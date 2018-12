‘Groenste kabinet ooit’ snakt naar applausmomentje

Goedemiddag,

De spanning loopt op rond het klimaatakkoord. Milieuclubs dreigen weg te lopen als de grote bedrijven en het kabinet zich blijven verzetten tegen ingrijpende maatregelen. Binnen de coalitie groeit ondertussen de angst voor een klimaatrevolte.

En verder: Wopke Hoekstra maakt zich ongeliefd in Europa en Mark Harbers boekt in deze donkere dagen zijn ticket naar Marrakech.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

Beeld Volkskrant

‘GROENSTE KABINET OOIT’ WORSTELT MET KLIMAATAKKOORD

Het rommelt in de klimaatpolder: de vier grote milieuclubs dreigen weg te lopen als de industrie én het kabinet zich blijven verzetten tegen maatregelen als rekeningrijden en een CO2-belasting voor grote bedrijven.

Klimaattafelheer Ed Nijpels blijft ondertussen volhouden dat er op 21 december gewoon ‘een klimaatakkoord’ ligt, maar eerder werd al duidelijk dat het hoogstens om ‘een hoofdlijnenakkoord’ gaat. Na de Provinciale Statenverkiezingen moet dat dan verder worden uitgewerkt. Op het Binnenhof zijn er inmiddels ook twijfels te bespeuren of dat halffabricaat überhaupt voor 21 december haalbaar is. Misschien komt er dit jaar wel niks meer naar buiten, mompelt een ingewijde.

Een deel van de coalitie heeft andere zorgen: gele hesjes. Een verhoging van de dieselaccijns bleek in Frankrijk het lont in het kruitvat. Zoiets kan ook in Nederland gebeuren als we niet goed opletten met het klimaatbeleid, waarschuwt Buma nu weer.

De koudwatervrees binnen het CDA en ook de VVD is niet geheel onbegrijpelijk. Vóór de verkiezingen zwegen deze partijen over een ambitieus klimaatbeleid; na de formatie met D66 en ChristenUnie kwam de bekering. ‘Mijn denken over de aanpak van klimaatverandering is verschoven,’ biechtte Mark Rutte dit jaar op bij een VVD-partijcongres (zie video vanaf minuut 19:05). ‘We kunnen de milieuschuld niet doorschuiven naar volgende generaties.’

De premier moest de VVD'ers destijds aansporen om voor zijn nieuwe inzichten te klappen (‘dit was een applausmomentje’); het liberale kader volgde gedwee. De vraag blijft alleen of ook de VVD-kiezers te porren zijn voor ‘een applausmomentje’ als straks de klimaatmaatregelen naar buiten komen.

De klimaatclubs weten ondertussen dat ze sterk staan. Het kabinet leunt op een meerderheid van één zetel en kan moeilijk zonder steun van de linkse oppositiepartijen. Als de milieugroeperingen afhaken, wordt de betrokkenheid van een partij als GroenLinks ook twijfelachtig.

Jesse Klaver waarschuwt nu al dat ‘het klimaatakkoord dreigt te mislukken’. ‘Het kabinet laat zich leiden door de grote bedrijven', meent de oppositiepoliticus.

Al 2 jaar ligt klimaatbeleid van het kabinet stil. Nu dreigt het Klimaatakkoord te mislukken. Maar we kunnen echt niet langer wachten.



Het kabinet laat zich sturen door de grote bedrijven. Toon politiek leiderschap en zorg dat er een eerlijk klimaatakkoord komt! https://t.co/YMJ1PT0XmR Jesse Klaver

Beeld ANP

WOPKE ‘IL DURO’ HOEKSTRA GAAT OVER DE TONG

Een minister van Financiën is bijna altijd populair in Nederland. Zuinigheid doet het altijd goed bij kiezers, net als strengheid tegen ‘potverterende’ zuidelijke EU-lidstaten. Gerrit Zalm verdiende tot zijn grote genoegen de bijnaam ‘il Duro’, omdat hij een tijdje hamerde op naleving van de begrotingsregels. Jan-Kees de Jager liet zich er op voorstaan dat hij de in omgeving van Brussel transformeerde in een freefighter voor Nederlandse belangen: ‘Ik zeg altijd: I am Dutch, so I can be blunt.’ Jeroen Dijsselbloem beleefde zijn hoogtijdagen als ijskoude rivaal van Yanis Varoufakis, de Griek die de euro’s wilde laten rollen.



Nu is Wopke Hoekstra aan de beurt. Ook hij is niet geliefd in Brussel, maar de CDA’er heeft deze week wel ‘de slag om de eurozone gewonnen', constateert onze correspondent Marc Peeperkorn vandaag. Het door Frankrijk zo gewenste schokfonds, komt er vooralsnog alleen in bescheiden omvang. In de woorden van Hoekstra: ‘De olifant is een muis geworden en de muis zit in een kooi.’

Het is niet onopgemerkt gebleven. Ook de Duitse krant Handelsblatt schrijft over de koppigheid van de Nederlandse minister van Financiën: ‘In der Sitzung der Euro-Gruppe schaltete Hoekstra dann auf stur.’ Uiteindelijk deed Hoekstra na achttien uur vergaderen wel wat water bij de wijn, maar volgens de Duitse krant moeten de Fransen zich tevreden stellen met ‘een vage intentieverklaring’.

Beeld Freek van den Bergh

STORM ROND PACT VAN MARRAKECH ZWAKT AF

Over olifanten die transformeren in muisjes gesproken: de opwinding rond het VN-migratiepact is inmiddels weer wat gaan liggen op het Binnenhof. In voorgaande debatten was de SP nog zeer kritisch over het pact - uiteraard op basis van een geheel eigen interpretatie van de VN-teksten - maar vandaag stemde de partij toch gewoon voor. De tegenstand blijft zo beperkt tot PVV, 50PLUS, SGP en FvD. Mark Harbers mag volgende week afreizen naar Marrakech.

In België blijft het ondertussen spannend. Gaat het kabinet daar vallen over het migratiepact? Voor de liefhebbers: het debat is te volgen via onze collega's bij De Morgen.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per email ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.