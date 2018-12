‘Hernieuwde aandacht voor het poolgebied’ door Russische dreiging: Korps Mariniers verdubbelt zijn aanwezigheid

Een eerdere oefening van het Korps Mariniers in Noorwegen. Beeld KORPS MARINIERS

‘We hebben hernieuwde aandacht voor het poolgebied’, bevestigt woordvoerder Mark Brouwer van het ministerie van Defensie. De Nederlandse mariniers gaan samenwerken met collega’s uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De aanwezigheid van de Navo-troepenmacht moet Rusland buiten de regio houden en een vrije doortocht over strategisch belangrijke zeeroutes garanderen. ‘Het is belangrijk dat we daar weer met voldoende man zijn.’

Het Korps kent een lange geschiedenis van arctische oefeningen, maar door de militaire missies in Uruzgan en later in Mali vertrekken sinds 2005 minder troepen richting het poolgebied. Zonder training in de vrieskou kunnen de Nederlandse mariniers echter geen rol van betekenis spelen rond de Noordpool. ‘Dat je het in de zandbak kunt, betekent niet dat je ook bent opgewassen tegen extreme kou’, zegt Brouwer. ‘Daarvoor zijn fysiek en mentaal geharde militairen nodig.’

Koude Oorlog

Volgens Jeff Mac Mootry, commandant van en dus de hoogste baas binnen het Korps Mariniers, staat de uitgebreide poolmissie voor een terugkeer naar ‘de tijd van de Koude Oorlog waarin we verantwoordelijk waren voor dit deel van Noorwegen’. ‘Dit is een heel ander verhaal dan de missies van de afgelopen decennia’, zegt Mac Mootry vrijdag in De Telegraaf. ‘Zolang je daarbij in je kamp bleef, was je veilig. Nu is de situatie dusdanig dat we nooit meer zeker zijn van onze veiligheid, omdat we het opnemen tegen een gelijkwaardige tegenstander en een heel diffuus slagveld. Dat doet wat met je, ik merk dat ook aan de ernst waarmee onze mensen deze taak oppakken.’

Vanwege de toenemende Russische dreiging deed Nederland eind oktober al mee aan Trident Juncture, de grootste oefening van de Navo sinds de Koude Oorlog. 50 duizend militairen, waarvan 2.200 uit Nederland, kwamen daarvoor samen in Noorwegen. Kern van die oefening was het testen van de snelle interventiemacht NRF, inclusief de zogeheten flitsmacht van zo’n vijfduizend man. Die moet binnen 48 uur in staat zijn om over de weg, per trein of per vliegtuig te vertrekken naar een conflictgebied. De flitsmacht bestaat sinds 2014, het jaar dat Rusland de Krim annexeerde.