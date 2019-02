Nieuws Brandweer

‘Grote groep’ Amsterdamse brandweerlieden zegt vertrouwen in de top op

Een groep brandweerlieden in Amsterdam heeft het vertrouwen in de leiding opgezegd in een brief aan burgemeester Femke Halsema. De brandweerlieden zeggen volgens stadszender AT5 in de brief dat alle hoop op een betere verstandhouding met de top is verdwenen en dat ze acties beramen. Waaruit die zullen bestaan, is onbekend.