'Genant’: voor het oog van miljoenen tv-kijkers ruziet Trump met Democratische leiders over zijn muur

President Trump in discussie met Chuck Schumer, de Democratische minderheidsleider in de Senaat. Beeld Reuters

Trump was na afloop zo woedend dat hij in een zijkamer zijn papieren weggooide. Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, wist ook niet wat haar was overkomen. ‘Het ging er zo woest aan toe’, zei ze na afloop over het gebekvecht met Trump. ‘Dit bewijst nog eens: als je een gevecht aangaat met een stinkdier, krijg je alles over je heen.’

Pelosi was met haar collega in de Senaat, Chuck Schumer, naar het Witte Huis gekomen om met Trump te praten over de nieuwe begroting. De pers kon even foto’s maken en wat vragen stellen waarna het overleg achter gesloten deuren kon beginnen. Maar voor de Democraten het konden beseffen, belandden ze in een onaangename woordenstrijd met Trump over de financiering van de muur.

De president wil 5 miljard dollar voor dit begrotingsjaar, de Democraten willen niet verder gaan dan 1,6 miljard voor de muur en allerlei andere maatregelen om de grens te versterken. Als er geen compromis wordt gesloten over de begroting, dan moet de overheid nog deze maand de deuren sluiten. En niemand in Washington wil daarvan de schuld krijgen.

Terwijl vicepresident Pence toekijkt, proberen Trump en Pelosi een punt te maken. Pence bemoeide zich in het geheel niet met de discussie. Beeld AFP

Ongemakkelijk

Trump raakte al gepikeerd kort nadat hij Pelosi aan het woord had gelaten. ‘Wij moeten de regering openhouden’, benadrukte ze. ‘Een Trump-sluiting moeten wij niet hebben.’ De president onderbrak haar meteen. Trump: ‘Zei je een Trump….? Ik was van plan het een Pelosi-sluiting te noemen.’

Tot verbazing van Pelosi en Schumer, die recht tegenover Trump zaten, stuurde de president de pers maar niet weg. Hij maakte dankbaar gebruik van de media-aandacht om opnieuw te benadrukken hoe belangrijk de muur was. ‘Onze grenzen moeten veilig zijn’, aldus de president, na minutenlang getouwtrek met het tweetal of er een meerderheid is in het Congres voor zijn begrotingsplannen.

Trump: ‘Mensen stromen ons land binnen, ook terroristen.’ Pelosi, ongemakkelijk over de discussie: ‘Ik denk niet dat wij dit hier publiekelijk, tegenover de media, moeten bespreken.’ Maar het twistgesprek ging daarna weer gewoon verder, onder andere over de heikele vraag wie de schuld zou krijgen als de overheid de deuren moet sluiten. Vicepresident Pence keek er allemaal naar, maar zei de hele tijd geen woord.

De confrontatie in het Witte Huis is een voorbode van de politieke impasse die Washington te wachten staat als de Democraten in januari het Huis van Afgevaardigden gaan overnemen. Verwacht wordt dat Trump in zijn resterende twee jaar weinig van zijn plannen kan verwezenlijken. Beeld AFP

‘Dat is niet erg, Nancy’

Nadat de gemoederen enigszins waren bedaard, zei Trump tegen de journalisten: ‘Zie je wel, wij kunnen het goed met elkaar vinden.’ Hij bedankte de media, het sein voor hen om te vertrekken. Toen een journalist echter een vraag stelde over de noodzaak van de muur, belandde het drietal weer opnieuw in een discussie.

Pelosi: ‘Dit is echt een ongelukkige situatie. Wij zijn hier naartoe gekomen met alle goede bedoelingen. En wij discussiëren hierover in het openbaar.’ Trump liet er geen gras over groeien. ‘Maar dat is niet erg, Nancy’, zei hij op sarcastische toon. ‘Dit noemen ze openheid.’

Daarna ontspoorde het gesprek flink , onder andere nadat de president Schumer verantwoordelijk stelde voor eerdere sluitingen van de overheid. Schumer: ‘U wilt de boel dichtgooien, u praat er steeds over.’ Trump, geïrriteerd: ‘Nee, nee, nee, nee, nee. De laatste keer, Chuck, zorgde jij ervoor dat de overheid de deuren moest sluiten.’

Trump: ‘Ik zal er trots op zijn om de overheid dicht te gooien vanwege de grensveiligheid, Chuck, omdat de burgers niet willen dat criminelen en drugs ons land binnenstromen. Ik zal de schuld op mij nemen, ik zal de boel sluiten.’ Schumer: ‘Wij geloven dat u dat niet moet doen.’

Pelosi, nadat ze de Oval Office had verlaten, over Trumps aandringen op bouw van de muur: ‘Het is iets mannelijks voor hem. Alsof mannelijkheid met hem geassocieerd kan worden.’ Nadat de rook was opgetrokken, concludeerde de Washington Post dat het drietal aan het ‘bekvechten’ was geslagen. Politico sprak van ‘17 onaangename minuten'.