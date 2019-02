‘Het was echt een dwaling om het advies van de leerkracht leidend te maken’

Leerlingen van basisschool OBS Tuindorp in Utrecht tijdens een toets. Beeld Pauline Niks

Ben je blij dat de coalitie de eindtoets weer belangrijker wil maken?

‘Dit is een stap in de goede richting. Het was een onbegrijpelijk besluit om niet de eindtoets maar het oordeel van de leerkracht leidend te laten zijn bij het schooladvies. Echt een dwaling. De kloof tussen kinderen van hoogopgeleide ouders en kinderen van laagopgeleide ouders is erdoor gegroeid. Goed dat het nu wordt teruggedraaid.’

Volgens de coalitie wordt er niets teruggedraaid, maar heeft de leerkracht straks meer informatie om een weloverwogen advies te geven: het eigen oordeel én die eindtoets.

‘Dat zeggen ze om gezichtsverlies te voorkomen. Maar het wordt natuurlijk gewoon teruggedraaid. Daardoor worden de kansen iets gelijker. Een eindtoets is gewoon objectiever dan de leerkracht.’

Voorstanders van het huidige systeem zeggen altijd: je moet naar de film kijken, en niet naar de foto. De foto is dan de eindtoets, een momentopname.

‘Je moet niet proberen te voorspellen hoe een kind later zal presteren. Laat een kind het zelf maar laten zien. En we weten allemaal hoe moeilijk het is om hogerop te komen als je te laag bent ingeschat.

‘De OESO heeft zich hier ook al eens over uitgesproken. Die constateerde dat Nederland kinderen extreem vroeg selecteert. Dat doen andere landen ook wel, maar hier is die selectie niet gebaseerd op harde criteria. Er is niets waar je rechten aan kunt ontlenen. Zelfs als je na het advies van de leraar veel beter scoort op de eindtoets, moet je maar afwachten of je advies wordt bijgesteld. Dan ben je redelijk rechteloos.’

Dan komt dus wel de stress voor de eindtoets terug.

‘Die stress wordt veroorzaakt door de ouders en de leerkrachten. Uiteindelijk zou ik die hele eindtoets ook het liefst afschaffen. We moeten kinderen helemaal niet op 11- of 12-jarige leeftijd selecteren. Pin ze niet te vroeg vast.’