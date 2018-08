‘Heksenjacht’ of gaat Muellers onderzoek wel degelijk over de samenwerking met de Russen?

De problemen stapelen zich op voor president Trump nu zijn vroegere advocaat Michael Cohen een boekje over hem open heeft gedaan en zijn voormalige campagneleider Paul Manafort schuldig is bevonden aan witwassen en belastingontduiking. Maar tot nog toe draait het niet om de kwestie waarmee het allemaal begon: de verdenking dat zijn campagneteam onder één hoedje speelde met de Russen.

‘Dit heeft geen betrekking op mij. Dit heeft niets te maken met het samenwerken met de Russen. Het is een schande!’, reageerde president Trump gisteren op het nieuws over Manafort. Volgens Trump bevestigt de zaak tegen Manafort juist dat het hele onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller een ‘heksenjacht’ is.

Om Manafort zwart te maken heeft ‘Justitie’ (de aanhalingstekens zijn opvallend genoeg van Trump) volgens de president oude koeien uit de sloot gehaald: het verborgen houden van de miljoenen die hij vele jaren geleden verdiende als pr-man voor de Oekraïense ex-president Janoekovitsj. Kortom: lang voordat hij voor Trump ging werken.

Ook de bekentenis van Cohen dat hij in opdracht van Trump zwijggeld heeft betaald aan twee vrouwen met wie hij een affaire had, heeft – hoe schadelijk ook voor de president – niets met de mogelijke samenwerking met de Russen te maken. Vooralsnog draaien de aanklachten die Mueller tegen mensen uit Trumps omgeving heeft ingediend vooral om liegen tegen de FBI.

Dertig dagen cel

Dat was het geval met de jurist Alex van der Zwaan, die zijn straf – dertig dagen cel – al heeft uitgezeten. Hetzelfde geldt voor buitenlandadviseur George Papadopoulos en voormalig nationale-veiligheidsadviseur Michael Flynn, die na nog geen maand moest aftreden omdat hij had gelogen tegen vicepresident Mike Pence en de FBI.

Net als Trump roepen de Republikeinen nu moord en brand, maar bij zijn aanstelling als speciaal aanklager kreeg Mueller het mandaat de Rusland-zaak te onderzoeken, evenals andere misdrijven waarop hij bij zijn onderzoek zou stuiten. Eerder zagen we hetzelfde bij het onderzoek tegen president Clinton: wat begon als een fraudezaak, eindigde met een impeachmentprocedure wegens een leugentje over seks.

Ook al ziet het er voorlopig van buitenaf vrij onschuldig uit, Mueller en zijn team hebben wel degelijk wat in handen. Allereerst de ontmoeting van Trumps zoon Donald jr. met de Russische advocate die belastende informatie over Hillary Clinton zei te hebben. Met de actieve steun van zijn vader probeerde Trump jr. aanvankelijk te verhullen dat hij hoopte dat de Russen hem konden helpen.

Russische ambassadeur

Ook generaal Flynn, die naar verluidt samenwerkt met Mueller, vormt een gevaar voor president Trump. Hij loog over zijn contacten met de Russische ambassadeur Sergej Kisljak. Opvallend is dat de behandeling van Flynns zaak op verzoek van Mueller voorlopig is uitgesteld. Mogelijk wil Mueller nog niet laten zien wat Flynn hem heeft verteld.

Dan is er nog Roger Stone, sinds jaar en dag een vertrouweling van Trump. Hij had per mail contact met Guccifer 2.0, waarachter hackers van de Russische inlichtingendiensten schuil gingen. Stone overlegde ook met Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks waar de gestolen e-mails van de Democratische Partij werden gepubliceerd.

Ook is de zaak-Manafort nog niet afgerond. Komende maand moet die opnieuw voor de rechter verschijnen wegens een poging getuigen te beïnvloeden. Daarbij gaat het ook over zijn banden met Konstantin Kilimnik, een Rus die in contact zou staan met de Russische geheime dienst.

'Dappere man'

Mogelijk hoopt Mueller dat Manafort uit de school zal klappen over Trump, maar vooralsnog ziet het daar niet naar uit, ook al hangen hem jaren cel boven het hoofd. Gespeculeerd wordt dat Manafort ervan uitgaat dat de president hem gratie zal verlenen. Volgens staatsrechtgeleerde Alan Dershowitz hintte Trump daar woensdag op in een tweet, waarin hij Manafort prees als een ‘dappere man’ die – anders dan Cohen – niet was gezwicht voor de druk van Mueller.

Het grootste gevaar voor Trump is dat de Democraten in november de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden krijgen. Die zullen dan ongetwijfeld het onderzoek naar de Russische connectie heropenen dat de Republikeinen onlangs hebben ‘afgerond’. Het staat wel vast dat zij dan Trumps voormalige rechterhand Michael Cohen aan de tand willen voelen. Kennelijk ziet Trump de bui al hangen. In een tweet over de man die de delicate kwesties voor hem regelde, schamperde hij: ‘Als iemand op zoek is naar een goede advocaat, dan geef ik je de raad: huur Michael Cohen niet in!’