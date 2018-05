Hoeveel lawaai geeft de ‘belevingsvlucht’ rond Lelystad Airport?

De vlucht wordt een klucht omdat de Boeing 737 van Transavia niet van de grond komt van Schiphol. Technisch probleem, weet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de organisator van de ‘belevingsvlucht’. Die vlucht, met alleen cockpitbemanning aan boord, kost 150 duizend euro. Bijna twee uur later dan gepland gaat de 737 alsnog de lucht in.

Maandenlang vergaderd

Of in die anderhalve ton ook de kosten zijn meegenomen van de stuurgroep Belevingsvlucht, die maandenlang over de kwestie heeft vergaderd (een van de heikele punten: wel of niet volgeladen met vakantiegangers en hun bagage, zoals vanaf 2021 de realiteit is) is niet bekend.

Ruim voor het sein ‘delayed’ op Schiphol, vroeg in de middag in het plaatsje Welsum in IJsselland, gelegen tussen de rivier en het noordoostelijke puntje van de Veluwe, reageert directeur Ron Maas van meetbedrijf Sensornet op deze kritiek: velen vonden de belevingsvlucht op voorhand al een klucht, want een lichter toestel dat precies volgens de vastgestelde hoogte van de route vliegt gaan we na de echte opening van Lelystad Airport als dependance van het volgelopen Schiphol niet meemaken.

‘Dit scheelt tien ton en dat heeft natuurlijk effect op de stuwkracht en daarmee op het lawaai. Als een piloot een beetje extra gas moet geven, om welke reden dan ook, dan is de geluidshinder veel erger’.

Maas weet nu al, terwijl de 737 van Transavia op Schiphol nog aan de grond staat, wat de geluidsproductie wordt van de ‘belevingsvlucht’. Namelijk precies de getallen die in Milieu Effect Rapportage (MER) staan, ‘of ietsje lager’. De MER is mede bepalend geweest voor het kabinetsbesluit dat Lelystad Airport een echte luchthaven gaat worden.

Foto De Volkskrant

‘Geluidshinder gaat inderdaad om beleving’

Dit tot ergernis van velen in Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland die vrezen dat zij – net als omwonenden van Schiphol – geteisterd zullen worden door lawaai. Juist in stillere gebieden kan het geluid van één Boeing of Airbus enorme irritatie opleveren, weten de tegenstanders.

‘Geluidshinder gaat inderdaad om beleving’, vindt ook Ron Maas van Sensornet die de afgelopen weken her en der onder de vliegroute van de belevingsvlucht meetapparatuur heeft aangebracht, op verzoek van gemeenten en actiegroepen. Zo heeft Maas op het dak van het dorpshuis van Welsum een meetmicrofoon geplaatst.

Ook heeft hij meetapparatuur geleverd aan de Stichting Red de Veluwe en de Nederlandse Stichting Geluidshinder die zich deze woensdag vooral in het nabijgelegen Nijbroek ophouden. Aan de Eendenkooiweg is het een drukte van belang, sterker: in heel Nijbroek is het (op de grond) zelden zo druk en lawaaiig geweest.

Anne-Marie van de Water (68) heeft haar afgelegen woning opengesteld voor tegenstanders van de laagvliegroutes die over een paar jaar vanaf Lelystad Airport worden gevlogen. Anne-Marie en echtgenoot Koos (65) zijn na hun pensionering Schiedam ontvlucht. ‘We woonden onder de aanvliegroute van Zestienhoven. Nu we met pensioen zijn hebben we behoefte aan rust. Ik woon hier nu twee jaar.’

De sensors worden geïnstalleerd op het dak van het dorpshuis en de vliegrichting wordt ingeschat voor de komende metingen van de belevingsvlucht. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

De stille kant van Nederland

Pas vorig jaar werd het het echtpaar Van de Water, en vele andere rustzoekers in Oost-Nederland duidelijk dat toekomstig Lelystad-vliegverkeer over hun huizen vliegt. Hier in Nijbroek op een hoogte van 1.800 meter – de inwoner van Aalsmeer of andere ‘Schipholgemeente’ zou er blij mee zijn – terwijl het hier allang overvliegende Schipholverkeer niet zichtbaar of hoorbaar is.

Anne-Marie van de Water bevestigt dat de meest felle tegenstanders van Lelystad Airport net als zijzelf mensen zijn die vanuit de lawaaiige Randstad naar de stille kant van Nederland zijn verhuisd.

Zo is het, zegt Coos Paulusma van de stichting Red de Veluwe die van Den Haag naar Epe is verhuisd. Helemaal juist, bevestigt de eveneens aanwezige Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Hij woont in Heerde, maar ook hij komt uit het westen. ‘Logisch, toch. Juist omdat wij uit het lawaaiige westen komen, weten wij wat geluidshinder is.’

De Boeing van Transavia vliegt uiteindelijk, weliswaar verlaat, tot woensdagavond laat de gewraakte routes. In Wezep, waar het ministerie een bijeenkomst heeft georganiseerd, overstemt alleen al het lawaai van de pers het geluid van het amper waarneembare stipje in het luchtruim.

Op Twitter meldt een ‘omwonende’ uit Zeewolde om iets voor achten: ‘Was dit het nou? De vogels in de tuin maakten meer lawaai.’