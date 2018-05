'Handelsoorlog tussen VS en China ligt voorlopig stil'

,,We zetten de handelsoorlog stil. We schorten de importheffingen op totdat we een overeenkomst over alle details hebben'', zei Mnuchin. De VS eisen verder dat China meer doet om patentschendingen tegen te gaan en subsidies voor de eigen maakindustrie worden teruggeschroefd. Volgens het Chinese persbureau Xinhua zijn de landen het over verschillende zaken eens, maar over een aantal nog niet.

President Donald Trump had eerder gedreigd met importheffingen ter waarde van 150 miljard dollar (127 miljard euro) op Chinese producten. China op zijn beurt heeft gedreigd met tegenheffingen op Amerikaanse producten als sojabonen en vliegtuigen.

Handelsoverschot

Mnuchin wil dat China zijn handelsoverschot met de Verenigde Staten aanzienlijk terugdringt. Nu nog worden vanuit China veel meer producten naar de VS verscheept dan andersom. Het verschil is momenteel nog 375 miljard dollar. Dat gat moet in 2020 met minstens 200 miljard dollar zijn verkleind.

De spanningen tussen de VS en China zijn hoog opgelopen, nadat president Donald Trump importheffingen op staal en aluminium had ingesteld. Een van de zwaarst getroffen landen was China, dat daarom dreigt met invoerheffingen op tal van Amerikaanse producten. De VS behouden zich het recht voor extra importheffingen in te voeren.