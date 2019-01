‘Iconisch’ American Hotel wordt Hard Rock Hotel, compleet met de pyjama van Elvis

Amsterdam kan zich opmaken voor de komst van de pyjama van Elvis Presley. De hoofdstad gaat vanaf volgend jaar het eerste Nederlandse Hard Rock Hotel herbergen, met alle muzikale parafernalia die daarbij horen. Menigeen zal zijn schouders ophalen over de komst van een volgend Amerikaans commercieel concept, ware het niet dat de locatie het American Hotel op het Leidseplein is.

‘Gênant’, ‘zonde’, ‘vreselijk’, ‘1 april grap’. De directeur van uitbater Eden Hotels Nederland begrijpt weinig van de bak negatieve reacties op de bekendmaking woensdag. ‘Vooringenomen’ noemt Léon Dijkstra de connotaties met schreeuwerigheid en commerciële eenheidsworst.

Ook de gemeente staat amper twee maanden na het verwijderen van de toeristenmagneetletters ‘I Amsterdam’ niet te juichen. ‘Ik vind het jammer dat het voor Amsterdam iconische en historische American Hotel van naam verandert’, zegt wethouder Udo Kock (Economische Zaken). ‘Maar dit is een keuze van het hotel en iets waar de gemeente niets tegen kan doen.’

Dijkstra zou het liefst vanaf 1 april 2020 Hard Rock Hotel op de ruim honderd jaar oude zijgevel van het jugendstilgebouw aan de Leidsekade spijkeren, maar weet nog niet of dit wel mag (Stadsdeel Centrum zegt te zijner tijd op het gevelontwerp een ‘welstandstoets’ te doen, red.). De gemeente mag Dijkstra naar eigen zeggen dankbaar zijn voor deze ‘aanwinst voor de stad’, dat hij de kamerprijs omhoog gooit en daardoor ‘hoogwaardige’ muziekliefhebbers probeert te trekken in plaats van dronken Britten.

Niet dat hij alleen maar positieve reacties had verwacht. ‘Het belangrijkste punt voor ons om te managen is goed uitleggen wat Hard Rock Hotel precies is.’ Volgens Dijkstra gaat niet een uniek hotel verloren, maar krijgt Amsterdam met alle ‘rockmemorabilia’, concerten en muziekinstallaties in de lobby er juist iets bij wat je nergens ter wereld hebt.

Luxueuze overnachtingen

Honderd van de 175 kamers hebben al de Hard Rock-upgrade gehad, al werd dit door gasten kennelijk nog niet in verband gebracht met de nieuwe formule. De verbouwingen werden al in gang gezet gedurende de twee jaar dat Eden Hotels in gesprek was over de samenwerking met Hard Rock, eigendom van de steenrijke inheemse Amerikaanse indianenstam Seminale.

Hard Rock had het niet gemunt op het American, maar Dijkstra op hen. De keuze hen te benaderen past volgens hem binnen de trend die hij ziet in de wereld van overnachtingen. ‘Hotels moeten zich richten op een specifieke doelgroep.’ In zijn geval artiesten - die er nu al vaak verblijven - en gasten die van ‘luxe en muziek houden’, en voor dat laatste in de nabijgelegen Paradiso en Melkweg moeten zijn.

Wie gruwelt van de nachtkleding van Elvis Presley, kan terecht in het Café Américain op de begane grond. De eens zo chique plek - waar Harry Mulisch zich geregeld liet bellen om zijn eigen naam omgeroepen te horen - blijft een Hard Rock-make-over bespaard. De tijd dat intellectuelen zich daar ophielden behoort tot het verleden, maar Dijkstra belooft er bijna verontschuldigend wel iets van in ere te herstellen. ‘De leestafel komt terug.’