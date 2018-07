‘Het punt waarop Blok ons bekritiseert, is juist onze sterkste kant’

De negatieve opmerkingen van minister Blok over de ‘etnische opdeling’ van Suriname, zijn met grote verbazing ontvangen in Suriname en de Antillen.

‘Een onbegrijpelijke uitspraak, de vleesgeworden domheid.’ Dat is de kern van de reacties van Surinamers op de uitspraken van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Blok zou zich vergissen in de ‘etnische opdeling’ van Suriname: die is Nederland als kolonisator begonnen, maar hebben Surinamers juist beëindigd.

‘Het punt waarop hij ons heeft bekritiseerd, is juist de sterkste kant van ons’, aldus de Surinaamse politicus André Misiekaba, de fractieleider van de regeringspartij NDP. Aan de landelijke pers in zijn land verklaarde Misiekaba dat Blok ‘totaal niets weet’ over het land dat in 1975 onafhankelijk werd van Nederland.

Suriname kent diverse bevolkingsgroepen, zoals de Inheemsen (die vroeger Indianen werden genoemd), de Afro-Surinamers, de Hindostanen uit het vroegere Brits-India, en de Javanen. ‘Etnische opdeling is iets wat de voorouders van deze minister gevoerd hebben als koloniale heersers’, aldus Misiekaba. Het zelfstandige Suriname heeft hieraan volgens hem een einde gemaakt.

De van oorsprong Surinaamse wetenschapper Ruben Gowricharn meent dat minister Blok nog een andere fundamentele fout maakt. De bewindsman spreekt over Suriname als ‘failed state’, iets wat volgens Blok ‘ernstig te maken’ zou hebben met de etnische opdeling. ‘Blok moet dingen uit elkaar houden’, aldus Gowricharn over de telefoon vanuit Rotterdam. ‘Failed state gaat over Suriname als rechtsstaat: een algemeen probleem dat niets met vermeende frictie tussen groepen te maken heeft.’

Juist Suriname, zo menen de critici van de Nederlandse minister, laat zien hoe een heterogeen land kan functioneren. ‘Ondanks de verschillende culturen, zie je dat we samen optrekken en met elkaar kunnen leven’, meent de politicus Misiekaba. ‘Suriname kent veel meer religieuze tolerantie dan Europa’, aldus Gowricharn. ‘Alle heisa die Blok verwacht, blijft daar volledig uit. Daar zou Blok zich juist door aangesproken moeten voelen.’

De wetenschapper noemt de opvattingen van Stef Blok ‘een Europese fantasie: één ras, één volk, één taal, één godsdienst – alles mono.’ Blok vergeet daarbij bovendien, meent Gowricharn, hoe verzuild en dus verdeeld Nederland zelf tot het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw was. ‘Zijn concept van de natiestaat is eenvoudigweg onmogelijk.’

De VVD’er Blok is ook de minister van Buitenlandse Zaken voor de andere drie autonome landen binnen het Nederlands koninkrijk: Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Daar is eveneens met verbazing op de uitlatingen van Blok gereageerd. ‘Een duidelijke boodschap aan de multiculturele samenleving op Curaçao, die al meer dan drie eeuwen vreedzaam samenleeft’, sneerde de Curaçaose, fel anti-Nederlandse politicus Gerrit Schotte.

In Suriname wenst men Stef Blok niettemin te vergeven. ‘De meesten, op een enkele columnist na, zullen hun schouders ophalen over zo veel domheid’, aldus Gowrichan. Misiekaba vraagt Blok zich te gaan verdiepen in Suriname. ‘Omdat hij zo lachwekkend overkomt.’