verhalen van SP’ers over arme Nederlanders die kopje onder dreigen te gaan. ‘Ik ben in Malawi geboren’, reageerde de door het gejoel van SP’ers getergde Both. ‘Je hoeft mij niet te vertellen wat armoede is.’

Ron Meyer (SP) en Sandra Beckerman (r) tijdens een actie van de SP voor het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh

