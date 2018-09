‘Heftigste cao-actie ooit’ bij politie: heel weekend alleen ingrijpen bij ‘nood of dood’

Agenten kijken naar de wedstrijd van Fortuna Sittard. De politie was als protestactie voor een betere cao niet bij de eredivisiewedstrijd. Foto ANP

Agenten moeten wel naar hun werk gaan, maar zich bezighouden met ‘achterstallig werk’, stellen de bonden in hun oproep. Alleen in geval van ‘nood en dood’ wordt er tijdens het weekend ingegrepen. Politiebureaus blijven verder gesloten en agenten vertonen zich zo min mogelijk op straat.

Het is de volgende stap in een almaar heftiger reeks van acties bij de politie die begon met het niet-uitschrijven van bonnen. Afgelopen twee weken waren er al gerichte stakingen bij stations en voetbalstadions. Zaterdag en zondag zal de politie amper aanwezig zijn bij de de Wereldhavendagen in Rotterdam.

Uitgebreid

Sinds begin juli voeren de politiebonden actie voor een betere cao. Aanvankelijk merkte het publiek er weinig van, maar de laatste twee weken zijn de acties uitgebreid naar grotere evenementen zoals de voetbalwedstrijden in Eindhoven en Sittard, en naar drukke plekken als het Centraal Station in Amsterdam. Daar zijn dan geen of minder agenten actief. En hiermee komt ook de kritiek, want neemt de politie niet een te groot risico voor de burgers?

Die kritiek is onder meer ingegeven door de gebeurtenissen in Sittard. Afgelopen weekeinde viel daar één gewonde toen de politie aanvankelijk op afstand bleef bij de voetbalwedstrijd van Fortuna tegen FC Utrecht. Toen er rellen uitbraken en de politie alsnog toesnelde, raakte een supporter licht gewond.

De actie woensdag op Amsterdam CS voelde ook ongemakkelijk. Een week eerder waren twee Amerikaanse toeristen neergestoken door Jawed S., nu hing er een spandoek met de tekst ‘Weinig politie’. Die leus was aanvankelijk nog stelliger (geen politie) maar op verzoek van burgemeester Halsema van Amsterdam werd hij aangepast zodat treinreizigers begrepen dat ondanks het protest er wel degelijk politie op het station aanwezig was.

Wereldhavendagen Rotterdam

Bij de Wereldhavendagen, die dit weekend naar schatting zo’n 400 duizend bezoekers naar Rotterdam trekken, is de situatie vergelijkbaar. De enige aanwezige agenten zullen daar ter plaatse zijn ‘als actievoerders’. Mocht er een onveilige situatie ontstaan dan zal er meer politie vanuit een ander gebied komen opdagen.

Onder enkele ondernemers tijdens de Wereldhavendagen heerst echter een gevoel van ongemak. De afwezigheid van politie heeft invloed op het veiligheidsgevoel, vindt GPS-Buddy Nederland. ‘Als er moet worden ingegrepen, gebeurt dit wellicht niet op de juiste manier.’ Onlinebeveiligingsbedrijf Must Commit maakt zich zorgen met zo’n grote menigte bij elkaar. ‘De politie kan er misschien weinig aan doen als iemand met een vrachtwagen op mensen inrijdt, maar enige vrees hebben we wel.’

Openbare orde en veiligheid

De vraag of een staking verantwoord is, moet vooral beantwoord worden door burgemeesters. Die zijn binnen een gemeente de hoogste autoriteit op het gebied van openbare orde en veiligheid. Mochten zij een staking onverantwoord vinden dan kunnen zij het evenement afgelasten of eventueel via de rechter proberen af te dwingen dat de staking verboden wordt.

Ook de politievakbonden verwijzen bij de vraag of de acties wel verantwoord zijn vooral naar de burgemeesters. De gewonde in Sittard is in hun ogen ook de verantwoordelijkheid van burgemeester Sjraar Cox uit gemeente Sittard-Geleen. De bonden hadden zelfs geadviseerd om de wedstrijd niet door te laten gaan wegens het gebrek aan politie en de onveilige situatie door losliggende tegels en gammele hekken.

Verkeerde inschatting

Toen er rellen uitbraken, moest de politie toch ingrijpen. Een verkeerde inschatting van de burgemeester? Nee, stelt zijn woordvoerder. De keuze van de burgemeester om de voetbalwedstrijd toch door te laten gaan, is gebaseerd op meerdere overwegingen. ‘De burgemeester krijgt adviezen en moet alle belangen overzien.’

Rotterdam laat weten zich vooralsnog geen zorgen te maken over de marginale politie-inzet komend weekend. ‘Het maatregelenpakket van de gemeente, politie en organisatie wordt als voldoende geacht’, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.